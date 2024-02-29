ທ່ານໄບເດັນ ອອກດຳລັດເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຈາກສັດຕູຕ່າງຊາດ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດປະທານາທິບໍດີໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຊາວ ອາເມຣິກັນ ຈາກສັດຕູຕ່າງປະເທດ.
ດຳລັດດັ່ງກ່າວຊອກຫາວິທີສະກັດການໂອນຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນ ຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ, ຂໍ້ມູນດ້ານຊີວະມິຕິ, ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຂໍ້ມູນ ການເງິນ ໄປໃຫ້ "ປະເທດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທັງຫຼາຍ."
ໃນບັນດາປະເທດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ລະບຸວ່າມີຄວາມເປັນຫ່ວງນັ້ນແມ່ນ ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ອີຣ່ານ, ຄິວບາ ແລະ ເວເນຊູເອລາ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຂຽນໃນເອກະສານຄວາມຈິງທີ່ປະກາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງກ່າວວ່າ "ພວກຜູ້ປະສົງຮ້າຍສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ ເພື່ອຕິດຕາມຊາວ ອາເມຣິກັນ, ລວມທັງສະມາຊິກທະຫານ, ເຂົ້າໄປເຈາະຈີ້ມຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງ ພວກເຂົາ, ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນນັ້ນໄປໃຫ້ນາຍຫນ້າດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະໜ່ວຍສືບລັບຕ່າງປະເທດ ອື່ນໆ," "ຂໍ້ມູນນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຝົ້າຕິດຕາມທີ່ເປັນການລ່ວງລະເມີດ, ການຫຼອກລວງ, ການຂົ່ມຂູ່, ແລະການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ອື່ນໆ."
ທ່ານ ນາງ ເອມີລີ ເບນຊັນ (Emily Benson), ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ ການຄ້າ ແລະເຕັກໂນໂລຈີ ຂອງສູນສຶກສາຍຸດທະສາດ ແລະການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງວ່າ ດຳລັດປະທານາທິບໍດີດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດອັນນຶ່ງ ໃນການສ້າງກອບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ເບນຊັນ ກ່າວວ່າ ປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທີໃນການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂອງສະຫະລັດ ແລະແນວທາງຂອງພັນທະມິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກໍແມ່ນວ່າວິທີການຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນອີງໃສ່ແບບແຜນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍກວ່າການຈະເປັນກົນໄກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
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