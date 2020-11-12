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ທ. ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫຼັງຈາກຢູ່ໃນວົງການການເມືອງ ມາໄດ້ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດ

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນວັນເສົາ ທີ 7 ພະຈິກ 2020, ໃນເມືອງວີລມິງຕັນ ລັດເດລາແວ. (AP Photo/Andrew Harnik)

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນວົງການການເມືອງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນມາຍາວນານເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕໍ່ຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂຈລ ທຣຳ ໃນເດືອນມັງກອນນີ້. ວີໂອເອ ໄມຄ໌ ໂອໂຊລລີວັນ ກວດເບິ່ງປະສົບການ ຂອງນັກການເມືອງເກົ່າແກ່ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນທາງການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄລຍະສີ່ປີຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍ ດີ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການເລືອກຕັ້ງໃນທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບບໍ່ເທົ່າໃດລັດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ລັດເພັນຊີລເວເນຍ ບ່ອນທີ່ຄະແນນສຽງມີຄວາມໃກ້ຄຽງສູສີກັນ.

ປະທານາທິບໍດີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸ່ນຂອງທ່ານ ອ້າງວ່າ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຊຶ່ງພວກເຂົາກ່າວວ່າ ອາດພິກປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້.

ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ເຄືອຂ່າຍອົງການຂ່າວຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ມີຄະແນນນຳໜ້າຫຼວງຫຼາຍ ເກີນທີ່ຈະສາມາດນຳທັນໄດ້ ທ່ານໄບເດັນ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກປະກາດເປັນຜູ້ຊະນະເລີດ ແລະຈະຫາຊ່ອງທາງເພື່ອປົວແປງຄວາມແຕກແຍກທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ.

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສຳລັບພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ລົງແຄນໃຫ້ປະທານາ ທິບໍດີທຣຳ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມຜິດຫວັງຂອງທ່ານໃນຄໍ່າຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ກໍໄດ້ເສຍໄຊມາແລ້ວສອງຄັ້ງ. ແຕ່ບັດນີ້ ຂໍຈົ່ງໃຫ້ໂອກາດຊຶ່ງກັນແລະກັນ.”

ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານສັງຄົມ ກົດໝາຍ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຕ້ອງຕິທ່ານທຣຳ ໃນການຮັບມື ກັບໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19.

ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ມີຄະແນນນຳຫຼັງໃນໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆທົ່ວໄປ. ທ່ານໄດ້ຈັດການໂຮມຂຸມນຸມຢ່າງມີຊີວິດຊີວາສູງໃນລັດຕ່າງໆເຊັ່ນລັດມິຊິແກນ ແລະ ວິສຄອນຊິນ ບ່ອນທີ່ພວກມີສິດປ່ອນບັດ ຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ມີຄວາມແບ່ງແຍກກັນເປັນສອງຝ່າຍ.

ເປັນເວລາແປດປີ ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານໂອບາມາ.

ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເປັນນັກການເມືອງໃໝ່ກວ່າ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກ ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງທ່ານໄບເດັນ ເປັນນັກການເມືອງທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍ ອັນເປັນຄວາມແທ້ຈິງ ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຕອກຢ້ຳໃນເສັ້ນທາງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນັ້ນ.

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວິທີີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານດີຂຶ້ນ.”

ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກ ຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ໃນຕອນທ່ານມີ ອາຍຸ 29 ປີ ແລະທ່ານໄບເດັນ ກໍໄດ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງນັ້ນມາ ຕະຫຼອດເກືອບ 50 ປີ. ຄາດໝາຍກັນວ່າ ການກັບຄືນມາໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໃນຕອນອາຍຸ 78 ປີ ຊຶ່ງທ່ານຈະເປັນຜູ້ທີ່ແກ່ທີ່ສຸດ ທີ່ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.

ທ່ານແລຣີ ຊາບາໂຕ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈີເນຍ ກ່າວຜ່ານທາງສໄກປ໌ ວ່າ “ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ສຸພາບ ແລະຄວາມສຸພາບນັ້ນໂດຍທຳມະດາແລ້ວຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ແກ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະເປັນທາງເລືອກທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.”

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໝັກຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼັງຈາມທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະພວກຄູ່ແຂ່ງທີ່ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫົວເສລີຫຼາຍຄົນ ໃນການເລືອກຕົ້ງຂັ້ນຕົ້ນ. ນຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ຄື ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ.

ໂດຍທີ່ທ່ານໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ລົງໂຄສະນາຫາສຽງດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍປານໃດ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລື້ອງການໂຄ ສະນາຫາສຽງ ໃນທີ່ສຸດແມ່ນກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ.

ໃນການອອກໄປປາກົດໂຕຕໍ່ມະຫາຊົນ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ ທີ່ເປັນລັດອາດຈະອ່ຽງໄປທາງໃດກໍໄດ້ນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງ ໃນມື້ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ ທີ 3 ພະຈິກ.

ທ່ານໄບເດັນ ເວົ້າວ່າ “ມື້ອື່ນ ພວກເຮົາສາມາດຍຸຕິບົດບາດການເປັນປະທານາ ທິບໍດີ ທີ່ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງປະເທດຊາດໄດ້. ມື້ອື່ນພວກເຮົາສາມາດຍຸຕິບົດບາດການເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ປຸກລະດົມຄວາມກຽດຊັງ ທົ່ວປະເທດຊາດແຫ່ງນີ້.”

ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈ ຢູ່ໃນລັດວິສຄອນຊິນ.

ປະທະນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈື່ໄດ້ບໍ່ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ ເມື່ອສີ່ປີກ່ອນພຸ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສຽງຂອງທ່ານ ແລະພວກເຮົາຮ່ວມກັນທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ອີກເທື່ອນຶ່ງ. ອັນນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ ອັນນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວ.”

ພວກມີສິດປ່ອນບັດທັງຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນອອກມາໃນຈຳນວນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ຊຶ່ງອາດສູງເຖິງ 90 ເປີເຊັນຂອງພວກມີສິດອອກສຽງທັງໝົດ. ໄຊຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ່ສູສີກັນນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄະແນນສຽງຈາກຜູ້ແທນລັດແມ່ນແບ່ງແຍກກັນຊ່ຳໃດ ໃນສະຫະລັດ. ການຄັດ ຄ້ານທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່າງໆນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນທີ່ສຸດອາດຈະຖືກຕັດສິນຢູ່ໃນສານ ກໍເປັນໄດ້.

ວຽກງານທີ່ຍາກລຳບາກໃນຂ້າງໜ້າ ກໍຄືການສ້າງຄວາມປອງດອງໃນປະເທດທີ່ແບ່ງແຍກກັນນັ້ນ.

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USA Votes- Biden Profile USAGM
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ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

President-elect Joe Biden, a prominent figure in Washington political circles for nearly half a century, will succeed President Donald Trump in January. VOA’s Mike O’Sullivan looks at the career of a veteran politician, who had his biggest political win four years after leaving office as vice president.

The election came down to a few states, including the commonwealth of Pennsylvania, where the separation in the vote was razor thin.

The sitting president and his supporters claim there were vote irregularities which, they say, may reverse the current results.

But after American news networks projected Democrat Joe Biden had an insurmountable lead, he declared victory and sought to bridge the country’s political divisions.

(Joe Biden, President-Elect)

“For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight, Ive lost a couple times myself. But now, let’s give each other a chance.”

During the election campaign, President Trump emphasized social unrest and law and order, while Biden criticized Trump for his handling of the COVID-19 pandemic.

President Trump trailed in the polls throughout. He mounted high-energy rallies in states such as Michigan and Wisconsin, where voters were seen as divided.

For eight years, Biden was Barack Obama’s vice president and played a major role in his administration.

In contrast to President Trump, a political newcomer when elected in 2016, Biden is an experienced politician, a fact he hammered home on the campaign trail.

(Joe Biden, President-Elect)

“I’m going to say something outrageous. I know how to make government work.”

First elected to the Senate at age 29, Biden has held elected office for almost 50 years. Assuming current returns will be certified, at 78, he will be the oldest person sworn in as U.S. President.

(Larry Sabato, University of Virginia via Skype)

“He is bland, and the blandness normally would hurt him more than it does against Donald Trump. It actually gives people a very sharp, distinct choice.”

Biden was chosen as the Democratic Party candidate after beating more liberal presidential contenders in primaries. One was the person who will be his vice president, Kamala Harris.

With Biden doing little in-person campaigning because of coronavirus pandemic concerns, the campaign was ultimately about the sitting president.

In a public appearance in the swing state pf Pennsylvania, Biden spoke the day before the Nov. 3 election.

(Joe Biden, President-Elect)

"Tomorrow we can put an end to a presidency that has failed to protect the nation. tomorrow we can put an end to a presidency that has fanned the flames of hate across this nation."

Also the day before the election, Trump expressed confidence in Wisconsin.

(President Donald Trump)

"Remember what I said four years ago, I am your voice and we will all together make America great again. That's what we're doing, that's what we've done."

Voters turned out in unprecedented numbers for a U.S. election – as high as 90% of eligible voters. The narrowness of the victory shows how divided the U.S. electorate is. Legal challenges mean that the election could ultimately be decided in court.

The difficult task ahead: to unify a divided country.

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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