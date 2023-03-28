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ລັດຖະບານ ທີ່ເປັນກາງອ່ຽງຊ້າຍ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ປະກາດກົດໝາຍໃໝ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ແຟ້ມພາບ-ອາຍຄັວນ ທີ່ປິວອອກຈາກໂຮງພະລັງງານ Liddell ໃກ້ກັບ Muswellbrook, ປະມານ170 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອ ຂອງນະຄອນຊິດນີ, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2011.

ລັດຖະບານເປັນກາງອ່ຽງຊ້າຍຂອງອອສເຕຣເລຍ, ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະສະພາ ທີ່​ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດ ແມ່ນປັດ​ໄຈຫຼັກສໍາລັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພັກແຮງງານ ເພື່ອຈໍາກັດຂອບເຂດຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນລົງໃຫ້ໄດ້ 43 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2030 ແລະມີການຄາດການວ່າ ຈະ​ເລີ້ມມີຜົນບັງ ຄັບໃຊ້ ພາຍໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ປະກາດ ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານ.

ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະດໍາເນີນການປະຕິຮູບໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ ກົນໄກສໍາລັບການປ້ອງກັນ, ໂດຍກົດເກນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2016, ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈໍາກັດການປ່ອຍອາຍພິດ ຈາກບັນດາຜູ້ສ້າງມົນລະພິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງລວມມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຂະແໜງການ ທີ່ລວມມີໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ, ອາຍແກສ ແລະບໍລິສັດການຜະລິດຕ່າງໆ.

ການປະຕິຮູບດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ ຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດອາຍພິດລົງມີຄວາມເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຈະມີບາງຊ່ອງ​ທ​າງສໍາລັບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຄ້າຕ່າງໆ ເຊັ່ນການ​ນຳ​ໃຊ້ ອາຍແກສທໍາມະຊາດແຫຼວ.

ທ່ານອາລບານີສ ກ່າວໃນທວິດເຕີ້ວ່າ “ຫຼັງຈາກເສຍເວລາມາເປັນເວລາທົດສະວັດ, ມື້ນີ້ ເປັນເວລາທີ່ດີ ໃນການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບອາກາດ.”

ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມານີ້ ແມ່ນກະແຈສໍາຄັນ ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຂອງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນລົງ 43 ເປີເຊັນ ຈາກລະດັບໃນປີ 2005 ພາຍໃນປີ 2030 ແລະບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດລົງມາເປັນສູນພາຍໃນປີ 2050.

ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານສະ​ພາສູງຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະກາຍ​ເປັນກົດໝາຍໄດ້, ການປະຕິຮູບກົດໝາຍຂອງທ່ານອາລບານີສ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັກສີ​ຂຽວ ຫຼືກຣີນສ໌ພາ​ຕີ ເຊິ່ງເປັນພັກ​ນ້ອຍ​ໆທີ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍກົງ.

ພັກກຣີນສ໌ ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຂອງທ່ານອາລບານີສ, ແຕ່ຍັງຄົງຢືນຢັນວ່າ ຖ່ານຫິນ ແລະອາຍແກສ “ແມ່ນສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ວິກິດການທາງສະພາບອາກາດ.”

ຜູ້ນໍາຂອງພັກກຣີນສ໌ ທ່ານອາດາມ ບັນທ໌ (Adam Bundt) ກ່າວວ່າ ພັກຂອງທ່ານ ໄດ້ນຳ​ສະ​ເໜີ​ບົດແກ້ໄຂ​ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສະ​ບັບໃໝ່ ທີ່ຈະວາງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເປັນກົດຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຕັດການປ່ອຍອາຍພິດລົງ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມເຊື່ອຖືໃນການຊື້ທາດຄາບອນ ເພື່ອຊົດເຊີຍຕໍ່ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານບັນທ໌ ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດໍາເນີນງານຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອຍຸຕິບັນດາໂຄງການໃໝ່ໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟຈາກຊາກສັດດຶກດໍາບັນ ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງ ທ່ານ ບັນທ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາໄດ້ຍຸຕິບັນດາໂຄງການຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ 116 ໂຄງການໃໝ່ທີ່ກໍາລັງເລີ້ມຕົ້ນໂຄງການໃນອີກບໍ່ດົນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍມົນລະພິດທີ່ເຂັ້ມງວດໄດ້. ນັ້ນແມ່ນການຄາດການໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບວ່າ ອາຍພິດຕ່າງໆທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຖືກປ້ອງກັນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ສໍາລັບສິ່ງທີ່ພັກກຣີນສ໌ ໄດ້ໃຫ້ການຮັບ ຮອງ. ແຕ່ວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕໍ່ໄປ.”

ທ່ານອາລບານີສ ໄດ້ກ່າວໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນວ່າ ອາຍແກສຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປ່ຽນ ແປງ ໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທາງ​ເລືອກ ຂອງອອສເຕຣເລຍນັ້ນ “ມີຄວາມສະດວຍສະບາຍ” ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຖ່ານຫິນ ແລະອາຍແກສ ຍັງຄົງເປັນບ່ອນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະເຊື້ອໄຟຈາກຊາກສັດ ແລະຊາກພືດດຶກດໍາບັນ ທີ່ຍັງຄົງແມ່ນອຸດສາຫະກໍາການສົ່ງອອກຂະໜາດໃຫຍ່.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຜູ້ປຸກ​ລະ​ດົມເຊື່ອວ່າ ອອສເຕຣເລຍສາມາດເປັນປະເທດມະຫາອໍານາດທາງດ້ານພະລັງງານສີຂຽວ. ອອສເຕຣເລຍ ເປັນປະເທດທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງບັນດາບ້ານເຮືອນໃນປະເທດແຫ່ງນີ້ ມີແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ທີ່ປ່ຽນແສງແດດໃຫ້ກາຍມາເປັນກະແສໄຟຟ້າ.

ອອສເຕຣເລຍ ເປັນປະເທດທີ່ຜະ​ລິດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຄິດເປັນປະລິມານ​ສະ​ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນສູງທີ່ສຸດ. ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ມີການເຕືອນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວຫາກບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການວາງຂໍ້ຈໍາກັດການປ່ອຍອາຍພິດລົງ ອອສເຕຣເລຍ ກໍຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄຟປ່າ ແລະໄພນໍ້າຖ້ວມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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