ອອສເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍແຜນການຈໍານວນ 1. 25 ຕື້ໂດລາ ສໍາລັບແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ປະກາດແຜນການ 1 ຕື້ 250 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ຢາກດຶງດູດການລົງທຶນຈາກບັນດາບໍລິສັດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຈີນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນກໍາລັງຄອບງໍາ ຂະແໜງແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ລັດຖະບານແຄນເບີຣາກ່າວວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນຕື່ມອີກ, ອອສເຕຣເລຍ ຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໃນການປ່ອຍອາຍພິດເປັນສູນພາຍໃນປີ 2050.
ກອງທຶນຈໍານວນ 1 ຕື້ 250 ລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ ຕັນ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ຈະຊ່ວຍສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດານັກລົງທຶນສະຫະລັດ.
ແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນລວມມີ ທາດລິທຽມ (lithium), ໂຄບອລທ໌ (cobalt), ແມນການີສ (manganese) ແລະແຮ່ທາດຫາຍາກອື່ນໆ. ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂທລະສັບມືຖື, ຫມໍ້ໄຟ, ກັງຫັນລົມ, ແຜ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພາກສ່ວນສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນປະເທດອີກດ້ວຍ.
ອອສເຕຣເລຍ ມີແຮ່ທາດທີ່ສະຫງວນໄວ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ແຄນເບີຣາ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ຢາກທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການຄອບງໍາຂອງຕະຫຼາດຈີນລົງ, ເຊິ່ງ ເກືອບຜູກຂາດໃນຂະແຫນງການດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ “ການສະໜອງແຮ່ທາດສໍາຄັນທີ່ຍືນຍົງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນທີ່ສໍາຄັນໃນຂະແໜງການຜະລິດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫະລັດ.”
ການກ່າວຄຳປາໄສຈາກວໍຊິງຕັນ, ທ່ານນາງມາເດເລນ ຄິງ (Madeleine King), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບ ABC ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສ ຈີນ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຫັນຫາ ຈີນ ເພື່ອຄວາມສາມາດໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທຶນໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາສະຖານ ທີ່ຂອງຂັ້ນຕອນໃນການປຸງແຕ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນອື່ນໆທັງ ໝົດຂອງໂລກບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໂຣກລະບາດໃຫຍ່ໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມັນມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມໃນແຕ່ລະລະບົບເສດຖະກິດຂອງ ພວກເຮົາ ເມື່ອພວກເຮົາເພິ່ງພາຜະລິດຕະພັນໃດໆກໍ່ຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະ ເພີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາເພິ່ງພາຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດນຶ່ງ. ແລະເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ, ມັນມີຜົນຕໍ່ແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນ.”
ແຜນການສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ຮູ້ກ່ອນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນ ລະຫວ່າງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດເປັນເວລາ 4 ມື້ຂອງ ທ່ານອາລບານີສ.
ທ່ານອາລບານີສ ຍັງໄດ້ສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະສະພາ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ AUKUS ທີ່ປະກາດໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2021 ກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ອອສເຕຣເລຍ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຮືອ ດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ສະພາສູງສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຜັກດັນສົນທິສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລານັ້ນ ໄປໜ້າ.
ອອສເຕຣເລຍ ມີສາຍພົວພັນທາງປະຫວັດສາດອັນເລິກເຊິ່ງກັບ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ, ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ກໍເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນ. ແຕ່ຄວາມສຳພັນຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ກັບ ສະຫະລັດ, ລວມທັງຂໍ້ຕົກລົງທາງການທະຫານທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1950, ໄດ້ຊຸກຍູ້ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ.