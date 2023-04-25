ກອງທັບ ອອສເຕຣເລຍຈະໄດ້ຮັບການຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບການຂັດແຍ້ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະລັດ. ສະບັບປິດລັບ ຂອງບົດທົບທວນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດໃຫຍ່ສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກ ມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ອອສເຕຣເລຍ ຊື້ລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ເພື່ອຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈີນ ຕໍ່ “ການປົກຄອງຂອງໂລກທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບການ ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ”. ບົດລາຍງານນີ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທັບອອສເຕຣເລຍ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ. Phil Mercer ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການທົບທວນຄືນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ຈີນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ອອສ ເຕຣເລຍ. ແຕ່ມັນໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ດ້ານການທະຫານຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປັກກິ່ງ ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງປະເທດນັ້ນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ເປັນໄພຂົ່ມ ຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ລາຍງານນີ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະທະກັນຢ່າງໃຫຍ່ ໃນພາກພື້ນ… ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.”
ບົດທົບທວນນີ້ ຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ວ່າກໍາລັງປ້ອງກັນປະ ເທດອອສເຕຣເລຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກປະກອບດ້ວຍ "ລູກສອນໄຟໃນຍຸກທັນສະໄໝ" ຂອງ ສົງຄາມ ແລະອອສເຕຣເລຍກໍບໍ່ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງໂດຍການທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນດ້ານພູມສາດຂອງຕົນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນຜົນງານທີ່ຜະລິດໂດຍອະດີດລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ທ່ານສເຕັຟເຟັນ ສມິດ (Stephen Smith) ແລະ ອະດີດຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງປະເທດ, ທ່ານແອນກັສ ຮຸສຕັນ (Angus Houston). ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກລະດັບຖານທັບທະຫານຕ່າງໆ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະມີການລົງທຶນເພີ່ມໃນດ້ານລູກສອນໄຟຍິງໄລຍະໄກ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ມັນຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຍຸຕິ ການຄາດຄະເນທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານທີ່ຄິດວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ຈະມີຄຳເຕືອນເປັນທົດສະວັດເພື່ອໃຫ້ກະກຽມຮັບມືກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍກົງ.
ໂດຍກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງແຄນເບີຣາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ, ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ (Anthony Albanese) ກ່າວວ່າ ກອງທັບຂອງປະເທດຊາດ ຈຳເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມ ສຳລັບບັນຫາທ້າທາຍສະໄໝໃໝ່.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ “ພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທາງຍຸດທະສາດຫລາຍທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເປັນຕົ້ນມາ ທັງໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ ແລະທີ່ຈິງແທ້ທັງໃນທົ່ວໂລກ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາກໍາລັງລົງທຶນໃນການພົວພັນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສ້າງປະເທດອອສເຕຣເລຍທີ່ປອດໄພກວ່າແລະສ້າງພາກພື້ນທີ່ຫມັ້ນຄົງ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫລາຍຂຶ້ນ.”
ການທົບທວນກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ການປ່ຽນ ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ “ຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ” ຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປ້ອງກັນປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າອອສເຕຣເລຍ ແລະປະເທດອື່ນໆ ເພີ້ມທະວີ ການເພິ່ງພາອາໄສຕໍ່ການທະຫານໃນການບັນເທົາໄພພິບັດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ມະນຸດສະທຳຫລາຍຂຶ້ນ.
ລັດຖະບານໃນແຄນເບີຣາກ່າວວ່າ ຕົນມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ເງິນ 12.6 ຕື້ໂດລາ ໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ແນະນໍາຢູ່ໃນ ບົດລາຍງານ ປ້ອງກັນປະເທດທີ່ວ່ານີ້.
ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳເຫັນໃດໆມາຈາກປັກກິ່ງເທື່ອ. ການພົວພັນຂອງປະເທດນີ້ ກັບອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຍ້ອນການພິພາດທາງດ້ານການທູດ ແລະການຄ້າຕ່າງໆ. ແຕ່ການເລືອກຕັ້ງໃນເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາລັດຖະບານມາຈາກພັກຝ່າຍຊ້າຍ ຢູ່ໃນແຄນເບີຣາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສອງຝ່າຍໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ, ໂດຍສະເພາະຫລັງຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາລບານີສ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາກົນທີ່ອິນໂດເນເຊຍໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານອາລບານີສ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງແມ່ນການພົວພັນທີ່ດີຂຶ້ນກັບຈີນ, ຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະມີຄວາມສຳຄັນກໍຕາມ ແຕ່ປະເທດທັງສອງ ແນ່ນອນ ຍັງມີສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫັນດີ ເຫັນພ້ອມນຳກັນໃນຫຼາຍເລື້ອງ.