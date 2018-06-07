ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ທຳການຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ
ໃນວັນພະຫັດ ມື້ນີ້ ເພື່ີອສະແດງອອກຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໃຫ້ມອງເຫັນຄວາມສຳຄັນ
ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງທ່ານທຣຳ
ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ແລະຜູ້ນຳຍີ່ປຸ່ນ ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ ເປັນເວລາ
2 ຊົ່ວໂມງ ແລະຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນ.
ກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງມາວໍຊີງຕັນນັ້ນ ທ່ານອາເບະ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ຈະເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍ
ແລະໂຄງ ການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະທ່ານຕ້ອງການ
ໃຫ້ທ່ານທຣຳ ໂອ້ລົມກັບທ່ານກິມ ເລື້ອງພວກສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໄປ
ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະ 1980 ພຸ້ນ.
ສ່ວນປະເທດທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດ ຕ່າງກໍໄດ້ມີສຽງຫຼາຍກວ່າ ໃນກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດຂອງທ່ານທຣຳ ກັບ ກິມ ທີ່ສິງກະໂປ. ພວກຜູ້ນຳຂອງຈີນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້
ໄດ້ພົບປະກັນ ກັບທ່ານກິມ ສອງຄັ້ງແລ້ວ ນອກຈາກການປຶກສາຫາລື ກັບລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານທຣຳ. ທ່ານອາເບະ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ການໂອ້ລົມ
ສົນທະນາກັບທ່ານກິມ, ກໍຕໍ່ເມື່ອ ການພົບປະກັນນີ້ ຈະເປັນການຊ່ອຍພວກທີ່ຖືກ
ລັກພາຕົວໄປນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ກັບ ກິມ ທີ່ສິງກະໂປ, ພວກຜູ້ນຳ
ຂອງຈີນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ພົບປະກັນ ກັບທ່ານກິມ ສອງຄັ້ງແລ້ວ ໃນຂະນະທີ
ທ່ານອາເບະ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກວ້າງ ຕໍ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາທີ່ວ່ານີ້,
ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.
ນອກນັ້ນຍັງເບິ່ງຄືວ່າ ທ່ານອາເບະ ຈະຫາລືກ່ຽວກັບເລື້ອງການຕັດສິນໃຈຂອງ
ທ່ານທຣຳ ໃນການຂຶ້ນພາສີເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ມັນໝາຍ
ເຖິງການປົກປ້ອງພວກຄົນງານອາເມຣິກັນ. ບັນດາພັນທະມິດສະຫະລັດ ທີ່ຮວມມີ
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜ່ອນຜັນ.
ທ່ານອາເບະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈຳກັດຮັດແຄບທາງການຄ້າ ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ການຄ້າ ແມ່ນມີທ່າທາງວ່າ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ເວລາທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານອາເບະ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກຜູ້ນຳ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G7 ໃນສັບປະດານີ້ ທີ່ປະເທດ
ການາດາ.
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