ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະທົ່ວໂລກອາດມີມື້ນຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ອອກຈາກບ່ອນທີ່ຖືກຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ກັບລົດໄຖຂອງ ເຂົາເຈົ້າໄປ ແລະໃຊ້ລົດ ໄຖນາທີ່ແລ່ນແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍມີການຄວບຄຸມຈາກທາງໄກໂດຍຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນ. ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ມີຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍຈະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ເທັກໂນໂລຈີ ຫລື ບໍ? Julie Taboh ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເພີ່ມເຕີມ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເທັກໂນໂລຈີໃນອຸດສາຫະກໍາດ້ານກະສິກໍາ ໄດ້ມີວິວັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ.
ອີກບໍ່ດົນ, ຊາວກະສິກອນກໍອາດຈະສາມາດເລີ້ມໃຊ້ລົດໄຖນາ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ອອກໄປແລ່ນຢູ່ໃນທົ່ງ ຫລືສວນຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໄດ້ແລ້ວ ຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມ ແລະຕິດຕາມກວດກາມັນຢູ່ທາງໄກໂດຍຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນ.
ທ່ານອີຈີໂນ ກາຟີເຣໂອ (Igino Cafiero) ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດແບ ແຟລັກ ໂຣໂບຕິກສ໌ (Bear Flag Robotics) ທີ່ເປັນ ສາຂາຂອງບໍລິສັດຈອນເດຍ (John Deere)-ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດ ສະຫະລັດ ທີ່ຜະລິດອຸປະກອນດ້ານກະສິກໍາ. ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
ທ່ານກາຟີເຣໂອ ຈາກບໍລິສັດ Bear Flag Robotics ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
“ເມື່ອປະເທດນີ້ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່ໆ ປະມານ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນອາເມຣິກັນເປັນຊາວນາຊາວສວນ ແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ແລະເພາະສະນັ້ນ, ອັນນີ້ ແມ່ນການມອບເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ລົດໄຖແບບອັດຕະໂນມັດໃຫມ່ຈາກບໍລິສັດ John Deere ແມ່ນໃຊ້ສາຍຕາຂອງຄອມພິວເຕີ, ປັນຍາປະດິດ ຫລື AI, ແລະ GPS ເພື່ອກຽມດິນ ແລະປູກ ພືດຢູ່ໃນທົ່ງກວ້າງໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີການຢຸດເລີຍ. ແຕ່ຊາວກະສິກອນທັງໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍຈະຍິນດີໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ລົດໄຖທີ່ຂັບດ້ວຍໂຕມັນເອງແບບອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ມັນແລ້ວຫລືບໍ?
ທ້າວດັກ ນີມສ໌ (Doug Nimz), ຊຶ່ງເປັນຊາວສວນລຸ້ນທີ 4 ຈາກບໍລິສັດ ບລູເອີດ (Blue Earth) ໃນລັດມີເນໂຊຕາ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ທົດ ລອງໃຊ້ລົດໄຖນາແບບອັດຕະໂນມັດຂອງ John Deere ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວ ປູກສາລີ ແລະຖົ່ວເຫຼືອງໃນປະມານ 800 ເຮັກຕາ.
ລາວເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້: “ຂ້ອຍສາມາດກວດ ເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນ, ຂ້ອຍສາມາດກວດເບິ່ງແອັບພລີເຄຊັນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ຍັງເນື້ອທີ່ທົ່ງຫຼາຍປານໃດ, ຖ້າມີສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນທົ່ງນັ້ນ ທີ່ມັນບໍ່ ແນ່ໃຈ ລົດໄຖກໍຈະຢຸດແລ່ນ ແລະແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້; ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍສາມາດອອກໄປໃສກໍໄດ້ບໍ?”
ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍອອກທາງວີດິໂອແບບສົດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດເບິ່ງທົ່ງນາໄດ້ທຸກເວລາ. ແກ່ນພືດແມ່ນຖືກເອົາໄປປູກລົງໃສ່ດິນຢ່າງເໝາະເຈາະແມ້ນຢຳ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເທັກໂນໂລຈີໃນການ "ເບິ່ງ ແລະພົ່ນ" ຂອງລົດໄຖກໍສີດຢາຂ້າຫຍ້າໃຫ້ຖືກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນຢ່າງແມ້ນຢຳ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດເງິນໃນ ຂະນະທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອີງຕາມບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເວົ້າ.
ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດທີ່ອາດມີນັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈຳນວນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ມັນຈະເປັນການປະຢັດ ເວລາໄດ້.
ນາງຊາຣາ ຣັກເຄີ (Sarah Rachor) ເປັນຊາວກະສິກອນລຸ້ນທີ 4 ທີ່ປູກຫົວມັນບີດເຮັດນ້ຳຕານ, ເຂົ້າເບລ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງຢູ່ໃນຟາມນ້ອຍໆ ຂອງນາງ ໃນລັດມອນຕານາ.
ນາງຊາຣາ ຣັກເຄີກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: "ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມີໃນປັດຈຸບັນຊຶ່ງແມ່ນລົດໄຖ ນາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ GPS ຂອງຂ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລົດໄຖນາແບບອັດຕະ ໂນມັດຢ່າງເຕັມ ສ່ວນນັ້ນ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນການໃຊ້ເວລາ. ຂ້ອຍສາມາດເຮັດສວນໃນເນື້ອທີ່ດິນກວ້າງກວ່າ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີການຍົກລະດັບທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ ໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ.”
ທ້າວນີມສ໌ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ: "ຊາວກະສິກອນມັກຈະເປັນຄົນເຮັດວຽກໃຊ້ວິທີດັ້ງເດີມ, ແຕ່ຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າລອງໃຊ້ມັນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະກັບມາຍອມຮັບມັນຫລາຍ.”
ລົດໄຖນາແບບອັດຕະໂນມັດຂອງບໍລິສັດ John Deere ຈະຜະລິດອອກມາໃຫ້ຊາວນາຊາວສວນໄດ້ໃຊ້ໃນທ້າຍປີນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
Farmers across the country and around the world might one day leave the confines of their tractor cabs and operate autonomous tractors remotely through an app. But will farmers, big and small, be willing to trust the technology? VOA’s Julie Taboh has more.
Technology in the agricultural industry is quickly evolving.
Soon, farmers may be able to launch a driverless tractor out in the field to run 24 hours a day, while they control and monitor it remotely through an app.
Igino Cafiero is the CEO and founder of Bear Flag Robotics, a subsidiary of John Deere – a U.S. firm that manufactures farming equipment. He spoke with VOA via Skype.))
Igino Cafiero, Bear Flag Robotics via Skype: “When this country was founded about 50% of Americans were farmers and now it's less than 1%. And so this is about giving tools to farmers to be more productive.”
The new autonomous tractor from John Deere uses computer vision, artificial intelligence, and GPS to till and plant a field without stopping. But will farmers, big and small, be willing to trust self-driving tractors to get the job done?
Doug Nimz, a fourth-generation farmer from Blue Earth, Minnesota, was one of the first people to test a John Deere autonomous tractor to help him raise about 800 hectares of corn and soybeans.
Doug Nimz, Farmer: “I can check the fuel level, I can check the app to see how much of the field is left, if there was something in the field that it wasn't sure about, the tractor will stop and alert me; Is this something I can go around?”
Live camera feeds allow the farmer a view of the field at any time. Seeds are precisely planted. Likewise, the tractor’s “see and spray” technology sprays herbicides exactly where needed, saving money while benefiting the environment, the company says.
But the biggest potential benefit, some farmers say, will be the time saved.
Sarah Rachor, ((like Rocker)) is a fourth-generation farmer who grows sugar beets, wheat, and soybeans on her little farm in Montana.
Sarah Rachor, Farmer via Skype: “The big difference between what I currently have with my GPS-driven tractor versus a fully autonomous tractor is mostly time. I can farm more land and be more efficient because of all these upgrades in technology.”
Doug Nimz, Farmer: “Farmers are fairly traditional, but I have a feeling that once they try it, they will become very accepting of it.”
The John Deere autonomous tractors will be available to farmers.
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