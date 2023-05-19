ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດມື້ວານນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມ 7 ປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈະເນັ້ນໃສ່ການຕອບໂຕ້ກັບສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າເປັນ “ການບີບບັງຄັບທາງເສດຖະກິດ” ຂອງຈີນ, ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ການເສີມສ້າງກຳລັງທະຫານ, ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ.
ຫລັງຈາກໄດ້ລົງຈອດ ຢູ່ຖານທັບອາກາດ ອິວາກຸນິ (Iwakuni) ຂອງທະຫານມາຣີນ ໄດ້ບໍ່ດົນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ທັກທາຍພວກທະຫານສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 400 ຄົນ ກ່ອນຈະເດີນທາງໄປຮອດເມືອງ ຮິໂຣຊີມາ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ການເຈລະຈາຂອງກຸ່ມ G-7, ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ (Fumio Kishida). ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ກິຊິດະ (Kishida) ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ “ຢືນຢັດເພື່ອຄ່ານິຍົມຮ່ວມກັນ,” ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ແລະ ໃຫ້ຣັດເຊຍ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສົງຄາມຮຸກຮານຂອງຕົນ.
“ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແມ່ນເມື່ອປະເທດຂອງພວກເຮົາຢືນຢັດຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາຈະແຂງແກ່ນຂຶ້ນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໂລກທັງໝົດ ຈະປອດໄພຂື້ນ ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດແບບນັ້ນ,” ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກນີ້. ກ່ອນການພົບປະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ກິຊິດະ (Kishida) ຈະໄປຢ້ຽມຢາມພິພິທະພັນອະນຸສອນສະຖານສັນຕິພາບ ຮິໂຣຊິມາ, ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ນຳ G-7 ຄົນອື່ນໆຈາກ ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ອີຕາລີ, ອັງກິດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ. ກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຍັງໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຄວາມພະຍາ ຍາມຂອງ ທ່ານ ກິຊິດະ (Kishida) ໃນການພົວພັນກັບພາກໃຕ້ຂອງໂລກ (Global South). ປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີ ອອສເຕຣເລຍ, ບຣາຊີລ (Brazil), ໂກໂມຣົສ (Comoros), ຫມູ່ເກາະ ຄຸກ (Cook), ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຢູເຄຣນ ແລະຫວຽດນາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະບໍ່ຂໍໂທດ ຕໍ່ການຖິ້ມລະເບີດປະລະມານູຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 1945 ທີ່ເມືອງ ຮິໂຣຊິມາ (Hiroshima) ແລະ ນາກາຊາກິ (Nagasaki) ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 130,000 ຄົນ ແລະ 60,000 ຄົນໃນບັນດາເມືອງດັງກ່າວຕາມລຳດັບ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊູລີວານ (Jake Sullivan) ໄດ້ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວຢູ່ເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນວ່າ: ຈະມີ “ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະໜາມລົບ” ຢູ່ ຢູເຄຣນ ແລະ ກ່ຽວກັບ “ສະພາບການລົງໂທດ ແລະ ບັນດາບາດກ້າວທີ່ກຸ່ມ G7 ຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ຮ່ວມກັບ.”