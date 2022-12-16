ອອສເຕຣເລຍ ທຳການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນພາກພື້ນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວັອງ ແມ່ນກຳລັງນຳພາກຸ່ມຂອງບັນດານັກການເມືອງຈາກນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາຄວາມປອດໄພໃນພາກພື້ນ ແລະອື່ນໆໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂຄວິດ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ຈີນ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການປຶກສາຫາລືໃນອາທິດນີ້ ເວລາທີ່ຜູ້ແທນອາວຸໂສ ອອສເຕຣເລຍ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກາະວານູອາຕູ, ສະຫະພັນລັດ ໄມໂຄຣນີເຊຍ ແລະ ປາລາວ.
ເກາະວານູອາຕູ ແມ່ນກຸ່ມຂອງເກາະ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສາມສ່ວນສີ່ ຂອງໄລຍະທາງຈາກເກາະຮາວາຍ ຫາປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ. ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພສອງຝ່າຍກັບລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ. ມັນຈະປົກຄຸມຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ລວມທັງການບັນເທົາໄພພິບັດ, ການຮັກສາລະບຽບກົດໝາຍ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອທາງທະເລ.
ໃນຖະແຫຼງການຂຽນເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວັອງ, ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະ “ທຳການປະກອບສ່ວນທີ່ມີຄ່າຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຄອບຄົວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.”
ທ່ານນາງ ວັອງ ໄດ້ເດີນທາງກັບບັນດາສະມາຊິກອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານກາງອຽງຊ້າຍຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຝ່າຍຄ້ານຫົວອະນຸລັກນິຍົມ.
ຜູ້ແທນຈາກສອງພັກການເມືອງດັ່ງກ່າວຍັງຈະລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບສາຍພົວພັນທາງການທູດ 35 ປີກັບສະຫະພັນລັດ ໄມໂຄຣນີເຊຍ ແລະ ຈະຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສຳລັບພາກສ່ວນການສຶກສາຂອງເກາະນັ້ນ.
ໃນເກາະ ປາລາວ, ທ່ານນາງ ວັອງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານນາງຈະຢ້ຽມຢາມໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອອສເຕຣເລຍ.
ທັງເກາະ ປາລາວ ແລະ ສະຫະພັນລັດ ໄມໂຄຣນີເຊຍ ແມ່ນປະເທດເອກະລາດ ແຕ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນກັບ ສະຫະລັດ ຫຼື Compact of Free Association, ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ ວໍຊິງຕັນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປ້ອງກັນບັນດາເກາະດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີສິດທີ່ຈະຮັກສາຖານທັບໄວ້.
ເກາະ ປາລາວ ແມ່ນນຶ່ງໃນສອງສາມປະເທດໃນໂລກ ທີ່ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນປະເທດທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ ຊູຣານໂຈລ ວິບສ໌ ຈູເນຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ ABC ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະເຊີນກັບຫຼາຍບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ທ່ານ ວິບສ໌ ກ່າວວ່າ “ມັນມີຫຼາກຫຼາຍບັນຫາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະເຊີນນັບຈາກ ໂຄວິດ, ເຊິ່ງຫວັງວ່າມັນໄດ້ກາຍພວກເຮົາໄປແລ້ວ, ສະພາບອາກາດ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົງທີ່ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຈີນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນແມ່ນບັນຫາຫຼັກທີ່ໄດ້ແຊກຊຶມໄປທົ່ວພາກພື້ນ.”
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ຈີນ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກວ້າງຂວາງກັບໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ. ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນຈະຮັກສາ “ລະບຽບທາງສັງຄົມ” ໃນໝູ່ເກາະຂອງ ໂຊໂລມອນ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ຈີນ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະຊັກຊວນປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກອື່ນໆໃຫ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈີນ ໄດ້ຮັກສາຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ໃນການຕອບໂຕ້, ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ໂດຍໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.
ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ເຊື່ອມໂຊມລົງຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານພູມສາດການເມືອງຫຼາຍຢ່າງ. ການກ່າວຫາຈີນ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງຈີນ ເຂົ້າໃນບັນຫາພາຍໃນຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ການສອດແນມທາງຄອມພິວເຕີ ແມ່ນຖືກປະຕິເສດໂດຍປັກກິ່ງວ່າ ເປັນ “ໂຣກປະສາດຕໍ່ຕ້ານຈີນ.”