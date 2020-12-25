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ທ. ໄບເດັນ ຈະປະເຊີນກັບການກົດດັນ ເພື່ອໃຫ້ຕ່າວປີ້ນ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພວກແມ່ຍິງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ວີດີໂອ ລາຍງານທ້າຍປີ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກແມ່ຍິງ ເປັນພາສາອັງກິດ
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ວີດີໂອ ລາຍງານທ້າຍປີ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກແມ່ຍິງ ເປັນພາສາອັງກິດ

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ລິງໂດຍກົງ

ວີດີໂອ ລາຍງານທ້າຍປີ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກແມ່ຍິງ ຊາວອາເມຣິກັນເປັນພາສາອັງກິດ

ພວກໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຮັບປະກັນໄຊຊະນະ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງຄະແນນໃຫ້ທ່ານໄບເດັນເຖິງ 75 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບ 42 ເປີເຊັນທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນ ໃຫ້ແກ່ປະທານາ ທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ. ແພັດຊີ ວີດາຄຸສວາຣາ ນັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ທີ່ຈະສຳຫຼວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຄືນກ່ຽວກັບແມ່ຍິງແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃນເລື້ອງຂອງການຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະຄວາມສະເໝີພາບຂອງທຸກຊົນເພດ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.

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ຟັງລາຍງານ ທ. ໄບເດັນ ຈະປະເຊີນກັບການກົດດັນ ເພື່ອໃຫ້ຕ່າວປີ້ນ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພວກແມ່ຍິງຂອງ ປ. ທຣຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພວກແມ່ຍິງໄດ້ພາກັນອອກມາເດີນຂະບວນ ໃນປີ 2017…ຕໍ່ມາປີ 2018….ໃນປີ 2019…..

ແລະປີ 2020…ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ ຈາກພວກແມ່ຍິງທີ່ມີສິດອອກສຽງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເລີ້ມລົງໂຄສະນາຫາສຽງໃນປີ 2016 ທ່າມກາງຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆຂອງພຶດຕິກຳລວນລາມຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ….ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂຄສະນາວ່າ “ທັງໝົດທັງປວງບໍ່ຖືກ ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງແທ້ໆເລີຍ” ແລະທ່ານກໍໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງຕໍ່ໄປ…ຈົນຮອດການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ່າວປອມ ເວົ້າເລື້ອຍໆວ່າ ພວກແມ່ຍິງອາໄສຢູ່ຊານເມືອງບໍ່ມັກຂ້ອຍ ຍ້ອນວ່ານ້ຳສຽງຂ້ອຍບໍ່ມ່ວນ. ຂ້ອຍບໍ່ມີເວລາ ທິ່ຈະສະແດງອອກວ່າເປັນຄົນດີ, ຂ້ອຍມີວຽກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດເພື່ອພວກເຈົ້າ.”

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນກົດລະບຽບທັງຫຼາຍໃນຍຸກສະໄໝຂອງທ່ານໂອບາມາ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການເລືອກປະຕິບັດຕາມພື້ນຖານດ້ານເພດໃນການຈ່າຍຄ່າເງິນເດືອນແລະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນທີ່ວຽກງານ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ຂອງທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ເປັນພາລະຂອງພວກທຸລະກິດ ຫຼາຍເກີນໄປ.

ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົ້ມເລີກສະພາແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງຂອງທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງເປັນອົງການ ທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.

ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຕັດທຶນສະໜັບສະໜຸນຂອງລັດຖະບານກາງ ຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານລະບົບສືບພັນທີ່ສະໜອງການແທ້ງລູກຮວມທັງທຶນສະໜັບສະໜຸນ ສຳລັບກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຄລີ ແມັກເອັນນານີ ກ່າວວ່າ “ທ່ານເປັນປະທາ ນາທິບໍດີ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ພວກແມ່ທັງຫຼາຍ ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຊີວິດ.”

ສ່ວນບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ກຳລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຕ່າວປີ້ນ ນະໂຍບາຍທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນຄືນ.

ທ່ານນາງ ແຊຣາ ຟລາຍສຈ໌ ຟິ້ງຄ໌ ຢູ່ທີ່ອົງການພາຄີແຫ່ງຊາດເພື່ອພວກແມ່ຍິງແລະຄອບຄົວ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການສຳລັບລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນແລະທ່ານນາງແຮຣິສ ແລະອົງການທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໃຫ້ທັງສອງພາກສ່ວນ ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາກ່ອນ ແລະສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງການຖອນຄືນ ແລະສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູຄືນ. ແລະສະນັ້ນແລ້ວ ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສິ່ງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນແງ່ດ້ານບູລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍທັງຫຼາຍນັ້ນ.”

ເລື້ອງຕ່າງໆສຳລັບພວກແມ່ຍິງຂອງທ່ານໄບເດັນ ປະກອບດ້ວຍການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ ຕະຫຼອດເຖິງຄ່າຈ້າງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະສິ້ນສຸກການຈຳແນກໃນການຖືພາ ການສົມດຸນລະຫວ່າງວຽກງານກັບຄອບຄົວ ລວມທັງການພັກງານຂອງຜູ້ປົກຄອງແລະການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບຂອງລູກນ້ອຍ ການເຂົ້າເຖິງດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ການສິ້ນສຸດດ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະການເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານໄດ້ເລືອກເອົາພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງໆຈຳນວນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລະດັບສູງຕ່າງໆ ທີ່ລວມທັງຕຳແໜ່ງຮອງປະ ທານາທິບໍດີ.

ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບຖືກເລືອກໃໝ່ ກ່າວວ່າ “ໃນລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນແລະທ່ານນາງແຮຣິສນັ້ນ ເລື້ອງຂອງພວກແມ່ຍິງ ແມ່ນຈະເປັນບູລິມະສິດ ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກແມ່ຍິງມີຫຼາຍໆບູລິມະສິດ.”

ພາຍໃຕ້ທ່ານທຣຳ ພວກແມ່ຍິງທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເວລາດຽວກັນຫຼາຍທທີ່ສຸດ ແມ່ນມີຢູ່ 4 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ພາຍໃນ 15 ຕຳແໜ່ງຂອງຄະນະລັດຖະບານ ຖືວ່າຕ່ຳທີ່ສຸດພາຍໃນລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນນີ້.

ອີກເລື້ອງນຶ່ງທີ່ແບ່ງແຍກກັນຫຼາຍ ແມ່ນເລື້ອງການແທ້ງລູກ ຊຶ່ງຜູ້ນັບຖືສາສະ ໜາກາໂທລິກຢ່າງເຄັ່ງຄັດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ມັນເປັນການສ່ວນຕົວແຕ່ເຊື່ອວ່າ ການແທ້ງລູກເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນສິດທິດ້ານລະບົບສືບພັນຂອງແມ່ ຍິງ ທີ່ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານທຣຳ ວ່າ “ເປັນປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ.”

ທ່ານແຄລີ ດິຕມາຣ ຈາກສູນກາງເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະການເມືອງຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣັດເກີສ໌ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດຢ່າງຊັດເຈນ ໃນໄລຍະສອງຮອບທີ່ຜ່ານມາ ອັນນັ້ນ ເປັນນຶ່ງໃນເລື້ອງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ສົ່ງແຮງຈູງໃຈສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍຍ້ອນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລາວ ທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາເພື່ອຊີວິດປະຈຳສານສູງສຸດ.”

ທ່ານໄບເດັນ ຄາດກັນວ່າ ຈະຕ່າວປີ້ນມາດຕະການຂໍ້ຈຳກັດການແທ້ງລູກບາງຢ່າງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະນະໂຍບາຍອື່ນໆ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບດ້ານລະບົບສືບພັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

Exit polls show that women helped secure President-elect Joe Biden’s electoral victory – they gave him 57% their vote, compared with 42% for President Donald Trump. White House correspondent Patsy Widakuswara has this report looking back on Trump’s policies on women and Biden’s campaign promise of ensuring full inclusion and gender equality.

They marched in 2017…2018…2019…And in 2020…

President Donald Trump has faced low approval ratings from female voters since he began campaigning in 2016 amid allegations of misconduct against women …"Totally and absolutely false." … until the 2020 election.

(President Donald Trump)

“The fake news keeps saying that suburban women don’t like me because I don’t sound nice. I don’t have time to be nice, I’ve got a lot of work to do for you."

Trump tried to roll back Obama-era rules against gender-based pay discrimination and workplace sexual harassment, which the administration says put too much burden on businesses.

The Trump administration disbanded the White House Council on Women and Girls, an agency that advocates for their needs in administration policies.

Trump also cut federal funds from reproductive service providers that offer abortion, including funding for the United Nations Population Fund.

(Kayleigh McEnany, White House Press Secretary)

“He is a president that supports moms, he is a president that supports life.”

Activists are pushing for the Biden administration to overturn these policies.

(Sarah Fleisch Fink, National Partnership for Women & Families)

“The need for the Biden-Harris administration and all of these agencies is to both consider what's needed proactively, and what needs to be pulled back, and what needs to be restored. And so it's critical that all of those things are considered in terms of the policy priorities.”

Biden’s agenda for women includes improving economic security through equal pay and ending pregnancy discrimination; work-family balance, including parental leave and child care; access to health care; ending violence against women and empowering women around the world.

He has selected a record number of women and minorities for top posts, including for vice president.

(Kamala Harris, Vice President-elect)

"In a Biden-Harris administration, women are going to be a priority, understanding that women have many priorities.”

Under Trump, there were at most four women serving at any one time among the 15 Cabinet positions, the lowest among recent administrations.

Another sharp divide is on abortion. Biden, a devout Catholic, has said he is personally opposed to it but believes that abortion is part of a woman’s reproductive right protected by law.

Meanwhile, supporters call Trump “the most pro-life president.”

(Kelly Dittmar, Center for American Women and Politics, Rutgers University)

“What we see most explicitly in the last two cycles, that is one of the issues that has also motivated support for Donald Trump, because of his promise to appoint pro-life justices to the Supreme Court.”

Biden is expected to reverse some of Trump’s actions restricting abortion and other policies on reproductive health.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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