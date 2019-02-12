ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ກຳລັງຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ ໃນລະດັບ
ທີ່ໄວກວ່າປະເທດອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ
ກຳລັງທຳຄວາມກ້າວໜ້າຕາມແຜນ ເພື່ອບັນລຸຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາ
ກາດ ປາຣີ 5 ປີໄວກວ່າທີ່ຄາດເອົາໄວ້ ໃນປີ 2025. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍ
ງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິຮູບພະລັງງານ
ສີຂຽວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນໄວກວ່າບ່ອນອື່ນໝົດ,
ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ກຳລັງທຳຄວາມກ້າວໜ້າ
ຕາມແຜນ ເພື່ອບັນລຸຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດ ປາຣີ ລ່ວງໜ້າຫ້າປີ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ບັນລຸໃນນະຄອນ ຫຼວງຂອງປະເທດ ຝຣັ່ງ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ ໄດ້
ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການດຳເນີນງານໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍແກ໊ສເຮືອນແກ້ວລົງ.
ນັກວິຊາການເວົ້າວ່າ ໃນລະດັບປັດຈຸບັນ ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ສາມາດຄາດໄດ້ວ່າ
ຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານສີຂຽວ 100 ເປີເຊັນພາຍໃນນຶ່ງທົດສະວັດ
ເຄິ່ງ.
ທ່ານ ແອນດຣູ ເບລເກີ ແມ່ນອາຈອນສອນວິຊາວິສະວະກຳຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານ ເບລເກີ ເວົ້າວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ພະລັງານທົດແທນ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນ
ແລ້ວ. ໃນລະດັບນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ 50 ເປີເຊັນໃນປີ 2024, ແລະ 100 ເປີເຊັນ
ໃນປະມານປີ 2032 ຖ້າພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຮັດແບບດຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່
ດຽວນີ້. ນີ້ແມ່ນສີ່ ຫຼື ຫ້າເທື່ອຕໍ່ຫົວຄົນໄວກວ່າ ສະຫະລັດ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ.”
ການຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບ
ການສຶກສາກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ພົບວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕາມແຜນ ທີ່ຈະ
ບັນລຸພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ. ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຂະໜາດຂອງ
ການປ່ອຍຄວັນພິດ ປີ 2018 ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ ອອສເຕຣ
ເລຍ ເປັນປະເທດ G20 ທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຄວັນພິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ
2030.
ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ມີການເຫັນພ້ອມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ພະລັງງານທົດແທນ
ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນ ອອສເຕຣເລຍ.
ມັນແມ່ນສະຖານທີ່ໆມີແດດ ແລະ ມີລົມຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນພະລັງ
ງານທົດແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງແສງອາທິດ, ລົມ, ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ພະລັງ
ງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ເຊິ່ງເກັບຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃນໂລກ. ເຂົາເຈົ້າມີອຸດສາຫະກຳພະ
ລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້, ເຮືອນ
ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຫຼັງ ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ມີລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງ
ຄາ.
ພະລັງງານທົດແທນຈະຊ່ວຍຕັດການປ່ອຍຄວັນພິດໃນ ອອສເຕຣເລຍ ລົງ, ເຊິ່ງເຂົາ
ເຈົ້າຍັງໃຊ້ຖ່ານຫີນ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະພາບອາກາດຮຸນແຮງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງຄວາມສົນໃຈ
ໃສ່ຜົນກະທົບຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ເດືອນມັງກອນແມ່ນເດືອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກມາ, ແລະ ປີ 2018 ກໍແມ່ນ
ປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດໃນສະຖິຕິ.
ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບ
ຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນແຕ່ລະຄັ້ງຕໍ່ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໄດ້ນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ໂລກອຸ່ນຂຶ້ນ, ການກະຈາຍແຜ່ອອກຂອງອາຍຮ້ອນຮຸນແຮງ ຈະມີເປັນປະ
ຈຳຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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