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ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ ປ່ຽນ​ແປງ ແມ່ນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ທົ່ວ​ໂລກ

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ມິ​ແຊ​ລ ບາ​ເຊີ​ເລ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມຂອງ ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ຢູ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໃນ​ນະ​ຄອນ ເຈ​ນີ​ວາ. 9 ກັນ​ຍາ, 2019.

ຫົວ​ໜ້າ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ ມິ​ແຊ​ລ ບາ​ເຊີ​ເລ ໄດ້​
ອອກຄຳເຕືອນທີ່ຮຸນແຮງວ່າ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ສິດທິ
ມະນຸດທົ່ວໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ກຳລັງຫຼຸດໜ້ອຍລົງ
ຍ້ອນໂລກຮ້ອນ ໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມອຶດຫິວ, ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງ
ຍິ່ງຂຶ້ນ. ລີຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອຈາກນະຄອນ ເຈນີວາ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງ
ບາເຊີເລ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ ສະໄໝທີ 42 ຂອງສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ ປ່ຽນ​ແປງ ແມ່ນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ທົ່ວ​ໂລກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ກ່ອນ​ຄຳ​ປາ​ໄສເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຂອງ​ຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່, ທູດ​ພິ​ເສດ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ປະ
ຈຳປະເທດ ບາຮາມາສ ໄດ້ເຕືອນວ່າຂະໜາດຂອງໄພພິບັດຄັ້ງປະຫວັດສາດຄືພາຍຸ
ເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ແມ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນບັນທັດຖານໃໝ່ແລ້ວ. ໃນການເຫັນພ້ອມກັບ
ການປະເມີນຜົນນີ້, ທ່ານນາງ ມິແຊລ ບາເຊີເລ ກ່າວວ່າ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ
ແມ່ນຄວາມຈິງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກພາກພື້ນຂອງໂລກ.

ທ່ານ​ນາງກ່າວ​ວ່າ ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​
ເກີດຄວາມອຶດຫິວທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ດ້ວຍການອ້າງເຖິງອົງການອະນາ
ໄມໂລກ, ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ເສຍຊີວິດ ປະມານ 250,000 ຄົນ ໃນທຸກໆປີ ລະຫວ່າງປີ 2030 ຫາ 2050 ຈາກ
ການຂາດສານອາຫານ, ໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍອື່ນໆ.

ທ່ານ​ນາງ ບາ​ເຊີ​ເລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໂລກ​ແມ່ນບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ຂົງ
ເຂດນີ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນສະຖານະການທີ່ປະເທດໃດໆ, ສະຖາບັນໃດໆ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ
ບານຄົນໃດທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງມັນໄດ້. ເສດຖະກິດຂອງທຸກປະເທດ, ສະຖາບັນ, ການ
ເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງທຸກໆລັດ, ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຈົ້າທຸກຄົນ ແລະ
ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.”

ທ່ານ​ນາງ ບາ​ເຊີ​ເລ ໄດ້​ເຕືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ
ປ່ຽນແປງ, ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງສົງຄາມກາງເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 6 ທົດ
ສະວັດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບການຊຸດໂຊມລົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານນາງ
ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນພາກພື້ນ ຊາ
ແຮລ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະພາບອາກາດ
ປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານ​ນາງ ບາ​ເຊີ​ເລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ປູກ​ຝັງໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ ຊາ​
ແຮລ ແມ່ນກຳລັງເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນສຳລັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຂາດແຄນໄປຮຸນ
ແຮງຂຶ້ນ, ຈົນນຳໄປສູ່ການປະທະກັນເປັນປະຈຳ ລະຫວ່າງ ຄົນລ້ຽງສັດ ແລະ ຊາວກະ
ສິກອນ ເຊິ່ງ, ຜົນທີ່ອອກມາ, ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ.
ການພັດທະນາທີ່ຊ້າ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນກຳລັງເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກເອົາລັດເອົາປຽບໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ແລະ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ.”

ທ່ານ​ນາງ ບາ​ເຊີ​ເລ ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ທີ່​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ເປັນ​ແງ່​ລົບ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​
ຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນຂອງສິດທິມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງເສ
ລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງຜູ້ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່
ສຸດ ແມ່ນກຳລັງຊຸດໂຊມລົງໃນທຸກພາກພື້ນ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ແມ່ນກະທັ້ງປະເທດທີ່
ມີປະຊາທິໄປໄຕທີ່ສຸດເຊັ່ນ ສະຫະລັດ ກໍຍັງໜີບໍ່ພົ້ນຈາກເລື່ອງນີ້.

ຫົວ​ໜ້າ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ ເພິ່ນມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງຍິ່ງ​
ທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ, ປະເທດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອນຮັບເອົານັ້ນ,
ແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ຈະຫຼຸດການປົກປ້ອງສຳລັບຄອບຄົວຜູ້ຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານນາງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງພິເສດ ກ່ຽວກັບ
ການຍົກເລີກນະໂຍບາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງແຍກ
ເດັກນ້ອຍຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານອອກຈາກພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າຍັງດຳ
ເນີນໄປຢູ່.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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