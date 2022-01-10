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ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 164 ຄົ​ນ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ຮູບ​ທະ​ນາ​ຄານ​​ທີ່ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນ​ອາ​ລ​ມາ​ຕີ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ 2022 ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເກີດ​​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່ຮຸນ​ແຮງ ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ເດັກ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 4 ປີ​ແມ່ນ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 164 ຄົນ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ 5,800 ຄົນໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ຄຸມ​ຂັງ.

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ປະ​ທ້ວງນັ້ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກັ​ສ​ຊິມ-​ໂຈ​ມາດ ຕໍ​ກາ​ເຢັບ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ເພື່ອອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຍິງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ເຕືອນ​.

ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ໂຊ​ຫວຽດຍັງ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປາບ​ປາມ​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ. ຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ໃນອົງສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຮ່ວມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ລະຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ຢູ​ໂຣບ​ເອ​ເຊຍ​ຫຼື​ຢູ​ເຣ​ຊຽນ ສະ​ໜອງ​ຕອບດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ຊ່ວຍ.

ການ​ປະ​ທ້ວ​ງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ​ລຸນ​ຫຼັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ແຕ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈໃນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຮູບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມັງ​ກອນ 2022 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​ຈູດ ​ໃກ້ໆ​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການ​ປົກ​ຄອງ ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນ​ອາ​ລ​ມາ​ຕີ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຍ້ອ​ນ​ມີ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ.
ຮູບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມັງ​ກອນ 2022 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​ຈູດ ​ໃກ້ໆ​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການ​ປົກ​ຄອງ ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນ​ອາ​ລ​ມາ​ຕີ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຍ້ອ​ນ​ມີ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ຕໍ່​ລາຍ​ການ This Week ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ABC ວ່າ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ “​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ ປົກ​ປ້ອງ​ສະ​ຖາ​ບັນຂອງ​ລັດ ແຕ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃນ​ວິ​ທີ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່​ໄດ້​ທຳການ​ປະ​ທ້ວງ​ແບບ​ສັນ​ຕິ ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຍົກ​ຂຶ້ນ ​ມາເຊັ່ນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ບາງ​ຢ່າງທາງ​ ດ້ານ​ການ​ເມືອງ.”

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕໍ​ກາ​ເຢັບຍຸບ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານແລະປົດທີ່​ປຶກ​ສາ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເນີ​ຊູ​ລ​ທັນ ນາ​ຊາ​ບາ​ເຢັບ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ຖາ​ນະ​ຫົວ​ໜ້າ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງປະ​ເທດ. ທ່ານ​ນາ​ຊາ​ບາ​ເຢັບໄດ້​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ເອກ​ກະ​ລາດຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ໂຊ​ຫວຽດ​ ແຕ່​ປີ 1990 ຈົນ​ຮອດ​ປີ 2019.

ນອກນັ້ນ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ທ່ານ​ກາ​ຣິມ ມັ​ສ​ຊີ​ມັອບ ອະ​ດີດຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຖານ​ສົງ​ໄສວ່າ​ເປັນບຸກ​ຄົນຂາຍ​ຊາດ. ທ່ານ​ມັ​ສ​ຊີ​ມັອບ​ອ​າ​ຍຸ 56 ປີ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຂ່າວກອງ ຈົນ​ເທົ່າ​ທ່ານ​ຕໍ​ກາ​ເຢັບ ​ປົດ​ລາວໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ​ນາງ​ເອ​ຣິ​ກາ ມາ​ຣັດ ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຢູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ​ນິວຢອກ​ໄທ​ມ໌​ວ່າ “ທ່ານ​ທໍ​ກາ​ເຢັບ​ໄດ້​ເອົາອະ​ທິ​ປະໄຕປະ​ເທດຂອງ​ທ່ານ ​ມອບ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍເພື່ອ​ແລກ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ແລະຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ລ້ຳ​ລວຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປ​ັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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