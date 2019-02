ທ່າ​ນ​ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີສ໌, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງຈາກ​ລັດ​ເວີ​ມັນ, ເປັນ​ຄົນ​ສຸດ​ທ້າຍທີ່​ລົງສູ່​ສະ

​ໜາມ​ສະ​ໝັກແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ທີ່ນັບ​ມື້ ນັບຄັບໜາ​

ແໜ້ນ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໃນ​ປີ 2020 ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້​. ທ່ານ​ແຊນ​ເດີສ໌ ແລະສະ​ມາ

ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນດັ່ງ​ກ່າວ ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ຫາ​ສຽງ​

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນແນວ​ຄິດ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ,

ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ແລະ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ໃນທາງ​ຕອບ​ກັບ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ

ທ​ຣຳ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ວ່າ ພາ​

ກັນ​ກ້າວລົງໄປສູ່​ເສັ້ນ​ທາງຂອງ​ລັດ​ທິ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ, ສ້າງຕັ້ງ​ເວ​ທີ​ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​

ການ​ໂຕວາ​ທີ​ໃນ​ດ້ານອຸ​ດົມ​ການ​ອັນ​ໃຫຍ່ໆ ໃນ​ປີ​ໜ້າ​ນີ້. ນັກ​ຂ່າວແຫ່ງ​ຊາດຂອງ ວີ​ໂອ

​ເອ ຈິມ ມາ​ໂລນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເພີ້ມ​ເຕີມຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມ​າ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​

ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ຈາກ​ທ່ານ​ນາງ​ຄາ​ມາ​ຣາ ແຮ​ຣຣິ​ສ ໄປ​ເຖິ​ງ​ທ່ານ​ຄໍ່​ຣີ ບຸກ​ເກີ, ເຖິງ​ທ່ານ​ນາງ​ເອ​ລີ​ຊາ​

ເບດ ວາ​ຣັນ, ບັນ​ດາ​ຜູ້ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນເປັນ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຈາກ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ

ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ.

ທ່ານ​ນາງ​ເອ​ລິ​ຊາ​ເບດ ວາ​ຣ​ຣັນ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ກ່າວ​ວ່າ

“ພວກ​ເອົາ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຄັງ​ນີ້​ໄດ້, ຈົ່ງ​ພາ​ກັນມີຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນ​ທີ່ຍິ່ງ​

ໃຫຍ່,ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ໜັກ ແລະ​ເອົາ​ໄຊ​ຊະ​ນະໃຫ້​ໄດ້.”

ທ່ານ​ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີສ໌, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ມັນ ທີ່​ສົມ​ຍາ​ນາມ​ຕົນ​ເອງວ່າ​

ເປັນເດ​ໂມແຄ​ຣັດແບບສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ ເປັນ​ຄົນຫ​ລ້າ​ສຸດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສະ​ໜາມການແຂ່ງ​

ຂັນ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

ທ່ານ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ທີ່​ເປັນ​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພັກ​ໃດກ່າວ​ວ່າ “ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​

ຫາ​ສຽງຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບສ້າງ​ຕັ້ງລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ຜົນ

​ດີ​ແກ່​ຫຼາຍ​ຄົນ, ບໍ່​ແມ່ນ​ໃຫ້​ແຕ່ຄົນ​ຈຳ​ນວນໜ້ອຍ.”

ພະ​ລັງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ຍັງສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​

ພາ​ທີ່​ສັງ​ກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຄົນ​ໃໝ່ ເຊັ່ນ​ວ່າ​ ທ່ານ​ນາງ​ອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດ​ຣຍ ໂອ​ກາ​ຊິ​

ໂອ-ກໍ​ຣ​ເຕ​ສ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່ຊຸກ​ຍູ້ໃຫ້​ມີແຜນໃໝ່​ເພື່ອ ການກວດ​ລ້າງ​ເລື້ອງ

​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ທ່ານ​ນາ​ງ​ໂອ​ກາ​ຊິ​ໂອ-ກໍ​ຣ​ເຕ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ແທ້ໆ ທີ່​ພວກ​

ເຮົາ​ພາ​ກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດນີ້ຂ້າມ​ຜ່ານໄປ​ສູ່​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະບໍ່​ຖືກ​ດຶງ

​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ທາງ​ຫຼັງ ໂດຍ​ອະ​ດີດ​ຂອ​ງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ແຕ່​ວ່າ​ການ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ແຜນການ​ກ້າວ​ອອກ​ໄປ​ໄກໆຈາກ​ປັດ​ຈະ​ບັນ ໃນ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ

​ລ້ອມ, ເກັບ​ພາ​ສີແກ່​ຜູ້​ຮັ່ງ​ມີ ແລະການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາໂ​ຄງ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ສ​ະ​ໝັກ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກຳ​ລັງ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ໂຈມ​

ຕີ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ແລະ​ຈາກ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນ​ການ​

ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່ພຽງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຍັງມີ​ຄົນທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​

ທິ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມມາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແມ່ນ​ແຕ່ຢູ່​ໜີ້, ​ໃນສະ​ຫະ​ລັດນີ້. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ອີກຂໍ​ບອກ​ທ່ານ ອີກເທື່​ອນຶ່ງວ່າ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກໍ​ຈະ​ເວົ້າໃຫ້ຄົນ

​ທັງ​ໂລກ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມຈັກ​ເທື່ອ, ຈະບໍ່ເປັນ,

ບໍ່ເປັນຈັກ​ເທື່ອ​ເລີຍ.”

ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເ​ປ​ໂລຊີ ປະ​ທ​ານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີທີ່ມີລັກ​ສະ​ນະ​

ຄຶກ​ຄື້ນ​ຢູ່ນີ້ ແມ່ນເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງການ​ເປັນ​ພັກນຶ່ງ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່.

ທ່ານ​ນາງ​ ເປ​ໂລ​ຊີ ກ່າວ​ວ່າ “ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບທຸກ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ

ບໍ່​ຈ້ຳ​ກາ​ໝາຍໃສ່​ແກ່​ຜູ້​ໃດ ​ທັງສິ້ນ. ພວກ​ເຮົາບໍ່​ແມ່ນ​ຫີນກ້ອນ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດຽວ​ທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເປັນແນວນັ້ນ ແລະ​ມີ​ໃຜ​ແດ່​ທີ່ຢາກຈະນຳ​ພາ​ພັກ ທີ່​ຖືກ​ຄົນ​ເວົ້າ​ກັນ

​ວ່າ​ເປັນ​ແບບນີ້.”

ພວກ​ສັງ​ກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ມາ​ແຕ່ດົນນານວ່າ ມີ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດ້ານ​ແນວ

​ຄິດແລະ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ກັນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ພັກ, ອີງ​ຕາມ​ນັກ​ວິ​ເຄາະເຫດ​ການ, ທ່ານ​ແລ​ຣ​ຣີ

ຊາ​ບາ​ໂຕຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

ທ່ານຊາ​ບາ​ໂຕກ່າວ​ວ່າ “ນັກ​ຕະ​ຫລົກ ວິ​ລ ໂຣ​ເຈີ ເວົ້າ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນຊຸມ​ປີ 1920

ພຸ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້. ລາວເວົ້າ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້ສັງ​ກັດຢູ່​ໃນພັກ​ການ​ເມືອງ​ໃດໆ

ທັງ​ສິ້ນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ. ແລະ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ເຫັນສິ່ງ​ນັ້ນ ຄືນອີກ​. ມີ​ຫຼາຍ

​ພາກ​ສ່ວນ​ຢູ່​ໃນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ລ້ວນ​ແລ້ວແຕ່ມີຜູ້​ສະ​

ໝັກຄົນ​ນຶ່ງ ຫຼືສອງ ຫຼື​ສາມ ຄົນ​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​.”

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດເອົາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກໍຈະ​ຊອກ​ຫາ​ຄຸນ​ລັກ​ສະນະ​ສະ​ເພາະ ໃດ​ນຶ່ງ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ພັກ​ເພື່ອໄປ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນ​ປະ

​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໃນປີ​ໜ້າ​ນີ້, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ນາງ​ອີ​ເລນ ຄາ​ມາກຄ໌.

ທ່ານ​ນາງ​ຄາ​ມາກຄ໌ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ບ​ຣຸກ​ຄິ້ງກ່າວ​ວ່າ “ຄິດ​ວ່າເຂົາ​ເຈົ້າ​ໜຸ່ມ ແລະ​ກໍ

ຫ້າວ​ຫັນ ແລະກໍ​ມີຄວາມ​ແຂັງ​ແກ່ນ​ພໍ ທີ່​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ປະ​ເທດ

ຊາດກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ຢູ່. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເບິ່ງຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັບ ​ດໍ​

ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແທ້ໆ.”

ແຕ່​ວ່າ​ສະ​ມາ​ຊິກພວກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈະມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກເລືອກ​

ຕັ້ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີນັ້ນ ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ, ອີງ​ຕາມທ່ານ​ຈິມ ແຄ​ສ​ເລີ​ຣ

ຈາກອົງ​ການ​ເທີດ​ເວີ​ລ.

ທ່ານແຄ​ສ​ເລີ​ຣ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້​າ​ຫາກ​ຜູ້​ສະ​ໝັກເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ອຽງ​ໄປ​ທາງ​ຊ້າຍ​ຫຼາຍ​ໂພດ

ໂດຍ​ມີ ນະ​ໂຍ​ບາບ​ປະ​ເພດ​ດຽວ​ກັຍ​ກັບ​ທ່ານ​ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີສ໌​ນັ້ນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​

ວ່າ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ທ່ານ​ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ເສຍໄຊ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ

​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດດອກ​ວ່າ ຈຸດນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່ພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຫຼາຍຄົນ​ພາ​ກັນ

ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າກໍ​ບໍ່​ຄິດດອດ​ວ່າມັນ​ເປັນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​

ກ້າວ​ໄປ​ຫາ ເມື່ອ​ເວົ້າເຖິງ​ດ້ານການ​ເມືອງ.”

ສ່ວນອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ບາຍ​ເດິນ ແລະ​ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງນະ​ຄອນນະ

​ຄອນ​ນິວຢອກ, ທ່ານ​ໄມໂຄ​ລ ບ​ລຸມ​ເບີກ, ທັງ​ສອງ​ທ່ານນີ້ມີນ​ະ​ໂຍ​ບາຍປານ​ກາງ, ສາ​

ມາດທີ່​ຈະ​ລົງ​ສະ​ໜາມແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງພັກ​ເດໂມ

​ແ​ຄ​ຣັດໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້ໆ​ນີ້ດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ການຮັບ​ຮອງວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີທີ່​ມີ

​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາ ​ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ເລີ້​ມ​ໃນ​ຮອບ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

[Vermont Senator Bernie Sanders is the latest entrant into the increasingly crowded Democratic presidential field for 2020. Sanders and several other Democrats in the race advocate progressive views on key issues like the economy, the environment and health care. In response, President Donald Trump and several Republicans have charged that the Democratic Party is headed down the road of socialism, setting the stage for what could be a major ideological debate next year. VOA National correspondent Jim Malone has more from Washington.]]



From Kamala Harris to Cory Booker to Elizabeth Warren, Democratic presidential contenders are getting voters fired up on the campaign trail.



"We can win this fight! Dream big, fight hard and win!"



Vermont Senator Bernie Sanders, a self-described Democratic Socialist, is the latest to join the Democratic field



"Our campaign is about creating a government and an economy that works for the many, not just the few."



That progressive energy is also evident with new Democratic members of Congress like New York Representative Alexandria Ocasio-Cortez, pushing a sweeping new environmental plan.



"And I am so incredibly excited that we are going to transition this country into the future and we are not going to be dragged behind by our past."



But the Democrats' emphasis on far-reaching plans for the environment, taxes on the wealthy and expanding government health care programs is drawing fire from Republicans and from President Donald Trump on the campaign trail.



"Yet there are those trying to implement socialism right here in the United States. So I again say to you, and I say it for the world to hear, America will never be a socialist country. Never. Never."



House Speaker Nancy Pelosi says the lively debate is all part of belonging to a broad party.



"Welcome to the Democratic Party. We are not a rubber stamp for anybody. We are not a monolith. We never have been, and who would want to lead a party that would be described that way."



Democrats have long had a reputation for ideological splits and infighting, says analyst Larry Sabato.



"The humorist Will Rogers said it best, way back in the 1920's. He said, I belong to no organized political party. I am a Democrat.' And we are seeing that again. There are so many factions in the Democratic Party and they are all being represented by a candidate or two or three."



Democratic voters will be looking for certain qualities as they choose a presidential nominee next year, says Elaine Kamarck.



"Kind of young and aggressive and has enough gravitas to deal with the challenges in front of the country. They are going to be looking at somebody who is really unlike Donald Trump."



But many Democrats will be most interested in finding a candidate who can beat the president, says Jim Kessler.



"If a candidate goes too far left with a Bernie Sanders-type agenda, I think that candidate is vulnerable to losing to Donald Trump, and I do not think that is where a lot of Democrats are substantively and I don't think that is where they are politically."



Former Vice President Joe Biden and former New York City Mayor Michael Bloomberg, both centrists, could join the Democratic presidential field in the near future, ensuring a lively debate in the upcoming primaries.