ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຈີນກັບຟີລິບປິນ ກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງ ເລື້ອງດິນແດນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນຂະນະທີ່ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຟີລິບປິນເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມືໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບສະຫະລັດຕື່ມຂຶ້ນ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວ.
“ສິ່ງທີ່ຈີນເຮັດໄປນັ້ນ ແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ຟີລິບປິນຕົກຢູ່ໃນທ່າທີທີ່ຕົນບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້ໂດຍປາສະຈາກຕໍ່ການສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍລະຫວ່າງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນ ຟີລິບປິນໃນເວລານີ້ ຈຶ່ງດຳເນີນການໃນຫຼາຍໆທາງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈັສຕິນ ບາກີຊານ ນັກວິເຄາະດ້ານພູມີສາດການເມືອງທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ມະນີລາ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ວີໂອເອທາງໂທລະສັບ.
ການຂັດແຍ້ງເທື່ອຫຼ້າສຸດ ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງທັບຟີລິບປິນ ໄດ້ກ່າວຫາກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນວ່າ ເຂົ້າແຊກແຊງໃນຕໍ່ກຳປັ່ນຂົນສຳພາລະຂອງຕົນແລະໃຊ້ທໍ່ສີດນ້ຳ ສີດເຂົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຂອງຟີລິບປິນ.
ມະນີລາກ່າວເຖິງການກະທຳຂອງຈີນວ່າ “ເກີນຂອບເຂດ ແລະກ້າວລ້າວ” ໃນຂະນະທີ່ປັກກິ່ງຢືນຢັດວ່າ ຕົນໄດ້ໃຊ້ “ການຢັບຢັ້ງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.”
ຈຸດສູນກາງຂອງການຍັດແຍ້ງ ແມ່ນກຳປັ່ນລົບສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຊື່ Sierra Madre ທີ່ຟີລິບປິນຕັ້ງໃຈຈອດໄວ້ທີ່ຫາດໂທມາສທີ 2 ເພື່ອເປັນຄ້າຍທະຫານຂອງຕົນສຳລັບປົກປ້ອງດິນແດນທີ່ຕົນອ້າງເອົາກຳມະສິດ. ຫາດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຟີລິບປິນ ແລະມະນີລາໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນໄປສັບປ່ຽນປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃຫ້ມະນີລາ ຖອນກຳປັ່ນຂອງຕົນອອກໄປ ແຕ່ຟີລິບປິນໄດ້ປະກາດວ່າຈະຕ້ານຢັນ ຖ້າຈີນຫາກພະຍາຍາມ ທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງຍ້າຍກຳປັ່ນ Sierra Madre ອອກໄປ.