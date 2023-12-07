ສູນກາງຂອງແຮງດຶງດູດ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປສູ່ຝ່າຍຂວາຢ່າງພິສູດໄດ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການເອພີ.
ການໂຕ້ວາທີ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງໃນຕອນນີ້ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຫຼາຍມາດຕະການທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກີດກັນພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງການເມືອງ.
ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກການເມືອງ ທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດຂໍ້ຕົກລົງເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ນັ້ນແມ່ນກຳລັງຈະໝົດເວລາເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັນ. ຜົນຕາມມາຂອງຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້. ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດຖະສະພາໄດ້ຢືນຢັດ ຕໍ່ມາດຕະການເຂດຊາຍແດນທີ່ເຂັ້ມງວດນັ້ນ ເປັນການຕອບແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການອະນຸມັດເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ຢູເຄຣນ.
ການຢຸດບໍ່ໄປບໍ່ມາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ກີຢິບ ມີຄວາມສ່ຽງໃນຂະນະທີ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າປີທີສອງ.
Washington’s center of gravity on immigration has shifted demonstrably to the right. The immigration debate is now focused on measures meant to keep migrants out as Republicans sense they have the political upper hand. A bipartisan group of senators tasked with finding a U.S.-Mexico border deal this week is running out of time to reach an agreement. The consequences of failure stretch far beyond the southern border. Congressional Republicans are insisting on tougher border measures as their price for greenlighting billions of dollars in additional aid to Ukraine. The stalemate puts the future of U.S. military assistance to Kyiv at risk as Russia’s invasion of Ukraine nears the two-year mark.