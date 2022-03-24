ໃນຂະນະທີ່ ຊາວຢູເຄຣນ ລໍຖ້າການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ການເຈລະຈາ ກໍມີຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນອົງການ ສປຊ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາດ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍການອະພິ ປາຍຢ່າງຍືດຍາວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບຮ່າງຍັດຕິສອງສະບັບ ທີ່ຫາທາງຜ່ອນຄາຍວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍລ້ານຄົນລໍຖ້າອາຫານ ນ້ຳດື່ມແລະເຄື່ອງໃຊ້ດ້ານການແພດຫຼືໂອກາດເພື່ອທີ່ຈະຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ໄດ້ຖືກປິດລ້ອມ ຢ່າງປອດໄພ.
ທ່ານເຊີກີ ຄີສລີຊີຢາ (Sergiy Kyslytsya) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຢູເຄຣນປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວເຖິງສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ກຸມພາ ວ່າ “ຊາວຢູເຄຣນ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ສູນເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕະຫຼອດໄລຍະເດືອນນີ້: ເຍົາວະຊົນແລະຜູ້ເຖົ້າ ແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ ພົນລະເຮືອນ ແລະທະຫານ ພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍ້ອນຣັດເຊຍ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໂຈມຕີ - ໂຈມຕີຢູເຄຣນ, ໂຈມຕີສັນຕິພາບ, ໂຈມຕີພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ. ທຸກໆວັນຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ສະ ຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມເລື້ອຍໆ.”
ຕົວເລກແມ່ນຫຼວງຫຼາຍ. ພຽງນຶ່ງເດືອນເທົ່ານັ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ 3 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ 6 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຖືກພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ ພາຍໃນປະເທດຢູເຄຣນ. ອົງ ການດັ່ງກ່າວກະປະມານວ່າ 12 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດຕ້ອງການການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ. ສະຖານະການກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ ໃນແຕ່ລະມື້.
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງຍັດຕິສອງສະບັບ ຢູ່ ຕໍ່ໜ້າເຂົາເຈົ້າ. ທັງສອງຍັດຕິນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ, ບັນດາພະນັກງານຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະພະນັກງານການແພດ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ຊັດແຈ້ງແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງ: ຄືສະບັບທີນຶ່ງລະບຸ ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຮຸກຮານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ຍຸຕິປະຕິບັດການຂອງຕົນຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ ສະບັບທີສອງ ບໍ່ລະບຸຊື່ຜູ້ຮຸກຮານ ແລະສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ຄືຢູເຄຣນ ຊຶ່ງຖືກໂຈມຕີ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ ກັບຜູ້ທີ່ທຳການໂຈມຕີ.
ປະເທດເມັກຊິໂກ ແລະຝຣັ່ງ ພ້ອມກັບຢູເຄຣນ ລວມຢູ່ໃນ 25 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຮ່າງຍັດຕິ ທີ່ລະບຸຊື່ ຣັດເຊຍ ແລະຮ່າງຍັດຕິຂອງພວກເຂົາ ມີຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.
ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ເປັນຜູ້ຮ່າງຍັດຕິສະບັບທີສອງ.
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