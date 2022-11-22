ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ທີ່ກຳລັງຢ້ຽມຢາມໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາພັນທະມິດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ ວໍຊິງຕັນ ໃນພາກພື້ນທີ່ ຈີນ ກຳລັງຂະຫຍາຍອິດທິພົນທາງການທູດ ແລະ ເສດຖະກິດນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ເຟີດີນານ ມາຄອສ ຈູເນຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບທ່ານໃນການປ້ອງກັນກົດລະບຽບ ແລະ ກົດເກນສາກົນໃນຂະນະທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທະເລຈີນໃຕ້. ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດຕໍ່ກອງທັບ ຟີລິບປິນ, ກຳປັ່ນ ຫຼື ເຮືອບິນລັດຖະບານ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊ່ວຍປ້ອງກັນໂດຍ ສະຫະລັດ.”
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໄດ້ອ້າງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ ມະນີລາ 1951, ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນລວມທັງ ຟີລິບປິນ ແລະ ໄທ, ທີ່ກຳນົດເງື່ອນໄຂກົດເກນການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານນາງໄປ ຟີລິບປິນ ໃນອາທິດນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ເພື່ອພະຍາຍາມເອົາອົກເອົາໃຈຄູ່ຮ່ວມທີ່ສຳຄັນດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນບັນດາພັນທະມິດ 5 ສົນທິສັນຍາຂອງ ວໍຊິງຕັນ ໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກນັ້ນ, ຟີລິບປິນ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ ໄຕຫວັນ ທີ່ສຸດ ແລະ ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນສູນກາງຂອງແຜນການ ສະຫະລັດ ເພື່ອຍັບຢັ້ງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງທີ່ ປັກກິ່ງ ເຫັນວ່າເປັນແຂວງນຶ່ງທີ່ຍາກທີ່ຈະຄວບຄຸມ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ແລະ ທ່ານ ມາຄອສ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍໂຄງການໃໝ່ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໃນທົ່ວ ຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼື (EDCA) ລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງ EDCA ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ໃຊ້ສະຖານທີ່ໆໄດ້ຕົກລົງກັນໃນ ຟີລິບປິນ ສຳລັບການຝຶກຊ້ອມການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຊ້ອມທະຫານຮ່ວມກັນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານການໝຸນວຽນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ເພື່ອພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ. ທ່ານ ອອສຕິນ ຈະເດີນທາງໄປຕໍ່ ຊຽມຣຽບ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ສຳລັບກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ.
ຈາກນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ, ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ຈະເດີນທາງໄປເກາະ ພາລາວານ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ພຽງ 330 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງໝູ່ເກາະ ສແປຣັດລີ ທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ທີ່ ຈີນ ອ້າງເອົາກຳມະສິດທັງໝົດ ແລະ ສ່ວນນຶ່ງໂດຍ ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງຈະໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບການຕັດສິນຂອງສານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ປະຕິເສດການອ້າງກຳມະສິດທາງທະເລຂອງ ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ແລະ ກ່າວຢ້ຳເຖິງ “ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ວໍຊິງຕັນ ຕໍ່ການລຸກຂຶ້ນສູ້ເພື່ອກົດລະບຽບ ແລະ ກົດເກນສາກົນ.”
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ຍັງຈະພົບປະກັບບັນດາຊຸມຊົນຫາປາໃນເກາະ ພາລາວານ ເພື່ອກ່າວຢ້ຳເຖິງ “ຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ກ່ຽວກັບ ການຫາປາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ເປັນລະບຽບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ. ອີງຕາມດັດສະນີການຫາປາ IUU ນັ້ນ ຈີນ ແມ່ນຜູ້ກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບການຫາປາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບຽບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນ 152 ປະເທດທີ່ມີຊາຍຝັ່ງຕິດກັບທະເລ. ເອກະສານ IUU ແມ່ນດັດສະນີການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບຽບ.