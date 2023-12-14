ທ່ານໄບເດັນ ຍ້ອງຍໍຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ COP28

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ COP28 ວ່າ ເປັນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດ.
ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໃຫ້ "ຄວາມໝັ້ນໝາຍ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຈາກເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກສັດ ແລະຊາກພືດດຶກດໍາບັນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ, ການຕົກລົງເຫັນດີ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນຢູ່ທົ່ວໂລກ ພາຍໃນປີ 2030, ແລະອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ."
ປະທານາທິບໍດີໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງມີ "ວຽກງານອີກຫຼວງຫຼາຍຢູ່ຂ້າງຫນ້າສໍາລັບພວກເຮົາ ເພື່ອຮັກສາເປົ້າຫມາຍ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ ທີ່ຍັງຢູ່ບໍ່ໄກ."
ບັນດາຜູ້ແທນຈາກເກືອບ 200 ປະເທດໄດ້ເຫັນດີ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ດຽວກັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະ ຄອນດູໄບ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຈາກການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກສັດ ແລະຊາກພືດດຶກດໍາບັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາເປັນເວລາສອງອາທິດ ແລະມີເປົ້າໝາຍຫຼັກ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ.
President Joe Biden praised the deal signed at COP 28 as an important step toward reaching climate goals.
In a statement released Wednesday, Biden applauded the deal for “committing, for the first time, to transition away from the fossil fuels that jeopardize our planet and our people, agreeing to triple renewable energy globally by 2030, and more.”
The president noted, though, there still was “substantial work ahead of us to keep the 1.5 degree C goal within reach.”
Delegates from nearly 200 countries agreed earlier in the day at a U.N. climate summit in Dubai to transition away from the use of fossil fuels.
The agreement came after two weeks of negotiations and takes aim at the main drivers of planet-warming greenhouse gas emissions.