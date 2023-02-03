ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, 03 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ອອສເຕຣເລຍ ທຳການລົງໂທດເພີ້ມ​ຕື່ມ ຕໍ່ມຽນມາ ແລະອີຣ່ານ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດ ຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ (ຊ້າຍ), ຢູ່ທີ່ Carlton Gardens ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ກ່ອນການປະຊຸມສອງຝ່າຍຂອງປະເທດທັງສອງ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023.

ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ປະກາດລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ມຽນມາ ແລະອີຣ່ານ ເພີ້ມເຕີມ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວກ່ຽວກັບການ​ກົດ​ຂີ່ແລະການ​ໃຊ້​ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ລັດຖະບານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະ​ນຳ​ເອົາລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ອອສເຕຣເລຍ ກໍານົດການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ມຽນມາ ແລະອີຣ່ານ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:02:41 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ອອສເຕຣເລຍ ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ປະເທດສະຫະລັດ, ການາດາ, ແລະສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ມຽນມາ. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເພີ້ມມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອກົດດັນຕໍ່ລັດຖະ ບານທະຫານມຽນມາ ສອງປີຫຼັງ​ຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຢຶດອໍານາດຈາກລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ທີ່ນໍາໂດຍທ່ານນາງອອງຊານ ຊູ ຈີ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ຕັ້ງ ແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນມາ.

ອອສເຕຣເລຍ ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານລັດຫຼາຍຄົນ ແລະສອງບໍ​ລິ​ສັດທີ່ດໍາເນີນການໂດຍທະຫານ.

ໂດຍການກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ​ປາບ​ປາມ​ພວກ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານຢູ່ໃນມຽນມາ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາ ແລະປຶກສາຫາລືໂດຍລະອຽດແລ້ວ, ອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງດໍາເນີນມາດຕະການການລົງໂທດເພີ້ມເຕີມຕາມ​ລຳ​ພັງ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການກໍໍ່ລັດຖະປະຫານ ພ້ອມທັງການປາບປາມ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ ລວມເຖິງການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆ ແລະການຫ້າມເດີນທາງຂອງ 16 ບຸກຄົນ ເຊິ່ງເປັນບຸກ ຄົນສໍາຄັນໃນລະບອບຜະເດັດການທະຫານ ແລະການລົງໂທດທາງການເງິນ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໜ່ວຍງານ 2 ແຫ່ງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກອງທັບ.”

ແຄນເບີຣາ ຍັງກໍານົດການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງອີຣ່ານ 16 ຄົນ, ເຊິ່ງລວມມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການເມືອງ ແລະດ້ານການທະຫານອີກດ້ວຍ. ອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ປະຕິບັດງານຕາມບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກໃນການວາງເປົ້າໝາຍການລົງໂທດທາງການເງິນ ຕໍ່ຊາວອີຣ່ານ 4 ຄົນ ແລະ 4 ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ ຫຼືຂາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃຫ້ແກ່ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າ ມັນໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນການໂຈມຕີພົນລະເຮືອນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດຢູເຄຣນ.

ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອັງກິດ ກໍາລັງພິຈາລະນາ ວ່າຈະປະກາດໃຫ້ກອງກໍາລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ ບານ ໃຫ້ເປັນອົງການຫົວຮຸນແຮງຈັດຫຼືບໍ່.

ທ່ານນາງວອງ ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ມຽນມາ ຈະຍັງຄົງມີຜົນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າລັດຖະບານແຄນເບີຣາຈະເຫັນວ່າ “​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ແລະການຟື້ນຟູລະບອບປະຊາທິປະໄ​ຕຢູ່ໃນ ມຽນມາ.”

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG