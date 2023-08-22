ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະບັນດາຜູ້ນຳພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານໃນບັງກລາແດັສ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນມາດຕະການກົດຂີ່ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງ ກັບກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດີຈີຕອລ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ທີ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະນຳມາໃຊ້ແທນນັ້ນ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ພ້ອມກັບພວກນັກຂ່າວ ແລະບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວໃຫ້ຍົກເລີກກົດໝາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິຢ່າງ ກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນກົດໝາຍທີ່ຮາວີລົບກວນ ແລະປິດປາກປິດສຽງ ພວກຄັດຄ້ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກົດໝາຍ ທ່ານອະນີສຸລ ຮັກ (Anisul Hug) ກ່າວໃນວັນທີ 7 ສິງຫາຜ່ານມານີ້ວ່າ ລັດຖະບານຈະໃຊ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ້ (CSA) ແທນກົດໝາຍ DSA “ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນດີ” ສຳລັບປະຊາຊົນ.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກ ກົດໝາຍ DSA ແຕ່ພວມທຳການປັບປຸງ. ຫຼາຍໆວັກຂອງກົດໝາຍນີ້ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະກັນໂຕໄດ້ແຕ່ກ່ອນ (ໃນ DSA) ຈະສາມາດປະກັນໂຕໄດ້ໃນເວລານີ້ (ໃນ CSA). ເພື່ອຢຸດເຊົາໃນການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ DSA ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຊື່ມັນ. ໂດຍການຊັ່ງຊາຕີລາຄາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຊື່ຂອງມັນວ່າ ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ້” ທ່ານອະນີສຸລ ຮັກ ກ່າວ.