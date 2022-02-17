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ກິລາໂອລິມປິກ ກາຍເປັນເລື່ອງການເມືອງ ເວລາຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ວີເກີ

ນັກກິລາ ຈີນ ທ້າວ ຮີ ບິງຮານ ແຂ່ງຈັນ ສກີ halfpipe ຢູ່ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ 2022. 17 ກຸມພາ, 2022, ໃນເມືອງ ຊາງເຈຍໂກ, ຈີນ.

ເປັນເວລາສອງອາທິດ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ, ການຢືນຢັດຂອງ ຈີນ ຕໍ່ຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກົງໄປກົງມາ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນກິລາໂອລິມປິກ, ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ວ່ານີ້.

ແຕ່ມັນໄດ້ປ່ຽນແປງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນປະຈຳຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງຄະນະກຳມະການ ຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ ປັກກິ່ງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ສາມວັນກ່ອນກິລາດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດລົງ. ການປະຕິ ເສດຢ່າງບໍ່ລົດລະ ແລະ ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມແບບນັ້ນ ໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ສະຖານະການທີ່ປົກກະຕິນັ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ເດັດຂາດ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດນັ້ນ.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ໄຕ້ຫວັນບໍ? ມັນແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ແຍກອອກຈາກ ຈີນ ບໍ່ໄດ້. ປະຊາກອນ ວີເກີ ຂອງພາກພື້ນ ຊິນຈຽງ ບໍ? ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ. ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຈີນ ບໍ? ມັນຈະຖືກໂຈມຕີບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບສາກົນ.

ໂຄສົກຍິງຂອງຄະນະກຳມະການຈັດການແຂ່ງຂັນ ທ່ານນາງ ຢານ ເຈຍຣົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າ ພະເຈົ້າຢາກເວົ້າກໍແມ່ນວ່າມັນມີແຕ່ຈີນດຽວໃນໂລກນີ້.” ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ທ່າທີທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ” ສຳລັບ ຈີນ. ທ່ານນາງໄດ້ອ້າງເຖິງການກ່າວອ້າງອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຂອງ ຈີນ ຕໍ່ສະພາບ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວ ວີເກີ ໃນພາກພື້ນ ຊິນຈຽງ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອວ່າ “ອີງໃສ່ຄຳຂີ້ຕົວະ.”

ມັນເປັນພຽງເລື່ອງຂອງເວລາ ກ່ອນທີ່ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່ານີ້ຈະແຕກອອກ. ກ່ອນຮອດກິລາໂອລິມປິກນັ້ນມັນໄດ້ຖືກຄອບງຳໂດຍການຕໍ່ຕ້ານທາງການທູດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເພັ່ງເລັງໃສ່ປະຫວັດ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດຂອງ ຈີນ, ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາຈຸດເພັ່ງເລັງທີ່ວ່ານີ້ໃສ່ກິລາ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຫຼາຍເຊັ່ນກັນທີ່ຈະປ້ອງກັນການຢືນຢັດຕໍ່ສາທາລະນະຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງ. ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຢ່າງເປັນປະຈຳຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນກິລາດັ່ງກ່າວຈະປິດລົງໃນວັນອາທິດນີ້, ທ່ານນາງ ຢານ ແລະ ໂຄສົກກິລາໂອລິມປິກສາກົນ ທ່ານ ມາກ ອາດາມສ໌ ໄດ້ຖືກລຸມດ້ວຍຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ, ແຂວງ ຊິນຈຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງນັກກິລາເທັນນິສຈີນ ນາງ ເປັງ ຊວາຍ (Peng Shuai).

ຫຼັງຈາກຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານທີ່ວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ເຂົາຮ່ວມພິທີເປີດກິລານັ້ນ, ທ່ານນາງ ຢານ ໄດ້ຖືກຂໍເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອກ່າວເຖິງສະຖານະຂອງເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ, ເຊິ່ງ ຈີນ ເຫັນວ່າເປັນເຂດແດນທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ.

ທ່ານນາງ ຢານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ມາກ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າເສີມໜ້ອຍນຶ່ງໄດ້ບໍ່? ແລະ ທ່ານນາງກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ “ໄຕ້ຫວັນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ແຍກອອກບໍ່ໄດ້ຂອງ ຈີນ ແລະ ນີ້ແມ່ນກົດເກນສາກົນທີ່ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຢ່າງດີໃນປະຊາຄົມນານາຊາດ.” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມັກຈະຕໍ່ຕ້ານຄວາມຄິດຂອງການເຮັດໃຫ້ກິລາໂອລິມປິກເປັນເລື່ອງການເມືອງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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