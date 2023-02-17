ອອສເຕຣເລຍ ເພີ້ມການປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນ ລຸນຫຼັງມີການປ່ຽນແປງດ້ານວີຊາ

ເຮືອບິນ ແລະກໍາປັ່ນສອດແນມຂອງກອງທັບອອສເຕຣເລຍຈໍານວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເຂດນ່ານນໍ້າ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນຊາຍແດນ. ການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການເຕືອນ ຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານຫົວອະນຸລັກນິຍົມວ່າ ການປ່ຽນນະໂຍບາຍວີຊາຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບຜູ້ອົບພະຍົບ ໃນອາທິດນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການເລີ້ມ ລັກລອບຂົນຄົນເຂົ້າເມືອງຄືນອີກ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ກອງທັບເຮືອອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ລາກເຮືອຜູ້ອົບພະຍົບຫຼືປ່ຽນທິດທາງເຮືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ພະຍາຍາມແລ່ນເຂົ້າມາໃນເຂດ ນ່ານນໍ້າຂອງອອສເຕຣເລຍພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນອະທິປະໄຕເຂດຊາຍແດນຂອງລັດຖະບານ.
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງປະກອບທາງທະຫານຮ້ອງວ່າ ການປະຕິບັດງານຂັ້ນເດັດຂາດ.
ການເພີ້ມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກໍາປັ່ນລາດຕະເວນ ແລະເຮືອບິນສອດແນມ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ລັດຖະບານເປັນກາງອຽງຊ້າຍ ໄດ້ອອກວີຊາຊົ່ວຄາວໃຫ້ອົບພະຍົບປະມານ 19,000 ຄົນສາມາດອາໄສຢູ່ຖາວອນໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃໝ່.ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນວຸດທິພຽງພໍ, ຜູ້ອົບພະຍົບ ຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປຮອດອອສເຕຣເລຍ ໃນມື້ກ່ອນເລີ້ມຕົ້ນ ການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນອະທິປະໄຕເຂດຊາຍແດນ.
ຫົວໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກອງທັບກໍາລັງສະເໜີໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ “ການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ສໍາລັບການຂັດຂວາງເຮືອຕ່າງໆ ທີ່ຈະແລ່ນເຂົ້າມາໃນນ່ານນໍ້າຂອງດິນແດນທາງພາກເໜືອປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ ການປ່ຽນນະໂຍບາຍວີຊາໃໝ່ ຍິ່ງຈະເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ລີ້ໄພ ພະຍາຍາມເຂົ້າມາອອສເຕຣເລຍໂດຍທາງທະເລ ແລະຍິ່ງຈະ “ເພີ້ມໂອກາດເຮັດໃຫ້ມີພວກລັກລອບຂົນຄົນເຂົ້າເມືຶອງຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ສະມາຊິກສະພາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານເດວິດ ແວນ ໄດ້ຖາມເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງກອງທັບເຮືອ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໃໝ່ຂອງກອງທັບເຮືອລາດຊະອານາຈັກອອສເຕຣເລຍ ຫຼື RAN ຢູ່ໃນການສອບສວນຂອງລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານເດວິດ ແວນ ກ່າວວ່າ:
“RAN ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໂດຍກົງ ຈາກການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນພູມິພາກ ເພື່ອສະໜອງການປະຕິບັດງານທີ່ເດັດຂາດ ລຸນຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບວີຊາແລ້ວບໍ?”
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂ້າງເທິງນັ້ນ, ພົນເຮືອໂທ ເດວິດ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ADF ກໍາລັງຈັດສົ່ງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພີ້ມເຕີມ, ເຊິ່ງ ທ່ານເດວິດ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ:
“ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ກໍາລັງເພີ້ມໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນອະທິ ປະໄຕເຂດຊາຍແດນ. ນັ້ນມີຢູ່ສໍາລັບລັດຖະບານ ເພື່ອຈ້າງພະນັກງານ ADF ໃນທິດທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍກໍາລັງສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່.”
ການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບປົກປ້ອງອະທິປະໄຕເຂດຊາຍແດນ ໄຕ້ຖືກຕ້ອງຕິໂດຍກຸ່ມສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ. ແຕ່ໃນວີດີໂອອັນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນ ພົນເຮືອຕີ ຈັສຕິນ ຈອນ ກ່າວວ່າ ມາດຕະການປ້ອງກັນຊາຍແດນທີ່ເຂັ້ມງວດ ຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ແມ່ນໃຜກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາປະເທດອອສເຕຣເລຍໂດຍທາງເຮືອ ແບບບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ຈະຕ້ອງກັບຄືນໄປປະເທດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເດີນທາງອອກມາ, ກັບຄືນໄປປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຖືກໂອນໄປໃນດິນແດນທີ່ເປັນປະເທດດໍາເນີນການ. ຖ້າເຈົ້າພະຍາຍາມເດີນທາງເຂົ້າມາທາງທະເລແບບບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ. ໂອກາດຂອງຄວາມສໍາເລັດພວກເຈົ້າ ຈະເຫຼືອພຽງສູນເທົ່ານັ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທ່ານແພັດ ຄອນຣອຍ ບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນພະ ຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ ຈະຍັງຄົງປິດຮັບເຮືອຂອງຜູ້ອົບພະຍົບຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງ ທ່ານແພັດ ຄອນຣອຍ ກ່າວວ່າ:
“ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ຍັງຄົງຄືກັນ ກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ ເມື່ອມັນມີການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຈຸດນີ້. ເຮືອທຸກໆລໍາຈະຕ້ອງໄດ້ຕ່າວຄືນໄປ ຫຼື ກັບຄືນໄປ. ມັນບໍ່ມີໂອກາດສໍາລັບໃຜກໍຕາມທີ່ກໍາລັງເດີນທາງມາປະເທດນີ້, ທີ່ຈະໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີວີຊາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນເວລາເດີນທາງເຂົ້າປະເທດແຫ່ງນີ້.”
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເພື່ອກັກໂຕຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ແລະບັນດາຜູ້ອົບພະຍົບ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາປະ ເທດອອສເຕຣເລຍໂດຍທາງເຮືອ.
ຂໍ້ຕົກລົງກັບປະເທດປາປົວນິວກີເນຍ ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2021, ແຕ່ຜູ້ອົບພະຍົບທັງໝົດ 60 ຄົນ ຍັງຄົງຖືກໂຕ ຢູ່ເທິງເກາະນ້ອຍໆຂອງປະເທດ ນາອູຣູ ຢູ່.