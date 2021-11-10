ອອສເຕຣເລຍກຳລັງເພີ່ມຈຳນວນແຮງງານເຄື່ອນທີ່ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະນຳເຂົ້າມາ ຈາກໝູ່ເກາະປາຊີຟິກນັ້ນຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດແຄນແຮງງານຊຳເຮື້ອໃນຂະແໜງກະສິກຳຂອງຕົນ. ແຕ່ພວກນັກປຸກລະດົມ ເຊື່ອກັນວ່າການລັກເງິນຄ່າຈ້າງ ແລະການຂູດຮີດແມ່ນມີຢູ່ໃນໂຄງການທີ່ວ່ານີ້. Phil Mercer ມີລາຍງານມາຈາກ Sydney ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນແຕ່ລະປີມີປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ມາຈາກໝູ່ເກາະປາຊີຟິກຖືກນຳເຂົ້າ ໄປ ຍັງອອສເຕຣເລຍເພື່ອເຮັດວຽກໃນຟາມເພື່ອເກັບໝາກໄມ້ ແລະຜັກ ຢູ່ພາຍ ໃຕ້ໂຄງການແຮງງານເຄື່ອນທີ່.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການຂູດ ຮີດແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທະນາຍຄວາມຂອງນະຄອນຊິດນີ, ທ່ານສຕວາດ ແລວິດ (Stewart Levitt) ກໍາລັງຮວບຮວມເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອຂໍຄ່າເສຍຫາຍໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊົ່ວຄາວຫລາຍຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນທີ່ພັກທີ່ລຳບາກ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ຳກວ່າອັດຕາທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ.
ທ່ານແລວິດກ່າວວ່າ: “ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ລະເມີດສົນທິສັນຍາແຮງງານສາກົນທີ່ອອສເຕຣເລຍໄດ້ ເຂົ້າເປັນພາຄີນັ້ນ. ໃບເກັບເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນ ພວກເຂົາເຮັດວຽກ 40-50 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ໃນສະພາບທີ່ຮ້ອນເອົ້າ ແລະລຳບາກຢ່າງໜັກກໍຕາມ ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນກັບໄປເຮືອນຫນ້ອຍກວ່າ 300 ໂດລາອອສເຕຣເລຍຕໍ່ອາທິດ."
ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນເພື່ອປົກປ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ຄວບຄຸມໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຟີລ ເບຣຊໂຊ (Phil Brezzo) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກກຳມາທິການຢູ່ກອງກຳລັງຊາຍແດນອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານໄດ້ບອກກັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ, ຊຶ່ງເປັນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງປະເທດນັ້ນວ່າ ການປະພຶດຜິດຕໍ່ພວກຄົນງານເຄື່ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ມັກມີຢູ່ທົ່ວໄປ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນອອສເຕຣເລຍບໍ່ເຊື່ອວ່າ ມີການຂູດຮີດ ແລະການລັກຄ່າແຮງງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພາຍໃນໂຄງການແຮງງານຕາມລະດູການ, ຫຼືໂຄງການແຮງງານໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ. ແຕ່ກໍຄືກັນກັບໂຄງການຈ້າງງານສ່ວນໃຫຍ່, ມີບາງກໍລະນີທີ່ໃນຈຳນວນນ້ອຍໆທີ່ວ່າພວກນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າ."
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນງານຈາກປະເທດທີ່ຢູ່ຕາມເກາະຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກທີ່ຕ້ອງການຝີມືຕໍ່າແລະວຽງທີ່ຕ້ອງການຝີມືພໍປານກາງໃນຫລາຍພາກສ່ວນຂອງຂົງເຂດຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ເຖິງ 3 ປີ. ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ລວມມີ ຟີຈີ, ປາປົວນິວກີນີ, ຊາມົວ, ຕີມໍຕາເວັນອອກ ແລະວານູອາຕູ.
ໂດຍທີ່ມີນັກເດີນທາງ ທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ທີ່ມັກເຮັດວຽກທີ່ມີຝີມືຕໍ່າ ແລະບໍ່ຕ້ອງການທັກສະສູງ ຖືກກັກກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດອອສເຕຣເລຍໄດ້ ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ຊາຍແດນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19 ບັນດາກຸ່ມສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜຸນ ຫລືລອບບີ້ດ້ານກະສິກຳກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄົນງານຊົ່ວຄາວ ຈາກຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເຂົ້າມາປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພືດຜົນຕ້ອງເສຍຫາຍໄປ.
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