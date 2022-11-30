ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຄົງຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ເພີ້ມການໃຊ້ສຳລັບຢູເຄຣນ ແລະຢັບຢັ້ງການນັດຢຸດງານຂອງພະນັກງານລົດໄຟໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ປະກາດວ່າ ສິ່ງຕ່າງໆ “ຈະບໍ່ຄືເກົ່າ” ເວລາພັກຣີພັບບລີກັນເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄບເດັນ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເພີ້ມຂຶ້ນທາງດ້ານນິຕິບັນຢັດກ່ອນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຈະສູນເສຍ ການຄວບຄຸມທັງສາມຂະແໜງຢູ່ວໍຊິງຕັນໃນວັນທີ 3 ມັງກອນຈະມານີ້ ແລະປະທານາທິບໍດີແມ່ນກາງຕໍ່ລັດຖະສະພາເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານໃນວັນທີ 16 ທັນວາ. ນອກນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນຍັງຢາກໃຫ້ສະພາ ອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ແລະເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕ້ານຢັນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ພ້ອມນີ້ ທ່ານໄບເດັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ມີການຕົກລົງຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງບໍລິສັດລົດໄຟແລະພວກຄົນງານ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການນັດຢຸດງານທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟໃນວັນທີ 9 ທັນວາຈະມານີ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໃນການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດ້ານງົບປະມານໃນປີນີ້ໂດຍກາງຕໍ່ແຕ່ມາດຕະການອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະຮັກສາລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງເຕືອນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍພຽງພໍ.
“ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເພື່ອໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ” ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນແລະການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາເຊັ່ນດຽວກັນ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ເສດຖະກິດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ” ຍ້ອນມີການນັດຢຸດງານທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນຂອງຄົນງານລົດໄຟ ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ” ວ່າ ລັດຖະສະພາຈະດຳເນີນການ ເພື່ອຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ. “ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງ ຮວມທັງການແກ້ໄຂການນັດຢຸດງານລົດໄຟ” ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວ.
ໃນການພົບປະທີ່ຫ້ອງຣຸສເວລທ໌ຂອງທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນນັ່ງຢູ່ຫົວໂຕະປະຊຸມ ຢູ່ທາງຂ້າງກໍມີປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ຊຶ່ງທັງສອງທ່ານກໍໄດ້ຫົວຍິ້ມຢ່າງເບີກບານ ໃນຕອນເລີ້ມປະຊຸມ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕ່ຳ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ນັ່ງຖັດໄປຈາກທ່ານຊູເມີ ແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ນັ່ງຖັດໄປຈາກທ່ານນາງເພໂລຊີ ແລະປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງຫຼາຍ.