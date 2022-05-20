ຊາວອອສເຕຣເລຍຈະໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນວັນເສົາມື້ອື່ນ ຫຼັງຈາກມີການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນເວລາ 6 ອາທິດ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ໄພເງິນເຟີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຈາກການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຖານທັບຂອງຈີນ ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ບໍ່ເກີນ 2,000 ກິໂລແມັດ ນອກຝັ່ງທະເລຂອງອອສເຕຣເລຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ (AP).
ລັດຖະບານປະສົມ ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສກອດ ມໍຣິສັນ (Scott Morrison) ກໍາລັງຫາທາງດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ມີອາຍຸການສາມປີນັ້ນ ຄືນອີກເປັນສະໄໝທີສີ່ ທີ່ຫາຍາກ.
ທ່ານໄດ້ເລີ້ມໂຄສະນາຫາສຽງໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຍຶດຫມັ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາສຸດສຳລັບປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຮັ່ງມີ ແທນທີ່ຈະໄປສ່ຽງເລືອກເອົາພັກແຮງງານທີ່ນິຍົມສາຍກາງອຽງຊ້າຍນັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນຕອນຕົ້ນ ຢູ່ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຄາດຄະເນກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ທ່ານມໍຣິສັນ ຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວເອົາທຶນທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມສໍາເລັດຂອງລັດຖະ ບານທ່ານໃນການ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນປີທໍາອິດຫລັງການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
ແຕ່ຊື່ຫຼິ້ນຂອງທ່ານ “ສໂກໂມ” ("ScoMo") ໄດ້ຖືກປ່ຽນໂດຍພວກຕຳໜິວິຈານທ່ານມາເປັນ “ສໂລໂມ” ("SloMo") ເມື່ອ 1 ປີກ່ອນ ໃນເວລາທີ່ການເລີ້ມຕົ້ນສັກຢາວັກຊີນຂອງອອສເຕຣເລຍຊັກຊ້າກ່ອນກຳນົດເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ບັນທຶກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປີນີ້ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຕົວ ຂອງຈຳນວນຢູ່ໃນໄລຍະ 2 ປີທຳອິດຂອງການລະບາດ ນັ້ນ. ປະມານ 8,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19 ໃນຈໍານວນປະຊາ ກອນຂອງອອສເຕຣເລຍ 26 ລ້ານຄົນ. ມີພຽງແຕ່ 2,239 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເສຍ ຊີວິດໃນປີ 2020 ແລະ 2021. ສາຍພັນຕ່າງໆ ຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປຕິດຄົນຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖິຕິຜົນງານດ້ານການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດຂອງລັດຖະບານເສຍຫາຍ.
ລັດຖະບານໄດ້ປ່ຽນກົດລະບຽບການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສາມາດລົງຄະ ແນນສຽງທາງໂທລະສັບໄດ້.