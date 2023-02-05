ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຝຣັ່ງ ຈະສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ

ຝຣັ່ງ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງກຳລັງເພື່ອຜະລິດລູກປືນໃຫຍ່ຫຼາຍພັນລູກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ຂັບໄລ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ອອກຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ຣິເຈີດ ມາລສ໌ (Richard Marls) ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວັອງ ແມ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປທະວີບຢູໂຣບ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຣັ່ງ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ລູກປືນໃຫຍ່ 155 ມມ ຫຼາຍພັນລູກ ຈະຖືກຜະລິດຮ່ວມກັນໂດຍຜູ້ສະໜອງອາວຸດ ເນັກສເຕີ (Nexter) ຂອງ ຝຣັ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ ອອສເຕຣເລຍ ຈະສະໜອງດິນປືນໃຫ້. ການສະໜອງຊຸດທຳອິດແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ຢູເຄຣນ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນເມສານີ້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໂດຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ເຊບາສຕຽນ ເລີກອກນູ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ຣິເຈີດ ມາລສ໌.
ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການ NATO ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນສົງຄາມຂອງ ຢູເຄຣນ.
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສະໜອງລູກສອນໄຟ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະ ລຳລຽງພົນ Bushmaster ໄປໃຫ້. ກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ 70 ຄົນ ກໍໄດ້ໄປປະຈຳການໃນອັງກິດ ເພື່ອຊ່ວຍຝຶກຊ້ອມໃຫ້ກອງທະຫານ ຢູເຄຣນ.
ອອສເຕຣເລຍ ກໍຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ ເຄີຍກຳນົດຕໍ່ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ ມາລສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ປາຣີ ແລະ ແຄນເບີຣາ ແມ່ນກຳລັງຢືນຮ່ວມມືສາມັກຄີກັນກັບ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ມາລສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຢາກດຳເນີນການຮ່ວມກັນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບ ວ່າມັນສຳຄັນແນວໃດສຳລັບ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຝຣັ່ງ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງປັດຈຸບັນນີ້. ພວກເຮົາທັງສອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນວິທີອື່ນຕ່າງຫາກ, ແຕ່ພວກເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຝຣັ່ງ ແມ່ນຢືນຄຽງຂ້າງກັນໃນການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ນີ້.”
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ແມ່ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ແຄເທີຣີນ ຄາລົນນາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວັອງ.
ໃນຂະນະທີ່ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຂັບໄລ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄອບງຳການເຈລະຈາສອງຝ່າຍນັ້ນ, ລັດຖະບານ ປາຣີ ແລະ ແຄນເບີຣາ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງສາຍພົວພັນທາງການທູດ.
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນປີ 2021 ເວລາລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ ໄດ້ຍົກເລີກສັນຍາເຮືອດຳນ້ຳຂອງ ຝຣັ່ງ ມາເອົາເຮືອດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍ ຂອງ ອາເມຣິກາ, ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດ ດ້ານຄວາມປອດໄພສາມຝ່າຍກັບ ຝຣັ່ງ ແລະ ອັງກິດ ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ AUKUS.
ທ່ານ ມາລສ໌ ແລະ ທ່ານນາງ ວັອງ ກໍຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາໃນອາທິດນີ້ກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີລັດຖະບານ ອັງກິດ.