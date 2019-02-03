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ແບ​ລ​ຈຽມ ເຫັນ​ພ້ອມ ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ ອະ​ດີດ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກົດ​ດີ​ວົວ

ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກົດ​ດີ​ວົວ ທ່ານ​ ລໍ​ຣອງ ກັກໂບ ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຢູ່​​ສານ​ອາຍາ​ສາ​ກົນ ຫຼື ICC ທີ່​ນະ​ຄອນ ​ເຮກ ປະ​ເທດ​ ເນ​ເທິ​ແລນ ວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ແບ​ລ​ຈຽມ ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກົດ​ດີ​ວົວ ທ່ານ​ລໍ​ຣອງ ກັກ
ໂບ ຫຼັງ​ຈາກການ​ຕັດ​ສິນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາ​ມຜິດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່​ສານ​ອາຍາ​ສາ​ກົນ ຫຼື ICC.

ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂໂດຍ ICC. ທ່າ​ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​
ພາບ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ຕິດ​ຕໍ່​ກັບພິ​ຍານຄົນ​ໃດຈາກ​ຄະ​ດີ​ຂອ
ງ​ທ່ານ ຫຼື​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ທ່ານ ​ກັກ​ໂບ, ​ທ່ານ ​ເອມ​ມາ​ນຸ​ແອ​ລ ອາ​ລ​ຕິ​ດ ໄດ້ໂຕ້​ຖຽງຢ່າງບໍ່​ປະ​ສົບ
​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ວ່າ​ການ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂນັ້ນ ​ໄດ້​ຂັດ​ກັບ​ຕໍ່​ຫລັກ​ເກນ​ກ່ຽວ​ກັບ ​
ການຕັດ​ສິນບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຜິດຂອງ​ລູກ​ຄວາມຄົນ​ນີ້.

ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແບ​ລ​ຈຽມ ທ່ານ​ຄາ​ຣ​ລ໌ ລາ​ກາ​ຕີ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ
​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ທ່າ​ນ ​ກັກ​ໂບ ເພາະ​ວ່າ​ມັນເປັນ “ສ່ວນນຶ່ງ​ຂອງ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​
ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສຳ​ລັບ ສານ​ອາ​ຍາສາ​ກົນ.”

ທ່ານ ​ກັກ​ໂບ ແລະ​ຄູ່​ຈຳ​ເລີຍ ທ່ານ​ຊາ​ຣ​ຈ໌ ເບ​ລ ກູດ ໄດ້ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ ກ່ຽວ​
ກັບ ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕໍ່ມວນມະ​ນຸດ ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ວ່າ ICC ໄດ້​ປະ
​ຕິ​ເສດການ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ພົບປະ​ເທດເຈົ້າ​ພາບ​.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ດີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ແມ່ນ​ອ່ອນ​ແອ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ
​ຍາມທີ່​ຈະ​ເຊື່ອມ​ໂຍງພວກ​ຜູ້​ຊາຍ ​ຕໍ່ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນ
ປະ​ເທດ ​ກົດ​ດີວົວ ໃນ​ປີ 2010 ແລະ 2011 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ມານ 3,000
ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຂໍອຸ​ທອນ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕຳ​ນິ​ຕິ​ຕຽນຢ່າງ​ໃຫຍ່
ຕໍ່ ICC, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ພຽງ​ແຕ່​ສີ່​ຄົນ​ໃນກ​ານ​ປະຕິ​ບັດ​ການ​ເກືອບ 20 ປີ. ນຶ່ງ
​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ຄອງ​ໂກ ທ່ານ​ ຊັງ ປີ​ແອ​ຣ ເບມ​ບາ
ທີ່​ຕໍ່​ມາຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການຂໍ​ອຸ​ທອນ.

ບັນ​ດານັກ​ວິ​ຈານ​ກ່າວ​ວ່າ ສານແມ່ນບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະໄດ້ເຈາະ​ຈົງ​ໃສ່​ຄະ​ດີ​
ຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຫຼາຍເກີນ​ໄປ. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ອັນ​ທີ່​ຮ້ອງວ່າ
“ສານ​ແຫ່ງທາງ​ອອກສຸດ​ທ້າຍ” ​ໄດ້​ກວດ​ສອບ​ພາກ​ພື້ນ​ອື່ນໆຂອງ​ໂລກ ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​
ກ່າວວ່າ ​ສານ​ບໍ່​ມີ​ວິ​ທີການທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ພໍ ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານ​ນັ້ນ.

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