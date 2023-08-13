ກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດການທຳລາຍສະຖານທີ່ບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ ໂດຍບໍລິສັດ ຣີໂອ ທິນໂທ (Rio Tinto) ຍັກໃຫຍ່ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໂດຍລັດຖະບານຂອງລັດອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ. ຟີລ ເມີຣ໌ເຊີ (Phil Mercer) ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງອາດນະສັກ ຈະນຳເອົາລາຍລະ ອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສິລະປະ, ປະເພນີ ແລະ ເລື່ອງລາວຫຼາຍພັນປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ ເມື່ອຖ້ຳຫີນ ພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຖືກທຳລາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເຊິ່ງ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການແຮ່ເຫຼັກໃນເຂດ ພີລບາຣາ (Pilbara) ຂອງລັດ ອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ.
ຈູແຄນ ກອຣຈ໌ (Juukan Gorge) ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ບູຮານຄະດີ ຂອງຄົນລຸ້ນທຳອິດຫຼື First Nations ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ຜູ້ນໍາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງກ່າວວ່າພວກເຂົາໂສກເສົ້າເສຍໃຈຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ຫນ້າ ເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ແລະການຢຽວຢາຈະເປັນໄປຢ່າງ "ຊ້າ ແລະເຈັບປວດ".
ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຣີໂອ ທິນໂທ (Rio Tinto) ໄດ້ຮັບການ ອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ລະເບີດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງ ບໍລິສັດຍອມຮັບວ່າມັນເປັນ "ຄວາມຜິດພາດຢ່າງແທ້ຈິງ."
ກົດໝາຍມໍລະດົກຂອງລັດອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງຊາວອະບໍຣິຈິນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອ 5 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໂດຍລັດຖະບານຂອງລັດແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍອມຮັບວ່າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມສັບສົນແລະແບ່ງແຍກ. ຊາວກະສິກອນໄດ້ປະນາມມາດຕະການທີ່ກຳນົດໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງການ ພັດທະນາຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ ຕ້ອງຈັດລະບຽບ ແລະຈ່າຍເງິນຄ່າສໍາຫຼວດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມໍລະດົກຂອງຊາວອະບໍຣິຈິນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ ທ່ານ ໂຣເຈີຣ໌ ຄຸກ (Roger Cook) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
"ໂສກນາດຕະກຳຢູ່ທີ ຈູຈູແຄນ ກອຣຈ໌ (Juukan Gorge) ແມ່ນຄວາມອັບ ອາຍໄປທົ່ວໂລກສໍາລັບອອສເຕຣເລຍ. ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການບາງສິ່ງບາງຢ່າງ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດໂຕ້ຖຽງກັບເລື່ອງນັ້ນ, ແຕ່ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງພວກເຮົານັ້ນຜິດພາດ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື, ກົດຫມາຍໄດ້ໄປໄກເກີນໄປ, ມີເຂັ້ມງວດເກີນໄປ, ຊັບຊ້ອນເກີນໄປ ແລະກຳນົດພາລະທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ຂອງຊັບສິນໃນລັດອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກທຸກໆວັນ.”
ເຈົ້າຂອງເຂດ ຈູແຄນ ກອຣຈ໌ (Juukan Gorge) ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ກ່າວວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກຖືກທໍລະຍົດໂດຍການຍົກເລີກກົດຫມາຍ, ແລະພວກເຂົາ ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການປົກປ້ອງສະ ຖານທີ່ທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.
ກົດໝາຍມໍລະດົກທີ່ມີມາແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1970 ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ ໂດຍມີການດັດແກ້ບາງສ່ວນ, ເຊິ່ງລັດຖະບານເຊື່ອວ່າຈະປ້ອງກັນໄພພິບັດອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັບກໍລະນີ ຈູແຄນ ກອຣຈ໌ (Juukan Gorge). ກຸ່ມຊາວອະບໍຣິຈິນ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍື່ນອຸທອນຕໍ່ການອະນຸມັດ ການພັດທະນາໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ສັກສິດ.
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊາວພື້ນເມືອງຂອງອອສເຕຣເລຍ ມີມາປະມານ 65,000 ປີ. ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານນີ້ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນເພງບູຮານ, ນິທານ, ການເຕັ້ນລຳ ແລະສິລະປະ.
ຊົນຊາດທຳອິດຖືວ່າແຜ່ນດິນນີ້ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງການສ້າງສັນ, ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງຊາວອອສເຕຣເລຍດັ້ງເດີມ (ຊາວອະບໍຣິຈິນ) ກັບອາດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.