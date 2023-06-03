ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫລືໂດຣນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນປະຈຳເຂົ້າໃນການລົບຢູ່ໃນສົງຄາມ, ໃນການບັງຄັບໃຊ້ ກົດຫມາຍ ແລະໃນດ້ານກະສິກໍາ. ດຽວນີ້ ທຸລະກິດໃນສະຫະລັດໃຊ້ມັນ ນັບມື້ ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຂົນສົ່ງເຂົ້າໜົມຄຸກກີ້ ແລະກາເຟ ໄປໄວ້ໜ້າປະຕູເຂົ້າເຮືອນຂອງທ່ານ. Julie Taboh ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍການເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນ ... … ເຂດຊານເມືອງທາງພາກ ຕາ ເວັນອອກຂອງລັດເວີຈີເນຍແຫ່ງນີ້.
ເຄື່ອງທີ່ຊື້ມາຈາກຮ້ານຄ້າກຳລັງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຄອບຄົວທ່ານບາວໂດຍໃຊ້ໂດຣນ.
ທ່ານແຊດ ບາວ (Chad Baugh), ລູກຄ້າຂອງຮ້ານວອລມາດທ໌ (Walmart) ເວົ້າວ່າ: “ມັນສະດວກ ທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຮົາທີ່ມີລູກຝາແຝດ. ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເພີ່ມຫລາຍ ເພື່ອໄປຂົນມັນ ແລ້ວກໍເອົາມັນເຂົ້າໃສ່ລົດມາ."
ທ່ານບາວສັ່ງສິນຄ້າຂອງຕົນ ໃນທາງອອນໄລນ໌ ຈາກຮ້ານ Walmart ຊຶ່ງເປັນຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຮ້ານນຶ່ງຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຮືອນທ່ານນັ້ນ ...
ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຖ້ຽວ ໂດຍການໃຊ້ໂດຣນ ໄປໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ ບໍລິສັດໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານຟີລິບ ວອລເລັດສ໌ (Phillip Wallace) ເປັນຜູ້ອໍານວຍການຮ້ານ Walmart, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລັດຖະບານກາງ. ທ່ານໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: "ໂດຣນ, ພວກມັນເຮັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂສອງສາມຢ່າງ ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກໍານົດໄວ້ນັ້ນແທ້ໆ. ນຶ່ງແມ່ນ ໃນເລື້ອງປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງມັນ, ພວກມັນໄວ ແທ້ໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນກໍມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງຫຼາຍ.”
ບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ການບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂດຣນອັບ (DroneUp) ເພື່ອຂົນເຄື່ອງຂອງຕົນ ທີ່ຖືກສັ່ງເປັນຈຳນວນຫລາຍໄປສົ່ງ.
ການບໍລິການຈັດສົ່ງໂດຍໂດຣນມີຄວາມເຫມາະສົມເປັນການສະເພາະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ອາ ໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.
ໂດຣນຢຸດຈຶ້ງຢູ່ສູງກວ່າໜ້າດິນປະມານ 25 ແມັດ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຫຼຸດຜ່ອນລະດັບສຽງນອງນັນລົງໄດ້.
ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ, ບໍລິສັດ DroneUp ເວົ້າວ່າ ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ວາງອອກໂດຍອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ ຫລື FAA.
ທ່ານແອນໂທນີ ວີທອນ (Anthony Vittone) ເປັນຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ DroneUp. ທ່ານລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ FAA ໄດ້ເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຈີ ຂອງໂດຣນ ກ້າວໜ້າໄປ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ນຳທັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາມຸ້ງຫນ້າໄປ."
ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ວີໂອເອນັ້ນ ອົງການ FAA ກ່າວວ່າ ໃນເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້, ອົງການດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນເອົາຂໍ້ມູນໃນການລະບຸຄວາມເປັນຕົວຕົນແບບທາງໄກ ອອກຂ່າວໃຫ້ຄົນຊາບ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳ ຄັນທີ່ກ້າວໄປເຮັດໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄົນຂັບພາຫະນະໄດ້.
ທ່ານນາງມີຣຽມ ແມັກແນບ (Miriam McNabb) ເປັນບັນນາທິການຂອງອົງການຂ່າວ ໂດຣນໄລຟ໌ (Dronelife) ຊຶ່ງເປັນເວັບໄຊທ໌ຂ່າວກ່ຽວກັບໂດຣນທີ່ໃຊ້ໃນການຄ້າ. ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: "ການເອົາໂດຣນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້ານຳ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍຢູ່ໃນ FAA. ພວກເຮົາສົນທະນາຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ວ່າ ທ່ານຈະເອົາໂດຣນເຊື່ອມເຂົ້າໄປ ໃນລະບົບການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງອາກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນີ້ ໄດ້ຄືແນວໃດ."
ຊຶ່ງເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້.
ທ່ານແຊດ ບາວ (Chad Baugh), ລູກຄ້າຂອງຮ້ານ Walmart ເວົ້າອີກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການບິນພາຫະນະທຸກຢ່າງ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄົນຂັບໃນອະນາຄົດ ຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນແທ້ໆ. ເມື່ອມີບໍລິສັດເຂົ້າມາຂາຍທາງອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ທ່ານກໍ ຈະສາມາດສັ່ງເອົາສິນຄ້າ ມາສົ່ງຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະປອດໄພ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
Drones are routinely used in warfare, law enforcement and agriculture. Now more and more U.S. businesses are using them to deliver cookies and coffee right to your front door. VOA’s Julie Taboh has more.
Something unusual is happening in this …
… Eastern Virginia suburb.
Groceries are being delivered to the Baugh ((Baw)) family, via drone.
Chad Baugh, Walmart Customer: “It's super convenient for us, having twins. We don't have to spend the extra time of loading them up, loading them in the car.
Baugh ordered his goods online, from a nearby Walmart ...
one of America’s largest retailers.
Which made more than 6,000 deliveries via drone to its customers last year.
Phillip Wallace is Walmart’s Director of Federal Government Affairs. He spoke with VOA via Skype:
“Drones, they really check a couple of different boxes. One, in terms of their efficiency and effectiveness, they're really quick. Also, they're very sustainable.”
The company uses a service called DroneUp to deliver the bulk of its orders.
Drone delivery services are especially suited for people living in rural areas and adults who are older or have mobility issues.
The drone stays about 25 meters above ground, which helps with privacy and reduces the noise level.
But the main challenge, DroneUp says, is the strict regulations imposed by the Federal Aviation Administration.
Anthony Vittone ((vee-TONE)) is the chief operating officer of DroneUp. He spoke with VOA via Skype:
“I think the FAA has done a great deal to advance drone technology, but it has not kept up with where we're headed.”
In a statement to VOA, the FAA said that in September, it will require drones to broadcast Remote Identification information, a major step toward enabling Unmanned Traffic Management.
Miriam McNabb is an editor at Dronelife, a commercial drone news site. She spoke with VOA via Skype: “Drone integration is a very big topic at the FAA. We're talking about issues of how you integrate drones into the existing air traffic control systems."
Which is good news for consumers.
Chad Baugh, Walmart Customer: “I think the whole unmanned aviation in the future is really going to be beneficial to everyone. As more companies come online, you’re going to be able to get your products to your house faster and safer.”