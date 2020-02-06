ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເອີ້ນລັດ ໄອໂອວາ ວ່າ “ໜ້າເປັນຫ່ວງ,” ແຕ່ເວົ້າວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄປໃສ ຫຼັງຈາກຜົນການຄະແນນທີ່ບໍ່ດີ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ດ້ວຍຜົນການນັບຄະແນນທີ່ຖືກລາຍງານຈາກ 86 ເປີເຊັນຂອງເຂດຕ່າງໆນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບທີສີ່, ຕາມຫຼັງອະດີດເຈົ້າເມືອງ ຊ້າວ ເບັນ, ລັດ ອິນເດຍນາ, ທ່ານ ພີດ ບູຕີເຈຈ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເວີມັອນ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ແມັສຊາຈູເຊັດສ໌ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ໃນອັນດັບທີສາມ. ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ມິນເນໂຊຕ້າ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຈາ ແມ່ນຕາມຫຼັງທ່ານ ໄບເດັນ.
ການໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດ ນິວ ແຮມເຊຍ, ເຊິ່ງຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດ ໃນອາທິດໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ “ເວົ້າອ້ອມຄ້ອມ” ຜົນງານທີ່ໜ້າຜິດຫວັງຂອງທ່ານໃນລັດ ໄອໂອວາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນຜູ້ທີມີແນວຄິດເປັນກາງ ທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນຕາເລືອກເອົາທີ່ສຸດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເດືອນພະຈິກ. ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ນຳໜ້າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປະກາດການລົງແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານດ້ວຍ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ມັນມີຄົນທີ່ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍຢູ່ຂ້າງນອກນັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສື່ອມເຊຍໃຫ້ການໂຄສະນາຫາສຽງນີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນ. ຈັ່ງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ່າວຈາກເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄປໃສ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ, ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ເດລາແວ, ບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສອງຄັ້ງໃນປີ 1988 ແລະ 2008. ທ່ານໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນໃນປີ 2008 ຫຼັງຈາກມີຜົນງານທີ່ບໍ່ດີໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ລັດ ໄອໂອວາ.
ມີບັນດາຜູ້ແທນ 41 ທ່ານໃຫ້ເລືອກໃນລັດ ໄອໂອວາ, ແລະ ຄະແນນສຽງ 14 ເປີເຊັນແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຖືກລາຍງານ.
ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບໝົດມື້ສຳລັບພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນລັດ ໄອໂອວາ ທີ່ຈະລາຍງານແມ່ນກະທັງຄະແນນສຽງທຸກໆຄະແນນ ຈາກການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກເວົ້າວ່າ ເປັນຄວາມຜິດພາດໃນການໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຖືກລາຍງານໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນໂທລະສັບມືຖື ໂດຍສະເພາະອັນທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບການນັບຄະແນນສຽງໃນທົ່ວເຂດຊົນນະບົດ.
Former Vice President Joe Biden is calling Iowa a "gut punch," but says he isn't "going anywhere" after a poor showing in Monday's Democratic caucus.
With results reported from 86% of the precincts, Biden is in fourth place, trailing former South Bend, Indiana, Mayor Pete Buttigieg and Vermont Sen. Bernie Sanders — who are runningneck-and-neck — and Massachusetts Sen. Elizabeth Warren in third place. Minnesota Sen. Amy Klobuchar trails Biden.
Campaigning in New Hampshire, which holds the nation's first primary next week, Biden said he won't "sugarcoat" his disappointing showing in Iowa.
Biden is a centrist who calls himself the most electable candidate to take on President Donald Trump in November. He led most of the voter polls even before declaring his candidacy.
"There are an awful lot of folks out there who wrote off this campaign ... they've been trying to do that from the moment I entered the race. Well, I've got news for them. I'm not going anywhere," he said.
Biden, a former senator from Delaware, unsuccessfully sought the presidency twice before, in 1988 and 2008. He dropped out of the race in 2008 after a poor showing in the Iowacaucuses.
There are 41 delegates up for grabs in Iowa, and 14% of the votes still need to be reported.
It took the Iowa Democratic Party nearly an entire day to report even a single vote from Monday's caucuses because of what party officials say was a coding error and vote inconsistencies being reported on a mobile app specially designed for vote counting throughout the rural state.
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