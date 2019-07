ບໍ່ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ອີຣ່ານ ຈະຫັນກັບຄືນມາ ເຈລະຈາ ເລື້ອງນິວເຄລຍ ຄືນໃໝ່

ອີຣ່ານໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ມີທາດຢູເຣນຽມລະດັບ ຕໍ່າເກີນກຳ

ນົດ ຢູ່ໃນສາງ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດປະລິມານທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ວ່າໃຫ້ມີ ຕາມຂໍ້​ຕົກ​ລົງ

ລະຫວ່າງຊາດ ປີ 2015. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ ​ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ພວກ

ປະເທດ ທີ່ຮ່ວມລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ໃຫ້​ການ​ບັນ​ເທົາຕໍ່ອີຣ່ານ ຈາກການ

ລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ພະແນກ​ພາ​ສາເຄີດຂອງວີໂອ ເອ ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຜົນສະ

ທ້ອນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາບົດບາດຂອງອີຣ່ານ ກັບ ນັກຊ່ຽວຊານສອງທ່ານ ດັ່ງ ຊະລາຕິ

ກາ ໂຮກ ມີບົດສະຫລຸບວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າລົມກັນແນວໃດ ຊຶ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະ

ອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາວາດ ຊາຣີຟ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນຜ່ານ

ມາວ່າ ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສິດທິຂອງຕົນທີ່ມີໄວ້ໃຫ້​ ຢູ່ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທີ່ລັດ

ຖະບານທ່ານທຣຳໄດ້ປະຖິ້ມໄປ ໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຊາວາດ ຊາຣີຟ ລັດ

ຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານກ່າວວ່າ:

“ອີຣ່ານໄດ້​ກາຍ​ຂີດ​ກຳ​ນົດ 300 ກິໂລກຣາມດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດໄປນັ້ນ. ພວກ

ເຮົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ແລ້ວກໍໄດ້ປະຕິບັດ ໄປ. ພວກເຮົາ

ໄດ້ພິຈາລະນາ ເຖິງສິດທິຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງ ສາກົນ.”

ບັນດາຜູ້ນຳອີຣ່ານ ພວມພະຍາຍາມ ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ຕໍ່​ລອງ ໃນການດີ້ນຮົນຂອງ ເຂົາເພື່ອ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບ​ການ​ບັນ​ເທົາຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ນາງແຄເທີຣີນ

ບາວເອີ້ ນັກວິເຄາະ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍຕາເວັນ​ອອກໃກ້ ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຊຶ່ງທ່ານ

ນາງກ່າວກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ວ່າ:

“ມັນບໍ່ຈຳເປັນວ່າ ພວກເຂົາກຳລັງຫາທາງທີ່ຈະສົ່ງອອກ ທາດຢູເຣນຽມລະດັບ ຕໍ່າ

ຂອງເຂົາ ພວກເຂົາຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັນ​ເທົາບາງຢ່າງ ທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ຊຶ່ງ​ການ​ຕໍ່​ລອງບາງຢ່າງ ແລະກໍຫວັງວ່າ ມັນຈະມີຄວາມ

ໝາຍວ່າ ຈະໄດ້ມີການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ນັ້ນຈະມີຂຶ້ນໃນ

ໄວໆນີ້.”

ລັດຖະບານ​ທ່ານທຣຳ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ​ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງ ໜັກ

ຕໍ່ອີຣ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນເປ້ຍລ່ອຍ ເສດຖະກິດຂອງເຂົາ ທັງບັງຄັບໃຫ້ ເຂົາກັບຄືນ

ມາເຈລະຈາ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ

ເຫັນວ່າ ບໍ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນ. ມີທ່າທາງວ່າ ອີຣ່ານຈະບໍ່ຢາກເຮັດ ແນວນັ້ນ ໃນອະນາຄົດອັນ

ໃກ້ນີ້ ອິງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງນັກວິເຄາະ ອາລັນ ມາ-ກັອສກີ ຈາກສູນກາງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສາຍພົວພັນອີຣ່ານກັບສະ​ຫະ​ລັດ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອີຣ່ານ ມີຊ່ອງທາງພໍ ຊຶ່ງຈະບໍ່ພາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວນັ້ນໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທ່ານທຣຳ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາຫວັງ

ຢາກໃຫ້ທ່ານທຣຳ ປາໄຊໃນປີ 2020 ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ມີ ການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ສົດໄສ

ໃໝ່.”

ທ່ານ ມາຄັອສກີ ກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນການເສຍໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ ສຳລັບອີຣ່ານ ທີ່ຈະກັບ

ຄືນມາເຈລະຈາໃໝ່. ເບິ່ງຊົງອີຣ່ານຈະຢູ່ໃນທ່າເກາະຜິດຫລາຍກວ່າ ເຊັ່ນການປະ

ກອບອາວຸດ ໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕີໃນເຢເມັນ ແລະທຳການໂຈມຕີ ໂດຍຜ່ານຝ່າຍທີ

ສາມເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທ່ານ ມາກັອສກີ ເວົ້າຕື່ມວ່າ:

“ການໃຊ້ຕົວແທນ ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ອີຣ່ານມັກທີ່ສຸດ ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການລົງໂທດ

ແລະຕໍ່ນະໂຍບາຍອື່ນໆຂອງສະຫະລັດທີ່ອີຣ່ານບໍ່ມັກ ເພາະວ່າມັນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຂົາພໍໃຈໃນການປະຕິເສດ.”

ທັງສະຫະລັດແລະອີຣ່ານຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ມັກສົງຄາມ. ປະທານາທິບໍດີ ສະ ຫະລັດ

ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກກົດດັນ ໂດຍພວກທີ່ຢາກຕອບໂຕ້ ດ້ວຍ ການທະຫານ ຕໍ່

ການເກາະຜິດຂອງອີຣ່ານ ແລະພວກທີ່ຊຸກຍູ້ ຢາກໃຫ້ມີການ ຜ່ອນເບົາລົງ. ທ່ານທຣຳ

ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຟ້າວຟັ່ງໃນການໂຕ້ຕອບໂດຍເວົ້າວ່າ:

“ການລົງໂທດແມ່ນຍັງມີຢູ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮີບຮ້ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຟ້າວ

ບໍ່ຟັ່ງກັບອີຣ່ານ. ຖ້າເຈົ້າຟ້າວ ເຈົ້າຈະມີບັນຫາເອງ.

ພວກນັກວິເຄາະທັງຫລາຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ການລົງໂທດນີ້ ຈະໄດ້ຜົນ

ຫລືເຫັນຜົນເມື່ອໃດ. ທ່ານມາກັອສກີໄດ້ຊີ້ອອກມາໃຫ້ເຫັນວ່າ ອີຣັກ ພາຍໃຕ້ຊັດດຳ

ຮູສເຊັນ ມັນໄດ້ມີການອົດກັ້ນມາ. ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງ ອາວຸດນິວເຄລຍຫົກເທື່ອ ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ມີການລົງໂທດຈາກນາໆຊາດມາເປັນ ເວລາຫຼາຍປີແລ້ວກໍຕາມ.