ທ່ານ ໄບເດັນ ພົບປະກັບ ບັນດາທີ່ປຶກສາ ການໂອນອຳນາດ ປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ

ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນໃໝ່ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາທີ່ປຶກສາການໂອນອຳນາດລັດຖະບານຂອງທ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ວາງແຜນສຳລັບການເຂົ້າຄວບຄຸມລັດຖະບານ ອາເມຣິກາ ເວລາທີ່ທ່ານສາບານຕົວເຂົ້າກຳຕຳ ແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ.
ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າເປັນຜູ້ຊະນະເລີດໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາຫຼາຍຄົນ ເພື່ອຄວບຄຸມການປະຕິບັດການຂອງອົງການຕ່າງໆໃນທົ່ວລັດ ຖະບານ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ວ່າທ່ານອາດປະກາດຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນບາງຕຳ ແໜ່ງກ່ອນວັນພັກຂອບຄຸນພະເຈົ້າປະຈຳປີ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂອງອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອຄັດຄ້ານຜົນການນັບຄະແນນໃນລັດການແຂ່ງຂັນທີ່ສຳຄັນ.
ດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນປັດຈຸບນນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ອ້າງວ່າການລົງຄະແນນ ສຽງ ແລະ ການນັບຄະແນນສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜ່າຍແພ້ການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມ ທີ່ຈະພິກຜັນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ອ້າງເອົາການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງໃນທຳນຽບຂາວ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ປັດຈຸບັນນີ້, ບັນດາຜູ້ພິພາກສາແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດການຟ້ອງຮ້ອງທຸກສະບັບຂອງທ່ານ ທຣຳ, ດ້ວຍອີກຫຼາຍສະບັບຍັງຈະຖືກພິຈາລະນາ. ບັນດານັກວິເຄາະການເລືອກຕັ້ງທີ່ຖືກສຳພາດໂດຍວີໂອເອ ແລະ ອົງການຂ່າວ ອື່ນໆເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າການອ້າງເອົາໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຈະຖືກຕ່າວປີ້ນ.
ອີງຕາມການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນຄະນະຜູ້ແທນການເລືອກຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 270 ຄະ ແນນສຽງທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນທີ່ອອກມາຂອງການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ. ທ່ານແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າໃນການນັບຄະ ແນນສຽງໃນຫຼາຍກວ່າ 2 ລັດ ຄືລັດ ຈໍເຈຍ ແລະ ອາຣິໂຊນາ, ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄະແນນໄດ້ປຽບ 306 ຕໍ່ 232 ຄະແນນໃນຄະນະຜູ້ແທນການເລືອກຕັ້ງໃນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງລັດທີ່ມີປະຊາກອນໜາ ແໜ້ນທີ່ສຸດມີຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຄະແນນໂດຍລວມສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ແທນການເລືອກຕັ້ງທີ່ອາດເປັນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນຄືກັບຄະແນນທັງໝົດໃນປີ 2016, ເວລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງແມ່ນການຊະນະທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ສັງກັດພັກ ເດໂມແຄຣັດ ຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ.