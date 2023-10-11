ອອສເຕຣເລຍ ປົກປ້ອງສິດທິ ໃນການຕອບໂຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ

ອອສເຕຣເລຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ ແລະສະແດງການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ອິສຣາແອລ ແລະສິດທິໃນການປ້ອງກັນໂຕ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງກຸ່ມຮາມາສ. ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້, ປະຊາຊົນຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ທີ່ໂຮງລະຄອນຊິດນີ ໃນຂະນະທີ່ຕຶກ ເອ້ປະດັບໄປດ້ວຍສີຂອງທຸງຊາດອິສຣາແອລ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ພວກປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜູນປາແລັສໄຕນ໌ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນຜ່ານນະຄອນຊິດນີ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ຂັ້ນໄດຂອງໂຮງລະຄອນໃຫຍ່. ເຮືອໃບ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ໄດ້ແຈ້ງສະຫວ່າງໄປດ້ວຍໄຟສີຟ້າ ແລະສີຂາວຂອງທຸງຊາດອິສຣາແອລ ເຊິ່ງເປັນການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກກະພາບ ກັບຊຸມຊົນຊາວຢິວຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກການເດີນຂະບວນ ສະຫນັບສະຫນູນປາແລັສໄຕນ໌ ໃນນະຄອນຊິດນີ. ຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານປີເຕີ ດັດຕັນ (Peter Dutton) ໄດ້ປະນາມການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວວ່າ "ໜ້າລັງກຽດ" ແລະ "ບໍ່ຄາດຝັນຊິເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍຍຸກໃໝ່."
ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຄົນໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ ມັນເປັນ “ຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ເຫັນພົນລະເຮືອນຖືກສັງຫານ” ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໂດຍການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສະຣາແອລ.
ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຂອງຕົນຕໍ່ອິສຣາແອລ ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ເກີດເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະ ພາບຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ຕໍ່ ອິສຣາແອລ “ເປັນທີ່ໜ້າລັງກຽດ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ອິສຣາແອລມີສິດທິປ້ອງກັນໂຕ ແລະນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີທີ່ໜ້າລັງກຽດ. ການຈັບໂຕປະກັນ, ການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນ, ຮູບພາບຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ, ຮູບພາບ ທີ່ເປັນຕາຢ້ານກົວ, ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນຢູ່ນີ້ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະ ຖານະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ອິສຣາແອລ ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່.”
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຍົກລະດັບການອອກຄໍາແນະນໍາໃນການເດີນທາງຂອງຕົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ "ຄິດຄືນໃຫມ່ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການເດີນທາງໄປ
ອິສະຣາແອລ ແລະຂົງເຂດປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ຖືກຍຶດຄອງ, ໂດຍລວມແລ້ວ ຍ້ອນສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍັງບໍ່ປົກກະຕິ, ລວມທັງໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ, ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານອາວຸດ ແລະຄວາມບໍ່ສະຫງົບຂອງພົນລະເຮືອນ.”
ອອສເຕຣເລຍ ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1949 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະການຄ້າເປີດເຜີຍວ່າ "ອອສເຕຣເລຍ ມີສາຍພົວພັນທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະໃກ້ຊິດກັບ ອິສຣາແອລ."
ທາງດ້ານການເມືອງ, ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຕໍ່ແກ້ໄຂແບບມີສອງລັດ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະປາແລັສໄຕນ໌ໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ມີຊາຍແດນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກສາກົນຮ່ວມກັນ.
ຢູ່ບ່ອນອື່ນໆໃນພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ລັດຖະບານມາເລເຊຍກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງຕົນຢຶດໝັ້ນ ໃນຄວາມເປັນເອກກະພາບສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌. ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ມາດົນນານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະນາມຕໍ່ “ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ຈຳແນກ ຕໍ່ອິສຣາແອລ.”