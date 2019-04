ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ສູນ​ປິ່ນ​ປົວ​ໂຣກ​ອີ​ໂບ​ລາ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ

ບູເທັມໂບ ຂອງປະເທດ ຄອງໂກ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີອີກຄັ້ງນຶ່ງ

ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກລະບາດຊາວ ກຳມາຣູນ ຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມ

ການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ ຄັດ​ວາ,

ບ່ອນທີ່ພະນັກງານການແພດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຣກອີ

ໂບລາ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ,

ອີງຕາມການກ່າວຂອງຫົວໜ້າຕຳຫຼວດ ທ່ານ ພອລ ເອັນໂກມາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ

ພວກກະບົດ 4 ຄົນຖືກຈັບໄດ້.

ຮອງ​ເຈົ້າ​ເມືອງ ທ່ານ ແພັດ​ທ​ຣິກ ກຳ​ບາ​ເລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ

ທີ່ຈະຈູດສູນດັ່ງກ່າວໃນຂ້າມຄືນນັ້ນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້​ລາຍ​ງານ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກລະບາດວ່າ ທ່ານ ຣິເຈີດ ມູໂຊໂກ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານ

ມາ ເມື່ອມືປືນຫຼາຍຄົນຈາກກຸ່ມທະຫານບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຈູ່ໂຈມໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ.

ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ທີ່​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​

ໄວຣັສ ອີໂບລາ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນປະຫວັດສາດນັ້ນ ມີຄວາມສັບສົນ,

ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະຄັ້ງ ເມື່ອການປິ່ນປົວ ແລະ ວຽກງານການ

ປ້ອງກັນໄດ້ຖືກລົບກວນ. ການລະບາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີກໍລະນີທີ່ຖືກຢືນຢັນ

ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ເຖິງ 1,300 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 855 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ການລະ

ບາດໄດ້ຖືກປະກາດເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການ

WHO.

ທ່ານ ສິ​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເພາະວ່າພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດວ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ນຳເອົາໄວຣັສນັ້ນມາສູ່

ປະເທດ ຄອງໂກ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຕຳຫຼວດແມ່ນກຳລັງຊອກຫາພວກນັກໂຈມຕີນັ້ນ.

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ໃສ່​ສູນ​ປິ່ນ​ປົວ​ໂຣກ​ອີ​ໂບ​

ລາ ໂດຍພວກທະຫານບ້ານ ແລະ ພວກທີ່ບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນການຕອບໂຕ້ຂອງສາກົນຕໍ່

ການລະບາດນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດຫຼາຍ​ສິບ​ກຸ່ມ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຄອງ​

ໂກ.

Armed rebels attacked an Ebola treatment center Saturday near the Congolese city of Butembo, just hours after another attack at the center killed a Cameroon epidemiologist, a police official said.



One militia member was killed in the attack at Katwa hospital, where medical staffers are trying to contain an Ebola outbreak in the eastern part of the the Democratic Republic of Congo, according to Police Chief Paul Ngoma. He added that four other rebels were captured.



Deputy Mayor Patrick Kambale Tsiko said the attackers tried to burn down the center overnight.



The latest attack occurred after the World Health Organization (WHO) reported epidemiologist that Richard Mouzoko was killed Friday when several gunmen from a local militia stormed the hospital.



Violent acts have complicated efforts to contain the second most deadly Ebola virus outbreak in history, as the number of new cases increases each time treatment and prevention work is disrupted. The most recent outbreak has resulted in 1,300 confirmed and probable cases and 855 deaths since the outbreak was announced last August, the WHO said.



Tsiko said Friday's attackers were targeting foreigners because they incorrectly believed the foreigners had brought the virus to Congo. He said police were searching for the attackers.



The violence is the latest in a series of attacks on Ebola treatment centers by militiamen and those distrustful of the international response to the outbreak.



Dozens of rebel groups are active in eastern Congo.