ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຍົກເວັ້ນພາສີຕໍ່ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ນຳເຂົ້າມາສະຫະລັດຈາກ ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 24 ເດືອນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສຳລັບບັນດາບໍລິສັດພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຫວັ່ນວິຕົກ ຍ້ອນການສືບສວນສອບສວນຂອງກະຊວງການຄ້າເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໂດຍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສະອາດໃນສະຫະລັດ. ນອກຈາກການຍົກເວັ້ນນັ້ນແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກໍໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍການຜະລິດປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ເລັ່ງການລົງທຶນໃນການຜະລິດແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນພາຍໃນປະເທດ, ວັດຖຸກັນຄວາມຮ້ອນໃນອາຄານ, ເຄື່ອງປ້ຳອາຍຮ້ອນ ແລະ ເຊື້ອໄຟພະລັງງານສະອາດ.
ເອກະສານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ເດີມພັນແມ່ນບໍ່ສາມາດສູງໄປກວ່ານີ້. ການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທຳການດຳເນີນການທີ່ວ່ານີ້ຈະປະຕິເສດຜູ້ບໍລິໂພກຈາກການເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກພະລັງງານສະອາດທີ່ປະຢັດ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ຢຸດໂຄງການກໍ່ສ້າງພະລັງງານສະອາດພາຍໃນປະເທດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການແກ້ໄຂວິກິດການສະພາບອາກາດ.”
ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງການຄ້າໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງສືບສວນສອບສວນການຮ້ອງຮຽນທີ່ຖືກຍື່ນໂດຍຜູ້ຜະລິດແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍຕໍ່ບັນດາຄູ່ແຂ່ງໃນ ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ບໍລິສັດ ອໍຊິນ ໂຊລາ (Auxin Solar), ໄດ້ກ່າວຫາວ່າບັນດາຜູ້ຜະລິດໃນປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ເຮັດໃນ ຈີນ ເພື່ອປະກອບແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນເພື່ອຂາຍໃນ ສະຫະລັດ.
ໃນປີ 2011, ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ຂາຍແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ “ແບບທຸ້ມຕະຫລາດ” ເຊິ່ງແມ່ນເງື່ອນໄຂສຳລັບການຂາຍມັນໃນລາຄາທີ່ຕ່ຳ. ການນຳເຂົ້າຈາກຈີນແມ່ນໄດ້ຂັດຂວາງຜູ້ຜະລິດໃນ ສະຫະລັດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນຢ່າງໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລາຄາຕ່ຳຢ່າງບໍ່ແທ້ຈິງ. ດັ່ງຜົນທີ່ອອກມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ກຳນົດພາສີຫຼາຍເຖິງ 250 ເປີເຊັນຕໍ່ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຮັດຈາກ ຈີນ.
ການຮ້ອງຮຽນຂອງບໍລິສັດ Auxin Solar ກໍແມ່ນວ່າແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງຈີນແທ້ໆ ດ້ວຍການຮັບຮອງປະເທດຕົ້ນກຳເນີດທີ່ຫຼອກລວງ.
ເວລາທີ່ການສືບສວນສອບສວນຂອງກະຊວງການຄ້າໄດ້ຖືກປະກາດ, ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສັບສົນໃນທັນທີ, ດ້ວຍຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ຢຸດທັງໝົດດ້ວຍກັນ. ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ວ່າພາສີອາດເຮັດເຮັດໃຫ້ຄາລາແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າໃນທັນທີ ຈະປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ລັດຖະບານອາດກຳນົດພາສີຍ້ອນຫຼັງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າ ສະຫະລັດ ລັງເລໃຈທີ່ຈະນຳມັນເຂົ້າມາໃນປະເທດຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.