ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ນັ່ງລົງກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກອັງກິດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນວັນພຸດວານນີ້ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍເອີ້ນ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ວ່າ “ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ຂອງພວກເຮົາໃນໂລກ” ແລະ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍບັນຫານັບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບໃນ ໄອຣແລນເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ອັງກິດໄດ້ອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີສ ທຣັສ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະພົບປະກັນໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ແທນທີ່ຈະເປັນໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ເຊິ່ງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໄປໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາສຳລັບພິທີສົ່ງສະການພະຣາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ທີສອງ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ເລີ່ມການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະດ້ວຍການກ່າວເຖິງການປົກຄອງ ທີ່ດົນນານຂອງພະຣາຊີນີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄອງຣາດເປັນເວລາ 70 ປີ.
ທ່ານນາງ ທຣັສ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກໄດ້ຂອບໃຈທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການຂອງພະຣາຊີນີໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ເພິ່ນໄດ້ເປັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ ໃນການກໍ່ສ້າງອັງກິດ ທີ່ທັນສະໄໝ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວກ່ອນກອງປະຊຸມຂອງບັນດາເຈົາໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ວ່າ “ມັນບໍ່ມີບັນຫາໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄິດໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຂອງໂລກທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະຣາຊາອານາຈັກ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ. ແລະ ພວກເຮົາມີວາລະແຜນການໃນມື້ນີ້ຈາກການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ ຣັດເຊຍ, ແລະ ການທ້າທາຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ຈີນ, ແລະ ບັນຫາໃນການປ້ອງກັນ ອີຣ່ານ ຈາກການມີອາວຸດນິວເຄລຍໃນຄວາມຄອບຄອງອີກດ້ວຍ. ມັນມີຫຼາຍຢ່າງໃນວາລະແຜນການ.”
ທ່ານນາງ ທຣັສ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຂອງທ່ານນາງຈະຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍປ້ອງກັນປະເທດໃຫ້ເທົ່າກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ລະບອບຜະເດັດການພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເກາະ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອວດອົ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວໂລກ. ແລະຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍໃນແງ່ຂອງການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ, ພວກເຮົາຈະປ່ຽນໄປເປັນ 3 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍປ້ອງກັນປະເທດ. ແລະຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກເຮັດວຽກກັບ ສະຫະລັດ ຢ່າງໃກ້ຊິດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນຈະເຂົ້າຫາບັນດາເພື່ອນປະເທດປະຊາທິປະໄຕໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາທິປະໄຕຈະໄດ້ຊະນະ, ແລະພວກເຮົາຈະປົກປ້ອງເສລີພາບ ແລະ ອະນາຄົດຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການໃຊ້ຈ່າຍປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕແມ່ນບາງ.