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ວັນອາທິດ, 20 ພະຈິກ 2022
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ຜູ້ນຳ ອອສເຕຣເລຍ ພົບປະກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G20 ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ, ຊ້າຍ, ພົບປະກັປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20 ​ທີ່ເກາະບາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ,15 ພະຈິກ 2022.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ອາ​ລ​ບາ​ນີ​ສ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ​ G-20 ໃນ​ເກາະ ບາຫຼີ, ປະ​ເທດ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ. ລັດ​ຖະ​ບານ ແຄນ​ເບີ​ຣາ ຫວັງ​ວ່າ ຈີນ ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ການ​ທູດຫຼາຍ​ປີ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ຟິ​ລ ເມີ​ເຊີ ມີ​ລາຍ​ງານ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ຜູ້ນຳ ອອສເຕຣເລຍ ພົບປະກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ທ່ານ ແທນ​ໂທ​ນີ ອາ​ລ​ບາ​ນີ​ສ ກັບ​ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ໄດ້​ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແມ່ນ​ໄດ້ “ແຂງ​ກະ​ດ້າງ,” ອີງ​ຕາມ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ, ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ການ​ທູດ ແລະ ການ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຍາວ​ຢຽດ.

ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແຊກ​ແຊງ​ໂດຍ ຈີນ ໃນ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ ການ​ສອດ​ແນມ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ. ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາຕ່າງໆ ແລະ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ແຄ​ນ​ເບີ​ຣາ ກ່ຽວ​ກັບ “ໂຣກ​ປະ​ສາດ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຈີນ.”

ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈ​ະ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ກ່ຽວ​ກັບ ປະ​ຫວັດ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ ຈີນ​ ໃນ​ແຂວງ ຊິນ​ຈຽງ, ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ ຮົງ​ກົງ ແລະ ຄວາ​ມ​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ແລະ ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໂດຍ ອ​ອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ກ່ຽວ​ກັບ ການກວດ​ກາ ໂຄວິດ-19 ຂອງ​ໂລກ ແລະ ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຂອ​ງ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈີນ​ຄຽດ​ແຄ້ນ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຕິ​ຕຽນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ນັ້ນ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ອາ​ລ​ບາ​ນີ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແມ່ນ​ເປັນ​ແງ່ບວກ.

ທ່ານ ອາ​ລ​ບາ​ນີສ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທີ່​ເປັນ​ແງ່ບວກ ແລະ ສ້າງ​ສັນ ແລະ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສຶກ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ມັນ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ ຈີນ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ການ​ຄ່າ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ. ​ມັນມີ​ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ ຍີ່​ປຸ່ນ, ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ເກົາຫຼີ ຮວມ​ເຂົ້າ​ກັນ. ສະ​ນັ້ນ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ.”

​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ທ່ານ ອາ​ລ​ບາ​ນີ​ສ ກັບ​ທ່ານ ສີ ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ G-20 ໃນ​ເກາະ​ບາຫຼີ, ປະ​ເທດ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົນ​ພັນ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ລົງ, ແຕ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ແງ່ບວກ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ ຈິມ ຊາ​ລ​ເມີ​ສ໌ (Jim Charlmers) ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ ABC ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ແຄນ​ເບີ​ຣາ ຢາກ​ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ເປີດກວ້າງ ແລະ ແຂງ​ແກ່ນ​ກັບ ຈີນ.

ທ່ານ ຊາ​ລ​ເມີ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ທຳ​ທ່າ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ່າງ​ຫຍັງຫຼາຍ​ຢູ່ນີ້. ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຮົາບ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ການ​ພົວ​ພັນ​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ.”

ຈີນ​ແມ່ນ​ຄູ່​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ. ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຈີນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກເຂົ້າ​ເບຼ, ໄວ​ນ໌ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ​ເສຍຫາຍຫຼາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ຍ້ອນ​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທາງ​ທະ​ຫານ ​ທີ່​ໃກ້​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ. ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຈິງ​ໃຈ ແລະ ໝັ້ງ​ຄົງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ຕໍ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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