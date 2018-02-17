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ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ຢຸດຍິງ ເທື່ອທຳອິດ ກັບຊົນກຸ່ມນ້ອຍ

ຜູ້ນຳມຽນມາ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ພິທີລົງນາມ "ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທົ່ວປະເທດ" ຢູ່ສູນກາງປະຊຸມສາກົນ ທີນະຄອນເນປີຕໍ ປະເທດມຽນມາ ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2018.

ຊົນ​ກຸ່ມນ້ອຍ​ຕິດ​ອາວຸດ 2 ກຸ່ມ​ ໄດ້ລົງ​ນາມ​ໃນຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃນ “ທົ່ວ​ປະ​ເທດ” ​ກັບ​ລັດ
ຖະບານ​ມຽນມາ ​ເຮັດໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເທື່ອ​ທຳ​
ອິດ​ໃນ​ຂັ້ນຕອນການສ້າງສັນຕິພາບທີ່​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຍ້ອນ​ ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ທີ່ຍັງ
ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໃນເວລາ ​ແລະ​ການ​ເຈລະ​ຈາ​ທີ່​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ.

ຜູ້ນຳມຽນມາ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ກ່າວລະຫວ່າງພິທີລົງນາມ "ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທົ່ວປະເທດ" ຢູ່ສູນກາງກອງປະຊຸມສາກົນ ທີນະຄອນເນປີຕໍ ປະເທດມຽນມາ ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2018
ຜູ້ນຳມຽນມາ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ກ່າວລະຫວ່າງພິທີລົງນາມ "ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທົ່ວປະເທດ" ຢູ່ສູນກາງກອງປະຊຸມສາກົນ ທີນະຄອນເນປີຕໍ ປະເທດມຽນມາ ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2018

ຢູ່​ໃນ​ພິທີ​ ທີ່ອອກອາກາດທາງ​ໂທລະພາບ ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ເນ​ປີ​ຕໍ ​ໃນ​ວັນອັງ ຄານ​ທີ່
​ຜ່ານ​ມານີ້ ພັກ​ລັດ​ມອນໃໝ່ (NMSP) ​ແລະ​ສະຫະ​ພັນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ລາຮູ (LDU) ​ໄດ້
​ຮັບເອົາເອກ​ກະສາ​ນ ທີ່​ລັດຖະບານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າເປັນ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແກ້ໄຂ ໃນ​ສົງຄາມ
ກາງ​ເມືອງ​ທີ່ດຳເນີນມາເປັນ​ເວລາຫລາຍ​ກວ່າ 50 ປີ​ ລະຫວ່າງ​ທະຫານ ທີ່ຄອບ​ງໍາ​ໂດຍ
ຊົນ​ກຸ່ມສ່ວ​ນໃຫຍ່ ບາ​ມາ ​ແລະ​ພວກກຸ່ມ​ຊົນ​ນ້ອຍຕ່າງໆ.

ທະຫານເອກກະລາດກາຈິນ (KIA) ຄົນນຶ່ງນັ່ງຢູ່ໃນຂຸມກຳບັງລະເບີດ ຢູ່ແນວໜ້າ ຂອງລັດກາຈິນ, ມຽນມາ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2016.
ທະຫານເອກກະລາດກາຈິນ (KIA) ຄົນນຶ່ງນັ່ງຢູ່ໃນຂຸມກຳບັງລະເບີດ ຢູ່ແນວໜ້າ ຂອງລັດກາຈິນ, ມຽນມາ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2016.

ພັກມອນໃໝ່ ທີ່​ຕາງ​ໜ້າໃຫ້ແກ່ພວກຊົນເຜົ່າ​ມອນ​ ​ເປັນ​ຜູ້​ມີບົດບາດ​ທີ່ສຳ​ຄັນ​ໃນການ​ເຈ
ລະຈາ​ສັນຕິພາບ ​ແລະໄດ້ຕັ້ງໂຄງລ່າງທີ່ຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະບານມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ທົດ
​ສະ​ ຮວມທັງ​ໂຮງຮຽນ ​ແລະສານຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້​ຂອງ​ມຽນມາ.
​ເຖິງ​ຢາງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ພັກ LDU ທີ່​ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ເຜົ່າ​ລາຮູ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ
ຂອງ​ມຽນມານັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນຊົນ​ກຸ່ມ ນ້ອຍ ທີ່​ບໍ່ມີກຳລັງທະຫານ ຫລື​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃດໆ.

ທະຫານມຽນມາ ກຳລັງເຝິກຊ້ອມຢູ່ ເຂດສາມຫລ່ຽມປກາແມ່ນໍ້າ ອາເຢຢາວາດີ ໃນຂົງເຂດມຽນມາ ວັນທີ 3 ກຸຸມພາ 2018.
ທະຫານມຽນມາ ກຳລັງເຝິກຊ້ອມຢູ່ ເຂດສາມຫລ່ຽມປກາແມ່ນໍ້າ ອາເຢຢາວາດີ ໃນຂົງເຂດມຽນມາ ວັນທີ 3 ກຸຸມພາ 2018.

ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ​ຮ້ອງ​ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ​ວ່າ “​ແຕ່ນັນເປັນ
​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ຫລາຍໆ​ບາດກ້າວ ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ອັນຍືດ​ຍາວໄປ​ສູ່​ການການມີສັນຕິພາບແບບ
ຍືນຍົງ.” ບັນດາ​ລັດຖະບານ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ຂັ້ນຕອນ​
ສັນຕິພາບ​ຂອງລັດຖະບານ​ມຽນມາສະ​ເໝີ​ມາ ​ໂດຍໄດ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ​ແລະ​ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການເຈລະຈາດ້ານການ​ເງິນ ຜ່ານ​ກອງ​ທຶນ​ຮ່ວມ​ສັນຕິພາບ,

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