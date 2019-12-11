ຜູ້ນຳຂອງ ມຽນມາ, ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ, ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າໃນການປ້ອງກັນຄະດີຂອງປະເທດຂອງເພິ່ນ ຢູ່ສານສານຍຸຕິທຳສາກົນໃນນະຄອນ ເຮກ ປະເທດ ໂຮນລັງ ຕໍ່ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ໃນປະເທດນັ້ນ.
ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນແບລດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະຕຸລາການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການກ່າວອ້າງຂອງລັດຖະບານຂອງເພິ່ນວ່າ ກອງທັບໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໂຣຮິງຢາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີດ່ານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນລັດ ຣາໄຄນ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດໃນເດືອນສິງຫາ 2017. ທ່ານນາງໄດ້ປາກົດຕົວ ຕໍ່ໜ້າສານໃນບົດບາດທາງການຂອງເພິ່ນ ໃນຖານະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງ ມຽນມາ.
ກອງທັບມຽນມາ ໄດ້ປາບປາມທຳລາຍລ້າງ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຕ່າງໆ, ຈົນບັງຄັບໃຫ້ຊາວ ໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນຕ້ອງຫຼົບໜີເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ບັງກລາແດັສ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ການສືບສວນສອບສວນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສະບັບນຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ການປາບປາມດັ່ງກ່າວ “ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຈຸດປະສົງຂ້າງລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ,” ອີງຕາມການສຳພາດກັບຜູ້ລອດຊີວິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່, ການຄາດຕະກຳແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ, ການຂົ່ມຂືນໝູ່ ແລະ ການຈູດໄຟເຜົາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ.
ຄະດີຕໍ່ ມຽນມາ ໄດ້ຖືກນຳໄປຂຶ້ນສານຍຸຕິທຳສາກົນ ໂດຍປະເທດ ແກມເບຍ ທີ່ເປັນປະເທດນ້ອຍໆໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອາຟຣິກາ ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ 57 ປະເທດຂອງອົງການ ການຮ່ວມມື ອິສລາມ. ໃນຕອນເປີດການດຳເນີນຄະດີເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ບັນດາທະນາຍຄວາມສຳລັບປະເທດ ແກມເບຍ ໄດ້ລະບຸການກະທຳຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ໂດຍກອງທັບຂອງ ມຽນມາ ໃນລະຫວ່າງການປາບປາມນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ໄດ້ເອີ້ນການກ່າວຫາໂດຍປະເທດ ແກມເບຍ ວ່າ “ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ.”
Myanmar's de facto leader Aung San Suu Kyi is leading her country's defense at the International Court of Justice in The Hague against accusations of genocide against the country's Rohingya Muslims.
The Nobel Peace laureate stood before the United Nations tribunal Wednesday and reiterated her government's claim that the military was targeting Rohingya militants who had attacked security posts in western Rakhine state in August 2017.She is appearing before the court in her official role as Myanmar's foreign minister.
Myanmar's military launched a scorched earth campaign in response to the attacks, forcing more than 700,000 Rohingyas to flee into neighboring Bangladesh.A U.N. investigation concluded the campaign was carried out "with genocidal intent," based on interviews with survivors who gave numerous accounts of massacres, extrajudicial killings, gang rapes and the torching of entire villages.
The case against Myanmar was brought to the IJC by the small West African nation Gambia on behalf of the 57-member Organization for Islamic Cooperation.Lawyers for Gambia recounted numerous acts of atrocities committed by Myanmar's military during the crackdown during Tuesday's opening session.
Aung San Suu Kyi called the allegations made by Gambia "misleading" during her opening statement.