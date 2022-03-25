ຣັດເຊຍພົບວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຖືກໂດດດ່ຽວຕື່ມຂຶ້ນໃນໝູ່ປະຊາຄົມສາກົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເວລາກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ມະຕິທວງໃຫ້ມົສກູຍຸຕິການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຢູເຄຣນໃນທັນທີ.
ໃນການລົງຄະແນນທີ່ມີ 140 ປະເທດເຫັນພ້ອມ 5 ປະເທດຄັດຄ້ານແລະ 38 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງນັ້ນ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ມະຕິທີ່ ນຳສະເໜີໂດຍຢູເຄຣນແລະໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີກ 80 ກວ່າປະເທດທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົກປ້ອງຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງພົນລະເຮືອນ ຕະຫຼອດທັງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມະນຸດສະທຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດ ແລະພວກນັກຂ່າວ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ທໍມັສ-ກຣີນຟິລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວວ່າ “ເວົ້າຮວມແລ້ວ ສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງແຂງຂັນ ຂອງສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຣັດເຊຍ - ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຕໍ່ວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ຮວມກັນແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ ພົນລະເຮືອນ ທີ່ພາກັນຫຼົບໜີຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະການເອົາບາດກ້າວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກສົງຄາມ ທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ ແລະເມື່ອຮວມກັນແລ້ວ ພວກເຮົາຂໍຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.”
ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນທີ 2 ມີນາຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີ 141 ປະເທດ ໄດ້ປະນາມການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວຖອນທະຫານຂອງຕົນ ອອກໄປໃນທັນທີ. ຫ້າປະເທດຈຸດຽວກັນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ມະຕິດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ມາດຕະການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ປະກອບມີ ຣັດເຊຍ ເບລາຣຸສ ເອຣິເທຣຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຊີເຣຍ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວປະເທດຕາເວັນຕົກ “ກົດດັນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ມະຕິດັ່ງກ່າວ.
ການລົງຄະແນນສຽງມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ກວ່າໆ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນ ທີ່ມີ 70 ກວ່າປະເທດໄດ້ຂຶ້ນຖະແຫຼງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນປະນາມການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການເປັນປໍລະປັກໃນທັນທີ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂຶ້ນໃນຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມຮ້າຍແຮງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຈຳນວນຜູ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ພາຍໃນເວລານຶ່ງເດືອນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຫຼົບໜີ ໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານແລ້ວ 3 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ແລະ 6 ລ້ານ 5 ແສນຄົນຫຼົບໜີໄປຈາກບ້ານເຮືອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດຢູເຄຣນເອງ.
ອົງການກອງທຶນເດັກສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຂອງພວກເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນທັງໝົດ ທັງຍິງແລະຊາຍ 4 ລ້ານ 5 ແສນຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໜີຍ້ອນໄພສົງຄາມ.
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