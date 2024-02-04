ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະເຂດປາຊີຟິກຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແພັດ ຄອນຣອຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນ ນາວຣູ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼັງຈາກ ສາທາລະນະລັດທີ່ນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງດ້ານການທູດ ຈາກໄຕ້ຫວັນ ໄປສູ່ຈີນ. ອອສເຕຣເລຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ ປັກກິ່ງພວມຫາທາງທີ່ຈະຂະຫຍາຍອິດທິພົນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົນຕື່ມອີກ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຄອນຣອຍ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕີມໍຕາເວັນອອກ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກຊິດນີ ຊຶ່ງ ໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອອສເຕຣເລຍຖືວ່າ ຕົນເອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ແຕ່ຈີນພວມມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ໃນບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນເຫຼົ່ານີ້.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານແພັດ ຄອນຣອຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດແລະເຂດປາຊີຟິກ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດນຳດ້ວຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕີມໍຕາເວັນອອກ ແລະປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນນາວຣູ. ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການເດີນທາງຂອງທ່ານແມ່ນ “ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມຂຶ້ນໃນການເປັນພາຄີທີ່ລົງເລິກ ແລະມີມາເປັນເວລາດົນນານ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດທັງສອງຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ທ່ານຄອນຣອຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕຳຫຼວດແກ່ຕີມໍຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອິນໂດເນເຊຍ ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນປະເທດເອກກະລາດ. ເງິນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຕຳຫຼວດ ຕີມໍຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດແລະປາບປາມແກັ່ງອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ. ໃນມື້ວັນພຸດ ລັດຖະມົນຕີຄອນຣອຍໄດ້ໄປຮ່ວມສະຫຼອງວັນເອກກະລາດ ປີ 2024 ຂອງນາວຣູ ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ “ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍທີ່ມີມາຢຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.”
ທ່ານເດີກ ແວນ ເດີ ຄລີ (Dirk van der Kley) ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າອະວຸໂສ ທີ່ສະຖາບັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ແຄນເບີຣາແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະຮັກສາອິດທິພົນຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ທ່ານແວນ ເດີ ຄລີ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກເຮົາເຄີຍເປັນອຳນາດທີ່ນຳໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະນັ້ນ ບາງທີອາດຈະຍັງເປັນຄວາມຈິງຢູ່ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍມີອີກອຳນາດນຶ່ພວມມາ ຄືຈີນ ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວ ອາດຈະມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກທີ່ອອສເຕຣເລຍເຄີຍມີ ມັນບໍ່ເປັນເລື້ອງແປກເລີຍທີ່ອອສເຕຣເລຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນໂດຍສະເພາະແລ້ວ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນເລື້ອງ ທ່ານຄົງຮູ້ດີ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ນາວຣູ ຊຶ່ງເປັນສາທາລະນະລັດນ້ອຍໆໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງດ້ານການທູດກັບຈີນ ແລະຕັດຄວາມສຳພັນກັບໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານແວນ ເດີ ຄລີ ກ່າວວ່າ ຈີນແມ່ນມີຄວາມທະເຍີທະຍານເພີ້ມຂຶ້ນໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ທ່ານກຳລັງເວົ້າກຽວກັບບັນດາປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຢັ່ງຢາຍກັນຢູ່ຢ່າງກະຈັດກະຈາຍຫ່າງໄກກັນ ໂດຍມີພົນລະເມືອງຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ທີ່ມີສະພາບຂ້ອນຂ້າງທຸກຍາກ. ຈີນພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດເພື່ອໃຫ້ຕົນສາມາດຫຼໍ່ຫຼອມກົດລະບຽບຂອງໂລກ ແລະບາງທີອາດມາພ້ອມກັບ 3 ສິ່ງນຳດ້ວຍ. ທຳອິດແນ່ ນອນແມ່ນໄຕ້ຫວັນ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເຮົາເວົ້າເຖິງຂົງເຂດ ນີ້ແມ່ນນຶ່ງໃນຂົງເຂດໃໝ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງຢູ່ໃນໂລກ ບ່ອນທີ່ທ່ານຍັງສາມາດມີປະເທດ ທີ່ຮັບຮູ້ໄຕ້ຫວັນ ແລະບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການລະຫວ່າງປະເທດອື່ນໆ.”
ທ່ານແວນ ເດີ ຄລີ ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນປາຊີຟິກ ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຈີນ ໃນທີ່ປະຊຸມສາກົນ ຮວມທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະເຂົ້າຂ້າງກັບປັກກິ່ງ ໃນການແຂ່ງຂັນກັບສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວງຊິງອິດທິພົນໃນໂລກ.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງສະເຖຍລະພາບໃນຄວາມສຳພັນກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2022 ຂອງລັດຖະບານທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍຢູ່ແຄນເບີຣາ.
ຄວາມສຳພັນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ຍ້ອນເລື້ອງທີ່ມາຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະບັນຫາພູມສາດການເມືອງ ແລະການຂັດແຍ້ງໃນດ້ານການຄ້າອື່ນໆ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ປະເທດທັງສອງ ຍັງຈະມີການບໍ່ລົງລອຍກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາບາງຢ່າງຢູ່.
ພວກນັກວິເຄາະທຳນາຍວ່າ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປັກກິ່ງແລະແຄນເບີຣາເພື່ອຍາດແຍ່ງອິດທິພົນ ຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມຂຸ້ນຂ້ຽວເພີ້ມຂຶ້ນ.
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