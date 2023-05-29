ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເບລາຣຸສ ບໍ່ມີທາງເລືອກແຕ່ຖືກສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄປໃຫ້ ແລະ ລະວັງ “ບໍ່ໃຫ້ຂ້າມເສັ້ນສີແດງ” ໃນບັນຫາທາງດ້ານຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ເບລາຣຸສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ໂວລໂຟວິຈ໌, ເລຂາທິການລັດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ງຄົງ ເບລາຣຸສ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນມີເຫດຜົນທີ່ອາວຸດຕ່າງໆຖືກຖອນອອກມາຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດໃນປີ 1991 ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜອງການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່.
ອົງການຂ່າວ Belta ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂວລໂຟວິຈ໌ ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ໂທລະພາບລັດຖະບານວ່າ “ມື້ນີ້, ທຸກຢ່າງແມ່ນໄດ້ພັງລົງ. ທຸກຄຳສັນຍາແມ່ນໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງຖາວອນ.”
ປະເທດ ເບລາຣຸສ, ທີ່ຖືກນຳພາໂດຍປະທານາທິບໍດີ ອາເລັກແຊນເດີ ລູຄາເຊັນໂກ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ນັ້ນ, ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນບັນດາອະດີດປະເທດສະຫະພາບໂຊຫວຽດນັ້ນ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງວັງເຄຣັມລິນ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນໄປໜ້າດ້ວຍການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີໄປເຂດແດນຂອງ ເບລາຣຸສ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ແນເປົ້າຈະບັນລຸຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຢູ່ສະໜາມລົບ.
ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດການພິເສດທາງທະຫານ” ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຢູເຄຣນ ແມ່ນແນເປົ້າໃສ່ການຕອບໂຕ້ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າເປັນການຜັກດັນໂດຍ “ປະເທດຕາເວັນຕົກໂດຍລວມ” ທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມທີ່ຖືກຍຸແຍ່ໂດຍມະຫາອຳນາດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ມົສກູ ໄດ້ຮັບຄວາມຜ່າຍແພ້.
ທ່ານ ໂວລໂຟວິຈ໌ ກ່າວວ່າ “ການສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີໄປເຂດແດນຂອງ ເບລາຣຸສ ແມ່ນນຶ່ງໃນບາດກ້າວຕ່າງໆຂອງການຍັງຢັ້ງທາງຍຸດທະສາດ. ຖ້າມັນຍັງຄົງມີເຫດຜົນໃດໆໃນບັນດາຫົວໜ້າຂອງນັກການເມືອງຕາເວັນຕົກ, ແນ່ນອນ, ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຂ້າມເສັ້ນສີແດງນີ້.”