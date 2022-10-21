ສາມມື້ກ່ອນພັກຄອມມີວນິສຈີນຈະຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 20 ນັ້ນ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 48 ປີ ຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົາປ້າຍໂຄ ສະນາປະທ້ວງແຂວນໃສ່ຂົວຊີທົງຂອງນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ຊຶ່ງມີຂໍ້ຄວາມທີ່ອ່ານອອກໄດ້ຈາກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ມີຄວາມແອອັດທີ່ສຸດຂອງເມືອງນັ້ນ.
ປ້າຍໂຄສະນາທີ່ຂຽນດ້ວຍມື ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ຄົນງານປະທ້ວງ ແລະປົດ “ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຜູ້ຜະເດັດການ ແລະຜູ້ທໍລະຍົດຕໍ່ປະເທດ” ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານເພັງ ລີຟາ (Peng Lifa), ທີ່ມີຊື່ຢູ່ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ແມ່ນ ເພັງ ໄຊຊູ (Peng Zaizhou) ໄດ້ທ້າທາຍປະທານປະເທດຈີນ, ທ່ານສີ ຈິ້ນຜີງ ໂດຍຮ້ອງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານລໍາໂພງດັງໆວ່າ "ພວກເຮົາຢາກກິນອາຫານ, ພວກເຮົາຕ້ອງການເສລີພາບ, ພວກເຮົາຕ້ອງການລົງຄະແນນສຽງ!"
ສື່ມວນຊົນສາກົນໄດ້ໄປເອົາຂ່າວການປະທ້ວງໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ ຂອງທ່ານເພັງ, ແຕ່ສື່ມວນຊົນທາງການຂອງຈີນ ຍັງມິດງຽບ ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມສິ້ງຊອມຕິດຕາມການອ້າງອີງທາງອອນໄລນ໌ເຖິງມັນ, ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ກອງປະຊຸມພັກ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆຫ້າປີ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າຈະມີການເລືອກ ໃຫ້ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມີວນິສຈີນ ເປັນສະໄໝທີສາມ. ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນທ່ານນຶ່ງ ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນວັນທີ 14 ຕຸລານີ້ ກ່າວວ່າ ນາງບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເລີຍ.
ແຕ່ຂ່າວການປະທ້ວງຂອງທ່ານເພັງ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປໃນຈີນ, ແລະປ້າຍການປະທ້ວງອັນອື່ນໆກໍໄດ້ປາກົດອອກມາ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກ້ອງວົງຈອນປິດໃນປະເທດຈີນ, ສ່ວນໃຫຍ່ປ້າຍເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ໍາສາທາລະນະແລະສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມຂອງກ້ອງໂທລະພາບວົງຈອນປິດ.
ຜູ້ຊົມໃຊ້ສື່ສັງຄົມວີແຊັດ (WeChat) ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຫ້າມຊົ່ວຄາວ ຫຼືຖາວອນຈາກ ເວທີສໍາລັບເອົາຮູບ ຫລືຂໍ້ຄວາມຂອງປ້າຍໂຄສະນາລົງ ຫຼືເອົາໄປລົງຄືນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປິດກັ້ນຄຳເວົ້ານັບບໍ່ຖ້ວນ ທີ່ຖືວ່າມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ລວມທັງ "ຂົວສີທົງ," "ການນັດຢຸດງານ" ແລະ "ນັກຕໍ່ສູ້." ເກືອບວ່າໄດ້ມີການເອົາກອງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນຄືນນັ້ນເລີຍ ເພື່ອເຝົ້າຕິດຕາມຂົວຂ້າມຖະໜົນຢູ່ທົ່ວນະຄອນ ຫຼວງປັກກິ່ງຕະຫລອດເວລາ.
ຢ່າງຫນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍທ່ານເພັງ. ທ່ານໂມ ຊຽວຜິງ (Mo Shaoping), ທະນາຍຄວາມປະຈຳນະຄອນຫລັງປັກກິ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກເປັນທະນາຍ ຄວາມປ້ອງກັນຜູ້ຕຳໜິຕິຕຽນລັດຖະບານຈີນ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງ ສັນຕິພາບ, ທ່ານຫລີວ ຊຽວໂບ (Liu Xiaobo) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາສາ ຈີນກາງ ວ່າ ທ່ານຈະເປັນຕົວແທນຂອງທ້າວເພັງ ຖ້າຄອບຄົວຂອງທ່ານເພັງຂໍຮ້ອງ.