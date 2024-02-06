ທ່ານຢາງ ເຮັງຈຸນ (Yang Hengjun) ນັກຂຽນຊາວອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລໍຖ້າຮັບໂທດປະຫານຊີວິດໂດຍສານຂອງຈີນ. ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບແລະຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການສອດແນມເມື່ອ 5 ປີກ່ອນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການສະແດງຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່ຽວກັບການຕັດສິນດັ່ງກ່າວນີ້. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານຈີນ ແມ່ນ "ເປັນທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈ" ແລະ "ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ." ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈໍານະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ເຂົ້າພົບ ເພື່ອໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດຂອງນັກຂຽນ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ ທ່ານຢາງ ເຮັງຈຸນ ອາດຈະຖືກຜ່ອນໂທດລົງມາເປັນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໂທດສອງປີ ເນື່ອງຈາກມີການປະພຶດທີ່ດີ.
ທ່ານຢາງ, ຜູ້ທີ່ຂຽນຂ່າວທາງອອນລາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຈີນ, ໄດ້ປະຕິ ເສດສະເໝີມາຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຈາລະກຳ, ເຊິ່ງການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສັງຄົມຮູ້. ປະຊາຊົນຊາວອອສເຕຣເລຍເຊື້ອສາຍຈີນຄົນນີ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ເປັນສາຍລັບຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ສະຫະລັດ.
ໃນການກ່າວຖະແຫຼງຢູ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາໃນວັນຈັນວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ວອງ ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍຕົວນັກຂຽນຜູ້ນີ້, ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ລັດຖະບານອອເຕຣເລຍ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານ ດຣ. ຢາງ ກັບ ຈີນ ໃນທຸກໂອກາດ ແລະໃນລະດັບທີ່ສູງສຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນ ສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດ້ານຍຸຕິທຳ, ຄວາມຍຸດຕິທຳຕາມລະບຽບການ ແລະການປະຕິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ ດຣ. ຢາງ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ ຖານສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດໝາຍຂອງຈີນ. ອອສເຕຣເລຍຈະບໍ່ລົດລະໃນການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະສະຫວັດດີການຂອງ ດຣ ຢາງ.”
ທ່ານ ຢາງ ຖືກຈັບຕົວຢູ່ນະຄອນກວາງໂຈຂອງຈີນໃນປີ 2019, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງອອສເຕຣເລຍ ກັບ ຈີນ ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ ແລະຂໍ້ພິພາດຕ່າງໆທາງການຄ້າ. ການພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄວາມລັບ ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2021.
ທ່ານນາງດານີລາ ກາບວ໌ຊອນ (Daniela Gavshon), ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງ ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນຸນ.
ທ່ານນາງ ກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ການປະຕິບັດຕໍ່ ທ່ານຢາງ ຢູ່ໃນ ຈີນ ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
"ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ, ພວກເຮົາຕົກໃຈຫຼາຍ. ມັນເປັນຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະເປັນຕາຢ້ານສໍາລັບ ດຣ. ຢາງ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງມັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງການກະທຳຜິດໃດໆ ແຕ່ວ່າ ແມ່ນລະບົບຍຸຕິທຳ
ທີ່ຄໍຣັບແລະບໍ່ໂປ່ງໃສຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງສາມາດຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດໄດ້ໃນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ພຽງພໍພຽງໜ້ອຍດຽວ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າກັງວົນທີ່ສຸດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອອສເຕຣເລຍປະຈຳຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນວ່າ ກັກຂັງ ທ່ານຢາງ ໂດຍພະລະການ.
ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ຈີນໄດ້ປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວຊາວອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເຊັງ ຫຼາຍ (Cheng Lei) ທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງເປັນເວລາສາມປີ, ໂດຍນາງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ສະຫນອງຄວາມລັບຂອງຊາດອອກໄປຕ່າງປະເທດ," ເຊິ່ງນາງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕແລ້ວ ລຸນຫຼັງການດຳເນີນຄະດີທາງກົດໝາຍຕໍ່ນາງສິ້ນສຸດລົງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອື່ນໆເພີ້ມເຕີມ.
ລັດຖະບານທີ່ເປັນກາງອ່ຽງຊ້າຍຂອງອອສເຕຣເລຍ ຂຶ້ນກຳອຳນາດ ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2022 ແລະໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບຈີນ ມີສະຖຽນລະພາບ, ໃນຂະນະທີ່ກ່າວເນັ້ນໜັກວ່າ ອາດຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະການບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດຕໍ່ ທ່ານ ຢາງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດ.
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