ລາວກາຍເປັນປະເທດເປົ້າໝາຍ ໃນການຮອງຮັບຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ໄທ ກັບຫວຽດນາມ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມການນຳເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວ ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ
ທ່ານ ທາຣາ ບົວຄໍາສີ, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ Green Peace ປະຈຳປະເທດໄທໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພາຍຫລັງທີ່ລັດຖະບານໄທກັບຫວຽດນາມໄດ້ມີຄຳສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແລະໃຫ້ຈຳກັດການນຳເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ ນັບແຕ່ກາງປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ໃນພູມີພາກດຽວກັນ ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການນຳຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລວມທັງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະລາວອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ອົງການ Green Peace ລາຍງານວ່າ ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີການສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກໄປທ່າເຮືອໃນແຂວງ ພະສີຫານຸ ຂອງກຳປູເຈຍ ໃນປະລິມານ 260 ໂຕນ ໃນແຕ່ລະເດືອນ. ສ່ວນລາວນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີລາຍງານທີ່ຊັດເຈນ ໃນການນຳເຂົ້າ ຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ກໍຕາມ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າ ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ ທີ່ເກີນຄວາມສາມາດໃນການກຳຈັດ ໃນປະລິມານເກີນກວ່າ 46,000 ໂຕນໃນປີ 2018 ທັງຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ເພາະໃນຊ່ວງປີ 2016-2018 ໄດ້ມີນຳຂີ້ເຫຍື້ອເຂົ້າມາໃນອາຊຽນ ຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ຫລືເພີ້ມຂຶ້ນ 171 ເປີເຊັນຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ນຳມາຜະລິດໃໝ່ ຫລື Recycle ໄດ້ທັງໝົດ ແລະເປັນມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທາຣາ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປີ 2559-2561 (2016-2018) ສະເພາະການນຳເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໃນອາຊຽນນີ້ ມາກກວ່າ 2 ລ້ານຕັນ, ເພີ້ມຂຶ້ນ 171 ເປີເຊັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະກັກໂດຍຂະບວນການຕ່າງໆ ມັນກໍຍັງຮັບມືໄມ້ໄຫວ ເພາະວ່າ ມັນກໍຈະມີການເລັດລອດເຂົ້າມາຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ໃນເມື່ອມັນມາເຢິຂະໜາດນີ້ ການຈັດການນີ້ ມັນທຳໄມ້ໄດ້ແນ່ນອນ ມັນກໍຈະເຫລືອຖິ້ມ.”
ນອກຈາກນັ້ນ ຈາກລາຍງານຜົນການກວດກາການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໃນລາວ ກໍຍັງພົບວ່າ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມີການລັກລອບນຳເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ, ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະສິນຄ້າ
ທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ທັງຍັງມີການລັກລອບປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນແລະສານເຄມີອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນປອນ ສີສຸລາດ
ປະທານຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການ
ຜະລິດກະສິກຳ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ ສະແດງອອກ
ຄືບາງໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະທຳມະຊາດ ບໍ່ມີສັນຍາສຳປະທານ ຍັງມີການລັກລອບນໍາເຂົ້າຈຳໜ່າຍ ແລະນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ເກີນຄ່າມາດຕະຖານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ ຍັງມີການນຳເຂົ້າ ຈຳໜ່າຍອາຫານທີ່ມີສານເຄມີປົນເປື້ອນ ສິນຄ້າປອມແປງໝົດອາຍຸ
ຈາກນອກປະເທດ ໄດ້ມີການລັກລອບປ່ອນນໍ້າເປື້ອນ ສານເຄມີອັນຕະລາຍລົງສູ່ແມ່
ນໍ້າລຳເຊ ເຮັດໃຫ້ສັດນໍ້າ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງຕາຍ.”
ທາງດ້ານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ (Land Information Working Group)
ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວລາຍງານວ່າ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະທຳມະຊາດໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ ຄື
ພື້ນທີ່ສໍາປະທານການປູກກ້ວຍຫອມຂອງບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພື້ນທີ່ໃນເຂດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອຸດົມໄຊ ແລະຫຼວງນໍ້າທານັ້ນຖືເປັນພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າບັນດານັກທຸລະກິດຈີນໄດ້ພາກັນລັກລອບນໍາເຂົ້າ ແລະ
ນໍາໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນໂຣກພືດເຖິງ 28 ຊະນິດ ກັບຢາປາບສັດຕູພືດອີກ 19 ຊະນິດ
ທັງຍັງນໍາໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງຜົນຜະລິດດ້ວຍນັ້ນກໍໄດ້ຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະພາບອະນາໄມ
ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ສັດນໍ້າ ສັດລ້ຽງ ທີ່ນາ ແລະພືດ
ຜົນຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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