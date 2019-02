ວີ​ຊາຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງແບບພິ​ເສດ​ ແມ່ນ​ອອກ​ໃຫ້​ໃຊ້​ໄດ້​ຕະ​ຫລອດ​ຊີ​ວິດ ສຳ​ລັບ​ນາຍພາ​ສາ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ ແລະ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ດ້ານ​ອື່ນໆ ທີ່​ເຮັດວຽກໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຍ້ອນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ວີ​ຊາ​ສຳ​ລັບ​ພວກນີ້ ແມ່ນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຍົກ​ຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມ​ປອດ​ໄພ​. ແຕ່​ວ່າ ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖອນ​ໂຕ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ກັບ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້, ມັນກໍຈະບໍ່​ມີ​ການ​ອອກວີ​ຊາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງແບບພິ​ເສດ ຫລື SIV ​ນີ້ ອີກຕໍ່​ໄປ​ ໃນ​ປີນີ້. Ramon Taylor, ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ລາຍ​ງານ​ມາ​ວ່າ ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ຢູ່​ກຸ່ມ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ. ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເມື່ອ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃກ້​ຈະສ້າງ​ແຜນສັນ​ຕິ​ພາບ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ​ໄດ້​ແລ້ວນັ້ນ ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກບໍ່​ແນ່ນ​ອນ​ໄດ້ປົກຄຸມຄວາມ​ຄິດຂອງ​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານປະ​ມານ ຫລາຍກວ່າ 19,000 ຄົນ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າຮັບ​ວີ​ຊາ​ຄົນ​ເຂົ້າເມືອງແບບພິ​ເສດ ຫລື SIV ຢູ່. ໂຄງ​ການ​ວີ​ຊາ​ທີ່​ໃຊ້​ມາ​ໄດ້​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ອອກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ໃນ​ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາງ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ຢ່າງ​ໜັກ ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການສືບ​ຕໍ່ ​ໄດ້​ຮັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຍ້ອນວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ້າວແຈນ​ນິ​ສ ຈຊິນວາ​ຣີ (Janis Shinwari) ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແບບ​ພິ​ເສດ ຫລື SIV ຄົນນຶ່ງ ​ເປັນ​ຜູ້​ຮ່ວມກໍ່​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ No One Left Behind ຫລື ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຈະຖືກ​ປະ​ປ່ອຍ​ລະ​ເລີຍໄວ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນສະ​ຫະ​ລັດເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄົນ ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່ທະຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່. ລາວເວົ້າ​ວ່າ ສັນ​ຍາ​ດ້ານ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແມ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕົກຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ສ່ຽງ​ໄພ​ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

ທ້າວ ຈຊິນວາ​ຣີ (Shinwari) ກ່າວ​ວ່າ

"ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມາ​ໜີ້ (​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໜີ້) ເພື່ອ​ຂ້າ​ຄົນ​ເມ​ຣິ​ກັນ. ທາງ​ທີ່​ງ່າຍ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຂ້າ​ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ໄດ້ [ກໍ​ແມ່ນ​ໂດ​ຍ​ຜ່ານ] ລ່າມ​ແປ​ພາ​ສາ ນາຍພາ​ສາ​ແບບ​ຂຽນເອົາ."

ອົງ​ການ "​Interpreters" ໄດ້​ບັນ​ທຶກ​ຂໍ້ຄວາມທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍທີ່ປະ​ສົບ​ໂດຍ​ພວກ​ລ່າມ​ແປ​ພາ​ສາ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ ແລະ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ທັບສະ​ຫະ​ລັດ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ທຶກ​ເວ​ລາ​ຄອງ​ຄອຍໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ​ແບບ SIV ນຳ. ບວ​ກ ໃສ່​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອອກຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ພວກ​ທີ່ໄດ້ຂໍ​ວີ​ຊານີ້ແລ້ວ ແລະ​ພວກ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບທີ່​ລັງເລໃຈ ບໍ່ຮູ້​ວ່າຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​.

ທ້າວ ໂຊ​ຟຽນ ຄານ (Sofian Khan), ຜູ້​ຮ່ວມ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອົງ​ການ Interpreters ກ່າ​ວ​ວ່າ

"ຄົນ​ພວກນີ້​ຍັງ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຫັ້ນ, ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຍັງ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແລະ ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຢູ່ ປະ​ເຊີນກັບ​ສະ​ພາບ​ຫລັງ​ສັງ​ຄາມ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນໝົດ​ໄປ​ເທື່ອ.”

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອອກວີ​ຊາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງແບບພິ​ເສດ 14,500 ອັນ ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2014 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ 3,500 ອັນ ທີ່​ອອກ​ໃຫ້ໃນ​ປີ 2018 ທີ່ຫາກໍຜ່ານ​ມານີ້. ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ງົບ​ປະ​ມານ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ແກ່​ 4,000 ຄົນ​ ​ໄດ້ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ໃຫ້​ເອົາ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ປີ 2019 ນີ້ ຍ້ອນ​ລະ​ບຽບ​ການ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບວີ​ຊາ​ແບບ SIV ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ຂັງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ຈັດ​ຕັງ​ປະ​ຕິ​ບັດມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ເພີ້ມ​ການກວດ​ກາ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ສອງ​ປີ​ກ່ອນເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ນາງ ເອ​ຣິນ ຊູ​ລີ​ວັນ (Erin Sullivan), ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຄົນ​ຂໍ​ວີ​ຊາທີ່​ອົງ​ການ HIAS ບອກວ່າ

"​ພວກ​ເຮົາກຳ​ລັງ​ເພີ້ມ​ຄວາມແຂງ​ແກ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ (ພວກ​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ ແບບ SIV) ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຢູ່​ທີ່ນີ້​ ແມ່ນຍິນ​ດີຕ້ອນ​ຮັບພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ ແຕ່​ວ່າ ຕາມ​ການຟັງ​ຂ່າວຈາກ​ແຫລ່ງ​ຕ່າງໆ ​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ເລື້ອງ​ແບບນີ້ ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ຂຶ້ນຢູ່, ຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ ຄົນ​ອື່ນ​ແມ່ນບໍ່​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເດີນ​ທາງມາ, ຄົນ​ທີ່​ຍັງຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ, ຂ່າວ​ນີ້ ແນ່ນອນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນແລະ​ຄວາມກັງ​ວົນ​ໃຈຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ໃດ​ນຶ່ງ."



ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ອອກວີ​ຊາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫລື SIV ເພີ້ມ​ອີກບໍ່ ໃນ​ປີ 2019 ບັດ​ນີ້ ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້

Special Immigrant Visas are a lifeline for Iraqi and Afghan interpreters and other professionals working for the U.S. government, who face credible threats as a consequence of their employment. These visas allow them to emigrate to the U.S. and safety. But as U.S. troop withdrawals from Afghanistan become a possibility, no new SIVs have been scheduled for this year. VOA's Ramon Taylor reports that thousands are in limbo.



With the U.S. nearing a possible peace plan with the Taliban, a feeling of uncertainty has swept over some 19,000 Afghans waiting for Special Immigrant Visas — or SIVs. The decade-old visa program is granted to locals working on behalf the U.S. government, who face threats due to the inherent risks of their jobs.



Afghan SIV recipient Janis Shinwari is co-founder of No One Left Behind, a U.S.-based group that helps those who have worked for the U.S. military during its mission. He says a peace agreement puts them at greater risk.



Janis Shinwari, Co-Founder, No One Left Behind said

"They can't come here (to the United States) to kill an American. The easiest way they will kill somebody who supports the U.S. troops in Afghanistan [is through] interpreters and translators."



"The Interpreters" documents the dangers faced by Iraqi and Afghan interpreters working for the U.S. military, along with long waiting times for SIVs. Coupled with the prospect of U.S. troop withdrawals from Afghanistan, applicants and would-be applicants are stuck.



Sofian Khan, Co-Director, The Interpreters said

"These guys are still out there, and that they're still experiencing the danger and the threat and the aftermath of a war that's not over."



Congress has authorized 14,500 SIVs for Afghan principal applicants since 2014, including 3,500 in fiscal year 2018. The Trump administration has expressed disappointment that its funding for 4,000 visas has been dropped from the 2019 budget because of a budgetary rule.



Meanwhile, several SIV holders have been detained en route to the U.S. since the Trump administration implemented measures to increase scrutiny of travelers two years ago.



Erin Sullivan, Case Manager, HIAS said

"We're reinforcing for them (SIV holders) that they are welcome here, that they have a lot of support, but hearing from the news that this kind of thing is going on, that there are other people who are not allowed to travel who are still overseas, definitely, I think, creates some confusion and worry."



Whether there will be any additional SIVs in 2019 is now up to the U.S. Congress.