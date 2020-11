ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ຜູ້ນຳເຂດເອເຊຍ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃນໂລກ

ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໃນເອເຊຍ ໄດ້ລົມກັບຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນໃນໂລກ, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະຄັດຄ້ານໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ດ້ວຍການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ການໂອນອຳນາດ ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

Leaders of key allied Asian countries spoke with President-elect Joe Biden Thursday about pressing global issues, even as President Donald Trump continues to contest Biden’s victory with legal challenges, complicating the post-election transition.

The leaders said they discussed the coronavirus pandemic, climate change and other issues and suggested that Biden seemed intent on easing their concerns about Trump’s “America First” approach.

Japanese Prime Minister Yoshihide Suga said after a 15-minute phone call that he and Biden agreed to strengthen their alliance in the wake of China’s growing global influence and North Korea’s escalating nuclear threat. “I will work with President-elect Biden to push forward measures to strengthen the Japan-U.S. alliance,” Suga told reporters after the call.

Biden’s office said he and Suga discussed “their shared commitment to tackle climate change, strengthen democracy around the world, and reinforce the U.S.-Japan alliance as the cornerstone of a prosperous and secure Indo-Pacific region.”

A spokesman for South Korean President Moon Jae-in said Biden reaffirmed the U.S. commitment to defend South Korea and would help the country defuse a nuclear impasse with North Korea. Spokesman Kang Min-Seok said the leaders also agreed during their 14-minute conversation to meet, “possibly soon” after Biden’s Jan. 20 inauguration.

Biden’s office said the president-elect expressed a desire to fortify the alliance between the countries that would serve as “a linchpin of security and prosperity in the Indo-Pacific region.” Biden and Moon also discussed their “mutual interest in strengthening democracy” and global economic recovery,” Biden’s office said.

Australian Prime Minister Scott Morrison said he and the president-elect discussed their commitment to strengthening relations. “We agreed that there was no more critical time for both this alliance between ourselves and the United States, but, more broadly, the working together, especially of like-minded countries and values that we hold and share, working together to promote peace and stability, of course, in the Indo-Pacific region.”