ທີ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື COP26 ຢູ່ໃນເມືອງ ກລາສໂກ (Glasgow) ຂອງສກັອດແລນ ນັ້ນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດທີ່ສະຫະລັດ ຖອນຕົວອອກຈາກສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ດິນຟ້າອາກາດ ປາຣີ ປີ 2015 ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານນັ້ນ. ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າຕອນນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ກັບຄືນມາຫາໂຕະປະຊຸມເພື່ອຈະນຳພາໃນເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດແລ້ວ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ, Patsy Widakuswara ລາຍງານມາວ່າ ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ ວ່າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍປານໃດ. ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານດິນຟ້າອາກາດພາກັນສະແດງຕົວເປັນຜູ້ນໍາໂລກທີ່ຫຼິ້ນດົນຕີເປົ່າແກຕາມປະເພນີຂອງຄົນ ສກັອດແລນ ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື COP26 ທີ່ເມືອງ ກລາສໂກ (Glasgow). ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພວກປະເທດຮັ່ງມີທີ່ເປັນປະເທດປ່ອຍມົນລະພິດອອກມານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຫລຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງໄວຢ່າງພຽງພໍເທື່ອ.
ທ່ານ ແດນນີ ສຣິສການດາຣະຈາ (Danny Sriskandarajah), ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງອົງການ ອັອກສແຟມ (Oxfam) ຂອງອັງກິດກ່າວວ່າ:
"ຢູ່ຫັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າມີວົງດົນຕີທີ່ຊື່ວ່າ “ມີແຕ່ເວົ້າລ້າໆ” ໃນເມືອງ ກລາສໂກ (Glasgow). ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການກໍຄືການກະທຳ."
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແບບດຽວກັນນັ້ນເລີຍ. ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
"ພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ກັບຄືນມາຫາໂຕະປະຊຸມຊື່ໆ, ແຕ່ຫວັງວ່າຈະນໍາພາໂດຍອິດທິພົນຂອງການເປັນແບບຢ່າງຂອງ ພວກເຮົາ."
ທ່ານໄບເດັນ ສະແດງຄວາມເສຍໃຈທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ, ສະຫະລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຫາຍໜ້າໄປຈາກການພົບປະກ່ຽວກັບເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ.
ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ກ່າວອີກວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດສໍາລັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ, ໃນຄະນະລັດຖະບານຊຸດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ, ແລະແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້."
ບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງສຸດ ຈາກການ ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຢາກໃຫ້ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີປະຕິບັດຕາມຄໍາຫມັ້ນສັນ ຍາດ້ານການເງິນທີ່ຈ່າຍເຂົ້າໃນການແກ້ບັນຫາດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຊ່ວຍພວກ ເຂົາເຈົ້າໃນວົງເງິນ 100 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີນັ້ນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ຈະສະຫນອງເງິນ 3 ຕື້ໂດລາ ຕໍ່ປີ ໃນປີ 2024, ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຊຸດໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນເລື້ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງທ່ານ. ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈເທື່ອວ່າ ທ່ານຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍານັ້ນ ຫລືບໍ່.
ທ່ານນາງ ເຣໂຊ ແອລແລຮັສ (Rachel Ellehuus) ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ຂອງສູນເພື່ອຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາສາກົນໃຫ້ຄຳເຫັນຜ່ານ Zoom ວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ວ່າທ່ານມີ ... ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງລັດຖະສະພາເພື່ອ ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ດ້ານດິນຟ້າອາກາດຫລືບໍ່."
ຢູ່ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດ່ໂດ (Joko Widodo) ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດສຳຄັນໃນພາກພື້ນທີ່ອິດທິພົນຂອງ ຈີນ ກຳລັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
ຜູ້ນໍາອິນໂດເນເຊຍ ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫຼື G-20 ຕໍ່ຈາກ ອີຕາລີ ໃນເດືອນທັນວານີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
At the U.N. Climate Change Conference, COP26 in Glasgow, Scotland, U.S. President Joe Biden apologized for the U.S. withdrawal from the 2015 Paris climate accord under his predecessor, Donald Trump. Biden said the U.S. is now back at the table to lead on climate. But as White House Correspondent Patsy Widakuswara reports, it’s unclear just how much he can deliver.
Climate activists pose as world leaders playing in a traditional Scottish pipe band near the COP26 U.N. climate summit in Glasgow. They say wealthy, polluting nations are not slashing greenhouse gases quickly enough.
Danny Sriskandarajah, Oxfam Great Britain CEO:
"There they are in a hot air band in Glasgow. What we need is action.”
U.S. President Joe Biden is promising exactly that.
President Joe Biden:
"We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example.”
Biden expressed regret that under the Trump administration the U.S. has been largely absent in global climate talks.
President Joe Biden:
“I do apologize for the fact the United States, the last administration pulled out of the Paris accords, and of course we are behind the eight ball.
Developing nations that suffer the worst impacts of climate change want wealthy nations to fulfil their climate financing commitment to help them with $100 billion a year.
Biden announced an initiative to provide $3 billion per year by 2024, as part of his broader climate financing package. But it’s not certain he can deliver.
Rachel Ellehuus, Center for Strategic and International Studies:
“I’m unclear whether he has … the backing of Congress to provide assistance to developing countries in meeting climate goals.”
On the sidelines, Biden met with President Joko Widodo of Indonesia, a key country in a region where Chinese influence is rising.
The Indonesian leader will take over the G-20 presidency from Italy in December.
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