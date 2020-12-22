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ທ່ານ ໄບເດັນ ຄາດວ່າຈະປ່ຽນແປງ ນະໂຍບາຍ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ສຳຄັນ

YE US Immigration -- USAGM
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ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຕ່າວປີ້ນ ບາງນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ. ນັກຂ່າວດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງວີໂອເອ ອາລີນ ບາຣອສ (Aline Barros) ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ເພື່ອດຳເນີນນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອົບພະຍົບ, ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ DACA. ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ການຫ້າມເດີນທາງ. ການຈຳກັດລະບົບຂໍລີ້ໄພ ແລະ ອົບພະຍົບ. ການແຍກຄອບຄົວ. ການຜັກດັນເພື່ອຍົກເລີກໂຄງການ DACA.

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະອອກດຳລັດປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນນະ ໂຍບາຍພວກນີ້.

ທ່ານນາງ ໂມຣີນ ສວີນີ, ອາຈານສອນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກວິຊາຄົນເຂົ້າເມືອງ, ທີ່ໂຮງ ຮຽນກົດໝາຍ ແມຣີແລນ ແຄຣີ ກ່າວວ່າ “ທຸກສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເຮັດໂດຍຜູ້ດຽວ, ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດເຮັດໂດຍຜູ້ດຽວ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້ໂດຍຜູ້ດຽວເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນຍົກຕົວ ຢ່າງ. ການຫ້າມເດີນທາງຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຈະຖືກຍົກເລີກ. ແລະ ເກືອບວ່າໃນທັນທີເລີຍ, ຕົວເລກອົບພະຍົບ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະຖືກປ່ຽນຢ່າງກະທັນຫັນ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຊັດເຈນໃນອຳນາດການອອກຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ.”

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເພື່ອສິ້ນສຸດໂຄງການ DACA, ຫຼື ໂຄງການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ, ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ 4 ປີຂອງທ່ານ.

ພວກປະທ້ວງຮ້ອງວ່າ “ແລະ ຂ້ອຍຈະເວົ້າໃຫ້ມັນກະຈ່າງແຈ້ງ, ຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບຢູ່ທີ່ນີ້.”

ໂຄງການໃນຍຸກທ່ານ ໂອບາມາ ດັ່ງກ່າວຈະປົກປ້ອງການເນລະເທດຄົນທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາ ສະຫະ ລັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເທົ່າກັບ “ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດທີ່ຜິດກົດໝາຍ" ແຕ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ DACA ຖ້າລັດຖະສະພາດຳເນີນການ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຮັກຄົນພວກນີ້. ຫວັງວ່າ, ລັດຖະສະພາຈະສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ແລະ ດຳເນີນການຢ່າງເໝາະສົມ.”

ແຕ່ລັດຖະສະພາບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການ, ແລະ ຊະຕາກຳຂອງໂຄງການ DACA ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນບັນ ຫາທີ່ຊັບຊ້ອນໃນສານ. ການຕັດສິນຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນສານ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອົງການຄົນເຂົ້າເມືອງຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ຄືນສິດທິໃຫ້ໂຄງການ DACA. ແຕ່ຜູ້ຄັດຄ້ານໂຄງການ DACA ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະໂຕ້ແຍ້ງມັນຢູ່ໃນສານ.

ທ່ານນາງ ໂມຣີນ ສວີນີ ກ່າວວ່າ “ໃນແງ່ຂອງການແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການ ຂໍລີ້ໄພຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນແມ່ນຈະເປັນບັນຫາທີ່ເລິກ ແລະ ຊັບຊ້ອນ.”

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄຳສັນຍາຂອງທ່ານ ເພື່ອຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທ ເມັກຊິໂກ ແລະ ຢຸດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສ້າງກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ MMP. MMP ຈະຮຽກຮ້ອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປອາໄສຢູ່ໃນບັນດາເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງ ເມັກຊິໂກ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງລໍຖ້າການໃຫ້ການຢູ່ສານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ສະຫະລັດ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ການຍົກເລີກ ແລະ ຄືນສິດການປົກປ້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນຈະຍາກທີ່ສຸດ.

ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເພຍສ໌ ຈາກສະຖາບັນນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄົງຈະດຳເນີນການຢ່າງຊ້າໆ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງແນ່ນອນໃນຕອນຕົ້ນຂອງລັດຖະບານ, ເຂົາເຈົ້າຈະຢຸດການຮັບເອົາຄົນໃໝ່ເຂົ້າໃນ MMP ຫຼື ຢູ່ໃນ ເມັກຊິໂກ.”

ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆແມ່ນຈຳເປັນ.

ທ່ານນາງ ລໍຣາ ໄຣສ໌ ສະມາຊິກອາວຸໂສສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມູນນິທິ Heritage ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດກໍແມ່ນການກັບໄປຫາຈຸດຍຶດໝັ້ນເດີມ, ຈຸດມຸ່ງໝັ້ນຂອງລັດຖະສະພາ, ເວລາທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ຕັ້ງໂຄງການພວກນີ້ຂຶ້ນມາ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານັ້ນແມ່ນຈຸດ ເພັ່ງເລັງໂດຍລວມທີ່ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວມີໃນການທຳການປ່ຽນແປງພວກນີ້ຫຼາຍຢ່າງ.”

ສຳລັບໂຄງການອົບພະຍົບ, ການຮັບເຂົ້າມາພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນຕໍ່າເປັນປະຫວັດ ການ, ເຊິ່ງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຂະເພີ່ມຈຳນວນ ຂຶ້ນເປັນ​ 125,000 ຄົນ. ແຕ່ບັນດານັກວິ ເຄາະເວົ້າວ່າ ມັນມີວຽກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ເຮັດໃນຂ້າງໜ້າ.

ທ່ານນາງ ມິແຊລ ວາສລິນ, ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຄົນເຂົ້າເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣ໌ຈ ເມສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ອົງການຕ່າງໆທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງອົບພະຍົບແມ່ນໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນດຽວນີ້ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາອື່ນ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ລາອອກຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາອົບພະຍົບເປັນເວລາດົນນານ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສ້າງອົງການພວກນີ້ຂຶ້ນຄືນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດີກວ່າທີ່ມັນເປັນກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ, ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ ທີ່ຕ້ອງເຮັດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຍ້ອນໄວໂຣກລະບາດຣັສໂຄໂຣນາທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຢູ່ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ສັງຫານຊີວິດຄົນ ອາເມຣິກັນ.

President-elect Joe Biden is expected to swiftly reverse some of President Donald Trump’s most contentious immigration policies when he takes office. VOA immigration reporter Aline Barros looks at Biden’s plan to act on policies affecting refugees, asylum seekers, and DACA recipients.

Travel bans. Restricting the asylum and refugee systems. Family separations. Pushing to abolish DACA.

These are some of President Donald Trump’s immigration policies that President-elect Joe Biden has promised to reverse.

The incoming president will likely issue executive orders to overturn these policies, analysts say.

“All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well or they can undo unilaterally. So, for example. the travel ban I would expect to be vacated. And almost immediately, the refugee cap, I think will be changed immediately. That's something that's clearly in the president's power to do.”

President Trump’s efforts to end DACA, or the Deferred Action for Childhood Arrivals, sparked large protests during his four years in office.

“And I’ll say it clear, immigrants are welcomed here.”

The Obama era program shields from deportation people brought illegally to the United States as minors.

Trump said the program amounts to “illegal amnesty” but promised to help DACA recipients if Congress acted.

“I have a love for these people. Hopefully, Congress will be able to help them and do it properly.”

But Congress did not act, and DACA’s fate became embroiled in the courts. The most recent court ruling on the issue orders U.S. immigration agencies to fully reinstate the DACA program. But DACA opponents vow to keep challenging it in court.

Untangling other immigration guidelines will take time.

“In terms of unwinding the asylum policies of the Trump administration that's going to be a deep and complicated affair.”

As part of his pledge to control the border with Mexico and stop illegal immigration Trump created the Migrant Protection Protocol, also known as MPP. The MPP requires migrants to stay in Mexican border cities while waiting for their immigration court hearings in the United States. Experts say undoing that and reinstating asylum protections will be the most difficult.

“I think they're probably going to slow walk that issue. Certainly early on in the administration, they'll stop enrolling new people in MPP or remain in Mexico.”

Proponents of President Trump’s immigration policies say the changes were needed.

“What the Trump administration tried to do is get back to original intent; congressional intent, when Congress set up many of these programs. And I think that is overall…..the focus that the administration had in making many of the changes.”

As for the refugee program, which under the Trump administration admissions reached a record low, Biden has pledged to raise the refugee cap to 125,000. But analysts say much work lies ahead.

“In many cases, the agencies responsible for refugee resettlement have been decimated. The people who are working there are now working on other issues. A lot of people have left those jobs because we haven't been welcoming refugees for a long time. So, we need to rebuild these agencies and make them stronger and better than they were before.”

Still, experts say, immigration likely will not top Biden’s to-do list because of the raging coronavirus pandemic that continues to batter the U.S. economy and take American lives.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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